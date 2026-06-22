上場企業も多数導入の大手企業開拓AI「Sales Retriever」、9,500万円を資金調達

Sales Retriever株式会社

大手企業開拓AI・ABM支援ツール「Sales Retriever」を提供するSales Retriever株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本 成行、以下「Sales Retriever」）は、PKSHA Algorithm Fund、ANOBAKAを投資家に迎え、融資等を含む累計9,500万円の資金調達を実施したことをお知らせします。

■ 大手企業開拓の必要性が高まる背景

国内のBtoB領域では、より大きな売上機会を求めて大企業を主要ターゲットとする動きが強まっています。オプロ「BtoBサブスクビジネス実態調査2025」では、法人向けサブスクリプションサービス提供企業において、大企業を主要な対象とする割合が2023年の11％から2025年には25％へ上昇し、「エンタープライズシフト」が顕著化しているとされています。

とりわけ大手企業開拓では、対象となる企業数そのものが限られています。中小企業庁によると、2021年時点の大企業数は1万364社で、企業全体の0.3％にとどまります。限られたターゲットに対し、企業ごとの経営課題、組織構造、関連部署、キーパーソンを把握したうえで、精度高く接点を作る営業体制の重要性が高まっています。

■ 大手企業開拓と中小企業開拓の構造的な違い

中小企業開拓では限られた関係者との商談で進むケースが多い一方、大手企業開拓では複数部署の合意形成や稟議、導入リスクの確認が必要になります。Forresterは、B2B購買では平均13人が意思決定に関与し、89％の購買で2つ以上の部門が関与すると指摘しています。

さらに、従来の架電中心の開拓も難しくなっています。

Akala DB「テレアポ実態調査」では、法人向けテレアポにおいて担当者と通話できた割合は約35％、成功率は0.5～3％とされています。さらに、企業の電話窓口では自動化も進んでいます。

FoonzのIVR導入実態調査では、調査対象企業の約8割がIVRを全社または一部で導入しているとされ、J.D. パワーの法人向けIP電話調査でも、従業員1,000名以上企業におけるクラウドPBX導入が増加傾向にあるとされています。

社数が限られ、電話での到達も難しくなるなか、大手企業開拓では量を重視した営業活動よりも、アカウントごとの深い理解に基づく精度の高いアプローチが重要になります。

■ 大手企業開拓支援AI - Sales Retrieverについて

Sales Retrieverは、企業の公開情報、IR資料、ニュース、採用情報、組織情報などを横断的に調査し、大手企業の開拓に必要な組織構造、対象部署、キーパーソン、企業課題、提案仮説を整理する大手企業開拓AI・ABM支援ツールです。

大手企業開拓では、どの部署に接点を作るべきか、誰が意思決定や推進に関わるのか、どの事業課題に合わせて提案すべきかを把握することが重要です。Sales RetrieverはAIによって企業ごとの組織図や部署情報を整理し、提案先となる部門やキーパーソンの特定、アプローチ文脈の作成を支援します。

また、Sales Retrieverは、企業リサーチと提案準備に関する独自の特許技術（特許第7851042号）を活用し、OpenAIの最新モデルと比較して6倍の性能を実現しています。

対象企業と商材情報をもとに、部署ごとの課題仮説や提案文脈を構造化することで、担当者のリサーチ負荷を抑えながら、大手企業に対する精度の高い提案準備を可能にしています。

Sales Retrieverでは、サービスサイトにて無料トライアルも実施しています。

詳細を見る :https://www.sales-retriever.jp/

■ 導入企業の拡大

Sales Retrieverは、すでに富士通株式会社、株式会社エスプールなどの上場企業、マーサージャパン株式会社、キナクシス・ジャパン株式会社などの外資系企業を含む、多数の企業で導入が進んでいます。

大手企業の開拓、ABM、インサイドセールス、フィールドセールス、既存顧客への深耕提案など、複雑な顧客理解が求められる営業活動において活用されています。

導入企業では、事前準備時間の削減、初回商談の質向上、案件化率の向上、提案部署・キーパーソン特定の効率化などを目的に活用が広がっています。

実際に、Sales Retrieverの活用により、大手企業の商談数が前年度比で2倍に増加している企業も出ています。

■ 投資家コメント

Sales Retriever導入企業(一部抜粋)PKSHA Algorithm Fund パートナー 海老原 秀幸 様

エンタープライズ営業の現場では、属人化した「事前準備」の質が成果を大きく左右します。Sales Retriever社は、この準備プロセスを独自のリサーチDBとワークフロー基盤によって構造化し、汎用AIにはない精度とスピードを実現している点に強く魅力を感じました。代表の松本さんが自身の事業・営業経験から見出した課題意識を、確かな技術力で形にしている点も特化型プロダクトとして説得力があります。すでに大手企業の現場で具体的な成果が出始めており、今後はエンタープライズセールスに特化したセールステック領域全体へと事業を広げていくポテンシャルを持つ会社だと考え、出資を決めました。

ANOBAKA キャピタリスト小田 紘生 様

前回のシードラウンドに続き、今回ラウンドでもANOBAKAから投資の機会を頂けたこと、ありがたく思っております！Sales Retrieverは大手企業リサーチと提案準備に関する独自の特許技術を有し、OpenAIの最新モデルと比較して6倍の性能を発揮する非常にクオリティの高いプロダクトが特徴。前回ラウンドの出資からおよそ1.5 年間で、多くの顧客から愛されるサービスを作り込んでこられました。AIの力を社内外にフル活用しながら猛スピードで進むSales Retrieverを、今後も全力で応援していきます！

■ 今後の展開

調達資金は、大手企業開拓を支援する機能拡充、企業リサーチAIとしての精度向上、大手企業特化型CRMの構築、プロダクト開発・カスタマーサクセス・事業開発を中心とした採用拡大に充当する予定です。

今後は、営業組織ごとのナレッジ蓄積、ABM運用支援、提案仮説の高度化にも取り組み、大手企業開拓に必要なリサーチ、組織理解、接点設計、提案準備を一気通貫で支援するプロダクトへ進化させていきます。

また、上場企業・外資系企業を中心としたエンタープライズ営業の現場での活用をさらに広げ、営業担当者がより短時間で質の高い提案準備を行える環境を提供していきます。

■Sales Retriever株式会社について

代表者：代表取締役 松本 成行

本社所在地：東京都千代田区神田和泉町1番地6-16ヤマトビル405

事業内容：営業向け業務支援AIおよびBPOの提供

URL：https://www.sales-retriever.jp/