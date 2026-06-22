ABEMAアニメにおいて2026年5月の”旧作アニメ”の月間総視聴時間が、前年比110％に伸長

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月のアニメジャンルにおける「旧作アニメ」の月間総視聴時間が、前年比で110％（※1）に伸長したことをお知らせいたします。

（※1）2026年5月時点、自社調べ

ABEMAのアニメジャンルにおける「旧作アニメ」の月間視聴時間が前年比で伸長した主な要因としては、ゴールデンウィーク期間中に特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」と銘打ち、さまざまなアニメを無料でお届けしてきたことが挙げられます。

中でも、伝説のメガヒット作であるTVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の無料一挙放送、2000年代を彩った人気アニメの中からABEMA初となる無料一挙放送を行った、アメリカンフットボールを題材にした熱血スポーツアニメ『アイシールド21』、結界術で妖を退治する結界師の家系に生まれた若き後継者たちの戦いを描く妖結界バトルストーリー『結界師』、平成を彩った熱血クッキングアニメ『焼きたて!! ジャぱん』が、月間視聴時間の伸長を大きく牽引しました

ABEMAではこの他にも「なつかしアニメチャンネル」にて、24時間365日人気アニメをお楽しみいただくことができます。また、最新クールの新作アニメや、国民的アニメの専門チャンネルなどを取りそろえており、幅広いアニメファンの皆様にいつでもどこでも無料でアニメをお届けしています。

10周年を迎えたABEMAは、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

■『新世紀エヴァンゲリオン』

https://abema.tv/video/title/115-16d7y8w9fna

(C)カラー／Project Eva.

■『アイシールド21』

https://abema.tv/video/title/203-24

(C)米スタジオ・ビレッジスタジオ／集英社・テレビ東京・NAS

■『結界師』

https://abema.tv/video/title/13-206

(C)田辺イエロウ／小学館・読売テレビ・サンライズ 2006

■『焼きたて!! ジャぱん』

https://abema.tv/video/title/203-25

(C)橋口たかし／小学館・パンタジア・テレビ東京

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」

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※各作品の画像をご使用の際は、

【(C)カラー／Project Eva.】

【(C)米スタジオ・ビレッジスタジオ／集英社・テレビ東京・NAS】

【(C)田辺イエロウ／小学館・読売テレビ・サンライズ 2006】

【(C)橋口たかし／小学館・パンタジア・テレビ東京】

のクレジット表記をお願いいたします。