オーラス株式会社、Sonus faber「Amati Supreme」を日本初常設展示。建築家・設計事務所に向けた「オーディオ空間デザイン」の提案を強化

オーラス株式会社Sonus faber Amati Supreme

オーラス株式会社は、六本木「AURAS Residential Experience Center（AREC）」において、イタリアのハイエンドオーディオブランド Sonus faber の象徴的モデル「Amati Supreme」を日本で初めて常設展示いたします。

近年、高級住宅に求められる価値は、性能や設備だけでなく、空間全体の質や心地よさへと変化しています。

オーディオもまた、単なる機器ではなく、建築やインテリアと調和し、住まいの価値を高める重要な要素となりつつあります。

今回、ARECでは、Sonus faber「Amati Supreme」を実際の住空間を想定したリビング環境に設置。一般的なオーディオ試聴室とは異なり、家具や照明、建築素材との調和を含めた「オーディオ空間デザイン」を体験できる環境を整えました。

【世界のラグジュアリーブランドと共鳴するイタリアの美学】

Sonus faberは、Maserati、Lamborghini、Pagani、Wallyなど、世界を代表するラグジュアリーブランドとの協業を通じて、素材やクラフトマンシップを重視するイタリアの美学を発信しています。

天然木やレザーを用いた美しい造形を持つ「Amati Supreme」は、高級住宅においても、建築やインテリアと調和する存在として新たな価値を生み出します。

【建築家・設計事務所のための Residential Experience Center】

ARECは、ホームシアターやオーディオ機器のショールームではありません。

照明制御、電動シェード、映像、音響、スマートホームを統合し、建築とテクノロジーが融合した新しい住環境を体験できる、建築家・設計事務所向けの完全予約制施設です。

今回の「Amati Supreme」日本初常設展示を通じて、オーラス株式会社は、高級住宅における新しいオーディオ空間デザインを提案してまいります。

【AURAS Residential Experience Center（AREC）】

所在地：東京都港区六本木5-17-1 AXISビル3階

完全予約制

【お問い合わせ先】

オーラス株式会社

TEL：03-3582-7711

定休日：日曜・月曜

URL：https://www.auras-inc.co.jp/