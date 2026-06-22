【GOKUMIN】布団一式が約1万円から、届いた日からすぐ眠れる。「SIMPLE 布団セット」全3サイズが新登場｜掛け布団・敷き布団・枕の3点／カバー付き6点

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開する日本発の寝具ブランド「GOKUMIN（ゴクミン）」は、掛け布団・敷き布団・枕がこれ1つでそろう「GOKUMIN SIMPLE 布団3点セット」、およびカバー類までそろう「GOKUMIN SIMPLE 布団6点セット」のシングルサイズを2026年6月5日に発売しました。あわせて、セミダブル・ダブルサイズを2026年6月20日より発売いたしました。

「新生活に向けて寝具を一式そろえたい」「急な来客用に、すぐ使える布団を備えておきたい」--こうした声に着目し、通年使えるリバーシブル掛け布団、三層構造の敷き布団、頭にフィットしやすいくぼみ形状の枕を、圧縮梱包で“届いたその日から使える”よう1セットに凝縮した、新生活・単身赴任・来客用にも選びやすい布団セットです。

■ 開発者の想いと背景

進学や就職、単身赴任、引っ越し--暮らしが新しく動き出すとき、意外と手間がかかるのが「寝具をひととおりそろえる」ことです。掛け布団・敷き布団・枕を一つずつ選び、サイズや組み合わせ、収納場所まで考えていると、準備はなかなか進みません。急な来客用に「もう一式あると助かるのに」と感じた経験のある方も多いのではないでしょうか。

GOKUMINはこうした声に向き合い、「最初の一式」としても「予備の一式」としても選びやすい布団セットを目指して開発しました。過不足のない寝具をまとめ、圧縮梱包で“届いたその日から使える”手軽さに。掛け布団は季節に合わせて使い分けられるリバーシブル仕様とし、一年を通して使いやすく整えました。

落ち着いたグレーは、ワンルームから寝室まで幅広いインテリアになじむ一色。シングル・セミダブル・ダブルの3サイズと、寝具本体3点の「3点セット」、カバー類までそろう「6点セット」の2タイプを用意し、暮らしの場面や好みに合わせて選べるラインナップとしました。「迷わず選べて、すぐ眠れる」--そんな寝具の入り口になることを願っています。

■「SIMPLE 布団セット」3点・6点に共通する魅力

【届いたその日から使える。新生活にも来客用にも便利な「SIMPLE 布団セット」】

掛け布団・敷き布団・枕がまとめてそろう「SIMPLE 布団セット」。寝具を1つずつ買いそろえる手間を省き、圧縮梱包で届いた日からすぐに使い始められます。新生活や単身赴任のご準備はもちろん、急な来客用としても備えておきやすいセットです。インテリアになじみやすい落ち着いたグレーカラーで、寝室をすっきりと上品な印象に整えます。

【片面ピーチスキン×片面フランネル。季節で使い分けるリバーシブル仕様】

片面はさらりとなめらかなピーチスキン加工、もう片面はふんわりあたたかなフランネル素材。春・秋はピーチスキン面、冬はフランネル面と、季節に合わせて使い分けられるリバーシブル仕様です。リバーシブルになる部位はセットによって異なり、3点セットは「掛け布団本体」が、6点セットは「掛け布団カバー」がリバーシブル仕様となります。掛け布団は中綿の偏りを抑えるボックスキルト仕様で、ふんわり感を長く保ちやすい仕上がり。晩春から初秋までの3シーズンで使いやすく、寒い冬場は毛布との併用がおすすめです。

【三層構造×波形キルティング。固綿を効かせた硬めの寝心地】

敷き布団には、巻き綿・固綿・巻き綿の三層構造と、中綿の偏りを抑えやすい波形キルティング加工を採用。固綿を多めに使用することで、見た目のボリューム感は控えめながら、高反発で沈み込みにくい硬めの寝心地に仕上げました。マットレスサイズに合わせた設計なので、床に敷いて布団として、ベッドの上に重ねるトッパーとしても使いやすい仕様です。

【頭にやさしくフィットするくぼみ形状の枕。掛け布団と枕は洗える】

枕には、中央にくぼみを持たせたフィットしやすい形状を採用。頭の丸みに沿いやすく、仰向け寝でも安定感のある使い心地です。毎日肌に触れる寝具だからこそ、掛け布団と枕はご家庭の洗濯機で丸洗いでき、清潔に保ちやすい仕様にしました。敷き布団には抗菌防臭加工を施し、汗や皮脂による気になるニオイの発生を抑えやすくしています。※洗濯機をご使用の際は、容量7kg以上の洗濯機で洗濯ネットに入れてお手入れください。

■ 製品情報｜GOKUMIN SIMPLE 布団3点セット

［カラー］グレー

［価格］シングル：10,198円（税込）／セミダブル：13,198円（税込）／ダブル：14,198円（税込）※

（※商品の価格は変動する可能性があります。）

［製品重量（梱包重量）］シングル：約5.83kg（約6.98kg）／セミダブル：約7.3kg（約8.5kg）／ダブル：約8.4kg（約9.5kg）

［仕様］リバーシブル掛け布団（ピーチスキン面×フランネル面・ボックスキルト）／三層構造（巻き綿・固綿・巻き綿）×波形キルティングの敷き布団／くぼみ形状の枕／掛け布団・枕は丸洗い可

［発売日］シングル：2026年6月5日(金)発売／セミダブル・ダブル：2026年6月20日(土)発売

［販売店］

■公式EC：https://gokumin.co.jp/products/gs-3fs-s-gy-01

■Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H44L2KZH

■ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/gs-3fs-s-gy-01.html

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/gs-3fs-s-gy-01/

■au PAY：https://wowma.jp/item/781283812

■Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1207825320

■ 6点セットは「3点セット＋カバー類3点」

【カバー類までそろって、届いた日から使える6点フルセット】

6点セットは、3点セットの掛け布団・敷き布団・枕に、掛け布団カバー・敷き布団シーツ・枕カバーの3点を加えたフルセット。カバー類を別途買いそろえる手間を省き、箱を開けたその日から、必要なものがすべてそろった状態で使い始められます。

【肌触りを選べる、リバーシブル掛け布団カバー】

付属の掛け布団カバーは、季節やその日の気温、お好みに合わせて使い分けられるリバーシブル仕様です。片面はさらりとなめらかなピーチスキン加工で、汗ばみやすい時期にも快適な触れ心地。もう片面には、ふんわりあたたかみのあるフランネル生地を採用し、肌寒い季節にも心地よくお使いいただけます。特殊なキルトで体をやさしくフィットしながら包み込み、寝返り時や重ねたときにもズレにくい仕様です。また、カバーとしては比較的厚手のため、夏場は1枚でケットとしてもお使いいただけます。

【枕カバーも付属。丸洗いできるのは「敷き布団以外の5点」に】

枕には専用の枕カバーも付属し、届いたその日からすぐに使えます。お手入れ面でも洗える範囲が広がり、敷き布団以外の5点（掛け布団・枕・掛け布団カバー・敷き布団シーツ・枕カバー）をご家庭の洗濯機で丸洗い可能。敷き布団には抗菌防臭加工を施しています。

■ 製品情報｜GOKUMIN SIMPLE 布団6点セット

［カラー］グレー

［価格］シングル：12,198円（税込）／セミダブル：14,198円（税込）／ダブル：16,198円（税込）※

（※商品の価格は変動する可能性があります。）

［セット内容］掛け布団・敷き布団・枕・掛け布団カバー・敷き布団シーツ・枕カバーの6点

［製品重量（梱包重量）］シングル：約7.74kg（約8.9kg）／セミダブル：約9.1kg（約10.5kg）／ダブル：約10.0kg（約11.2kg）

［仕様］寝具本体3点＋カバー類3点のフルセット／肌触りを選べるリバーシブル掛け布団カバー（ピーチスキン面×フランネル面）／三層構造（巻き綿・固綿・巻き綿）×波形キルティングの敷き布団／くぼみ形状の枕／敷き布団以外の5点は丸洗い可（敷き布団は抗菌防臭加工）

［発売日］シングル：2026年6月5日(金)発売／セミダブル・ダブル：2026年6月20日(土)発売

［販売店］

■公式EC：https://gokumin.co.jp/products/gs-6fs-s-gy-01

■Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4551MX8

■ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/gs-6fs-s-gy-01.html

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/gs-3fs-s-gy-01/

■au PAY：https://wowma.jp/item/781687962

■Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1207901962

■ シリーズ累計販売数 200万枚 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

■ 関連プレスリリース

●【GOKUMIN】車中泊・キャンプ・来客時の“眠れない夜”に応える｜枕一体型ポータブルマットレス「ネムトリップマットレス」2026年6月9日登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000370.000036491.html

●【GOKUMIN】車中泊・バンライフ・防災備蓄ニーズに応える、長さ190cm×折りたたみ奥行32cmの“持ち運べる快眠”7つ折りごろ寝マットレス スリムが5月12日新発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000358.000036491.html

●【GOKUMIN】マットレス主力3シリーズを5/12・13リニューアル発売｜「自分仕様」「ホテル級」「体圧分散」3軸で選べる新ラインナップ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000362.000036491.html

■ GOKUMINの公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/

X：https://x.com/gokumin888

LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ

■ 会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/