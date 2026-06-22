【新フレーバー発売開始】DR.VAPE（ドクターベイプ）より、こだわりたっぷりのクラフトコーラとクラフトジンジャーエールの2種が登場！

株式会社ロックビル

株式会社ロックビルが開発・販売を行う吸引型ウェルネスデバイスDR.VAPE(ドクターベイプ)より、新フレーバーとなる「クラフトコーラ」と「クラフトジンジャーエール」の2種を発売いたしました。

「クラフト」とは、「技術」や「手作り」、「工芸」といった意味を持っています。

その名の通り、今回登場したフレーバーは、素材の厳選から味わいの探求、体験の仕上げまで、1年以上にもわたる開発を経てとことんこだわりました。

吸いやすさはもちろん、クラフト感ならではの、味の複雑さや奥行きをお楽しみください。

■ CRAFT COLA（クラフトコーラ）

詳しくみる :https://drvape.jp/lp?u=m3_craft

爽やかな甘さに、スパイシーなアクセントが感じられるコーラフレーバーです。

親しみあるコーラの味わいをベースに、スパイスの複雑な香りを重ねることで吸い飽きない味わいに仕上げました。

一口目の爽快感と、後味に広がる奥行きのある甘さは、これからの季節にぴったりのフレーバーです。日々のリフレッシュタイムはもちろん、夏の特別なイベント時にも、ぜひご一緒にお出かけください。

■ CRAFT GINGERALE（クラフトジンジャーエール）

ぴりりとした生姜の刺激に、爽やかな柑橘の余韻をもたせたジンジャーエールフレーバーです。

力強いスパイシーさの後に広がる爽快なメンソール感が特徴。弾けるような刺激と清涼感は湿度の高い梅雨の季節にもおすすめです。

吸い飽きないよう、甘すぎないフルーティーさと清涼感ある味わいに仕上げました。

■新フレーバー入り初回限定セット

今回の発売を記念し、新しく登場したフレーバーを入れ込んだお得な初回限定プランをご用意しました。

- クラフトコーラ- クラフトジンジャーエール- トロピカルマンゴーフレーバー- ピュアアップル- お好きなカラーのデバイス１本

…をセットにし、通常8,240円のところを51％OFFの3,960円（税込）でお試しいただけます。

夏にぴったりのフレーバーが詰まった特別なセットを、この機会にぜひお楽しみください。

初回限定セットはこちら :https://drvape.jp/lp?u=m3_shop_craft

※上記のプランはフレーバーをお好みの周期ごとに自動でお届けする定期コースです。ご指定のない場合は14日ごとにフレーバー６箱をお届けいたします。お申込み後にマイページやLINEから配送サイクルやお届けするフレーバーは自由に変更が可能です。

■DR.VAPEとは

DR.VAPEは、「香りを吸って楽しみながら、誰もが簡単に心と身体の健康を手に入れられるアイテムがあったら？」という発想から生まれた香り付きリキッドを吸って水蒸気を吐き出すデバイスです。

2024年の2月には最新モデルとなるModel 3が販売開始され、公式サイトや全国のファミリーマートなどを通じお客さまに新しい健康体験を提供してまいりました。

■DR.VAPEの特徴

DR.VAPE Model 3は、天然由来の新成分であるβ‐カリオフィレン（ベータカリオフィレン）を配合している点が大きな特徴です。

クローブの精油から抽出したβ‐カリオフィレンを加えることで、アクセントとしてスパイシーさが加わり従来品（Model 2）よりフレーバーの味わいもバージョンアップ。さらなるおいしさを実現しました。

天然由来のβ-カリオフィレンは、吸って摂取することにより心身のリフレッシュやリラックスをサポートします。

気分転換はもちろん、禁煙や減煙、ストレス緩和、睡眠の質が気になる方にもおすすめです。

■さらなるDR.VAPEのポイント

DR.VAPE Model 3は、カートリッジにβ‐カリオフィレンを配合した以外にも、デバイスやカートリッジの機能面で多くのアップデートをいたしました。

【エルゴノミクス（人間工学）に基づいたデバイス設計】

DR.VAPE Model 3のデバイスは、

どんな方の手にもすっとなじむよう操作性が最適化されたデバイスは、唇にかかる圧力を減らしストレスなく香りを吸引。

- 衛生面に配慮し、床においても吸引口が地面から離れるように設計- カートリッジと接合部の密閉性を高めて香りを逃さない

…といった特徴があります。

さらにデバイスのカラーも3色展開だったDR.VAPE Model 2より2色増え5色展開に。

使いやすいベーシックカラーから鮮やかなものまで、好みに合わせた選択が可能です。

【セラミックコイルの採用】

カートリッジ部分のセラミックコイルがきめ細かなミスト（水蒸気）を発生させ、よりクリアな味わいを楽しめます。

■ 商品概要

商品名：- CRAFT COLA（クラフトコーラ）990円（税込）- CRAFT GINGER ALE（クラフトジンジャーエール）990円（税込）

※対応デバイス：DR.VAPE Model 3

会社概要

■会社名 ：株式会社ロックビル

■代表者 ：代表取締役 山本泰大

■販売責任者：社長執行役員CEO 岡村太郎

■住所 ：東京都中央区銀座1-24-3 Biz Feel GINZA PARK SIDE 6階

■サイトURL：https://drvape.jp