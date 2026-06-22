【フジテレビ】ケンドーコバヤシによる漫画好きのための漫画専門番組 連続18年半の歴史に幕！『宇宙兄弟』作者小山宙哉先生降臨！ 『漫道コバヤシ“宇宙兄弟”完結ＳＰ』

株式会社フジテレビジョン番組URL： https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/912200304.html(https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/912200304.html)

フジテレビONE スポーツ・バラエティでは６月30日（火）19時30分より、ケンドーコバヤシが大好きな漫画家さんに会いに行き、ひたすら話を伺う漫画好きのための漫画専門番組『漫道コバヤシ“宇宙兄弟”完結ＳＰ』を放送する事が決定した。

―大事なことはすべて漫画から教わった―

2012年より放送開始した本番組は、毎回、超豪華なレジェンド漫画家が降臨！今だから言える作品の誕生秘話や、裏話など、読者が知りたかった話をケンドーコバヤシが読者を代表して質問しまくる。

今回、お招きするのは2007年12月の連載スタートから18年半にわたる歴史に幕を下ろした大人気漫画『宇宙兄弟』の作者小山宙哉先生！

単行本累計発行部数3500万部以上、数々の漫画賞を受賞しアニメ化や映画化もされ多くのファンの心を捉えて離さない本作品、その連載を終えたばかりの心境や、連載時の秘話、そしてこれからについてケンドーコバヤシが話を伺う。

今回はレギュラー放送より時間枠を拡大し、90分のＳＰ版としてお届け！

誰も知らなかった『宇宙兄弟』秘話が今明かされる。

■コメント

ケンドーコバヤシ

「僕らは理想のタイミングで取材させてもらいました。そして最終巻発売前に作品を振り返る最高のタイミングでした。この番組を見てもう一度、『宇宙兄弟』を読み直して欲しい」

■番組概要

番組タイトル ：『漫道コバヤシ“宇宙兄弟”完結ＳＰ』

放 送 日 時 ：6月30日（火）19時30分～21時（予定）

放送チャンネル：フジテレビONE スポーツ・バラエティ

配信チャンネル：フジテレビONEsmart

※FOD、J:COMなどの配信サービスでも視聴可能

出 演：ＭＣ：ケンドーコバヤシ

ゲスト：小山宙哉

番 組 U R L ：https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/912200304.html