≪下関港発着≫ベストシーズンの“平日”を狙う特別な3日間！“釜山の小さな万里の長城”を縦走する「釜山『金井山城』縦走トレッキングツアー」販売開始について

株式会社ＳＨＫライン

～関釜フェリーで行く海路旅！本場名物グルメなど3食付きで32,800円～

ＳHKライングループの旅行会社・株式会社ヴィーナストラベルは、関釜フェリーで行く韓国・釜山の名峰を巡る新商品「釜山『金井山城』縦走トレッキングツアー 2泊3日（船中2泊）」の販売を開始いたしました。旅行代金はおひとり様32,800円（基本コース・2等船室利用）で、出発日は紅葉のベストシーズンとなる2026年11月26日（木）です。

ヴィーナストラベルHPアドレス（https://www.kampuferry.co.jp/vnt.html）

金井山城

秋の韓国・釜山はトレッキングの人気シーズンですが、週末の山頂付近は非常に激しい混雑が予想されます。そこで本ツアーでは、あえて「平日の木曜日出発」のスケジュールを組みました。大自然の静寂と、山頂からの遮るもののない大パノラマをストレスなく心ゆくまで堪能していただける、中級トレッカー向けの贅沢な企画です。

金井山城金井山城金井山城

■ 本ツアーの3つのこだわりポイント

1. 圧巻のスケール！“釜山の小さな万里の長城”をめぐる約7.8kmの縦走

釜山の象徴である「金井山城（クムジョンサンソン）」の城壁に沿って、東門からスタート。絶景ポイントの四望楼、北門を経て、最高峰である標高801ｍの「姑堂峰（コタンボン）」登頂を目指します。さらに名刹「梵魚寺（ポモサ）」へと下山する、歩きごたえのある約4時間半の本格縦走ルートです。

2. 下関港から楽々出発！展望浴場完備の「関釜フェリー」で行く船旅移動手段には、下関国際フェリーターミナルから夜間に出港する「関釜フェリー」。船内には展望浴場が完備されており、移動中の疲れを癒やしながら海路で釜山へと向かいます。現地では専用車での移動となり、重い荷物は車内に預けて身軽にトレッキングをお楽しみいただけます。

3. 本場の味に舌鼓！名物「ナッチポックン」など嬉しい3食付き

下山後の昼食には、釜山名物のタコ炒め鍋「ナッチポックン」をご用意。さらに船内での月替わりお薦めディナーや和朝食など、計3回の食事が旅行代金に含まれています。また、下山後は人気の「南浦・国際市場」でのフリータイムもあり、釜山観光のハイライト的なショッピングも満喫できます。

■ 商品概要

ツアー名：釜山「金井山城」縦走トレッキングツアー 2泊3日（船中2泊）

出発日：2026年11月26日（木）出発

出発地・解散地：下関港（下関国際フェリーターミナル）

基本旅行代金：おひとり様 32,800円※2等船室往復利用、満10歳以上大人同額※港湾施設使用料、燃油サーチャージ、国際観光旅客税が別途必要です。

グレードアップオプション：船室は1等船室・特等船室へ変更可能。

現地宿泊オプション：下山後、現地ホテル（東横イン釜山中央駅など）での1泊追加手配も可能（全4日間の行程になります）。

難易度：中級者向け（日頃トレッキングを趣味とされている方、トレッキングシューズまたは登山靴着用必須）。

サポート体制：下関港からツアー2日目夕方の釜山港チェックインまで添乗員が同行。

さらに現地では日本語ガイドも同行する安心のWサポート体制です。

最少催行人員：10名

〇受付：株式会社ヴィーナストラベル下関営業所 WEB予約受付（TEL：083-228-0777）

所在地：750-0066 山口県下関市東大和町1-10-60関釜フェリー(株)内

〇詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページにてご確認いただけます。

https://www.kampuferry.co.jp/vnt.html#t1006