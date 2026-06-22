鈴木真海子、約1年ぶりの新曲「とりとめのないこと」6月26日にリリース。DJ FUMIYAとの初タッグが実現。

The Orchard Japan

鈴木真海子が、昨年リリースした「雨と」以来約1年ぶりとなるニューシングル「とりとめのないこと」を2026年6月26日（金）にリリースすることが決定した。

「とりとめのないこと」は、鈴木真海子が日々の暮らしの中で見つめてきた風景や、頭の中を行き来していたとりとめのない考えごとを紡いだ一曲。何気ない日常の断片から見えた景色を、飾らない言葉で実直に描き出している。

ビートを手がけるのは、ソロ作品では初のタッグとなるRIP SLYMEのDJ FUMIYA。これまでの作風とは一味違った肩の力を抜いた軽やかなグルーヴが、彼女ならではの自然体な表現を引き立てている。

アートワークは前作に続き、オオクボリュウが描き下ろし。2ndアルバム『mukuge』のジャケットで抽象的に表現された内面世界を、今作ではテトラポッドをはじめとするリリックのモチーフによってより具体的に描写。音楽とアートワークが呼応しながら、楽曲の世界観を鮮やかに形作っている。

DJ FUMIYAによる重心がありながらも浮遊するようなビートと、鈴木真海子の歌声が溶け合い、何気ない日常にそっと寄り添う心地よいポップソングに仕上がっている。

なお、本日18時より各配信サービスでPre-add／Pre-saveもスタート。約1年ぶりとなる鈴木真海子の新曲「とりとめのないこと」を、ぜひ楽しみにしてほしい。

＜鈴木真海子コメント＞

ソロでは初めてのフミヤさんのトラックでの制作でした。だいぶ前に頂いてたトラックなのですが、いまこのタイミングだ！と思っていたらするすると作れた曲です。個人的にすごく気に入っていて家でもフックを歌っています。よかったら聴いてね～！

＜リリース情報＞

鈴木真海子

2026年6月26日（金）配信リリース Digital Single「とりとめのないこと」

Pre-add／Pre-save: https://orcd.co/toritomenonaikoto_kiitene

※2026年6月21日（月）18:00より受付開始

＜鈴木真海子プロフィール＞

鈴木真海子（スズキマミコ）

東京都出身。2017年にリリースしたEP『Deep green』をきっかけに、神奈川県を拠点とする“ご近所録音チーム”Pistachio Studioに所属し、ソロアーティストとしての活動をスタートする。2021年に1stアルバム『ms』をリリース。日常の機微を丁寧に切り取る独自のリリックと、やわらかくも芯のある歌声で支持を集める。これまでにSTUTS、TOSHIKI HAYASHI(%C)、yonawo、PAS TASTAらの作品に客演参加するなど、ジャンルを横断したコラボレーションを展開している。

2024年には、大塚製薬「ポカリスエット」CMソング「からから」、花王のヘアケアブランド「melt」タイアップソング「kimochi」を発表。同年には2ndアルバム『mukuge』をリリースし、自身最大規模となるホールワンマンライブを成功させるなど、ソロアーティストとして着実に活動の幅を広げている。日々の暮らしの中にある感情や風景を、飾らない言葉と自由な音楽性で描き続けている。

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