TVアニメ『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした』エンディング主題歌決定！追加キャスト情報＆ティザーPV第2弾を一挙解禁

株式会社ファンギルド

株式会社ファンギルド（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：梅木読子）は、2026年7月7日より放送予定のTVアニメ『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした』に関する新情報を公開いたします。

本作『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした』は、異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」の人気電子コミックを原作とした「ライトアニメ(R)」作品です。

このたび、本作のエンディング主題歌を公開するとともに、追加キャスト情報およびティザーPV第2弾を一挙解禁いたします。

■エンディング主題歌情報

本作の世界観である「冷たさ」を感じられつつ、お互いを想う気持ちによって氷が解けてくようなイメージをした楽曲となっております。

エンディング主題歌「とけて煌る」

歌：neNna

作詞作曲：ササノマリイ

■neNna（ネンナ）さんのコメント

初のアニメのエンディングをこの作品で務めさせていただき大変光栄です。ありがとうございます。

冷酷無慈悲な王子と純粋無垢な身代わり令嬢、2 人を阻む人達と闘いながら、不器用にもお互いを想い合う、ドキドキ、ハラハラ、キュンキュン、全てが詰まった作品。

王子のまっすぐな愛とカトリーナの謙虚な性格、どんどん仲が深まっていく姿を応援したくなります。

楽曲にはカトリーナの過去の残酷さ心の叫びを、原作を拝見して得た感情の全てが盛り込まれています。この素晴らしい作品に出会えた事、また素晴らしい製作陣の皆様に感謝しています。

■ササノマリイさんのコメント

作詞作曲をさせて頂きましたササノマリイです。

「とけて煌る」は、物語の世界に合うような、力強く、かつ氷感のある走り抜けるようなリズムとともに、キーになる愛のあたたかさも出せたらな、というテーマで制作しました。

neNna さんの歌声の魅力がひかる曲になるように形作っていきました。作品とともに楽しんで頂けたら嬉しいです。

＜ササノマリイさんプロフィール＞

耳に残るメロディラインと融合された深度のあるサウンドデザインが特徴的なサウンドプロデューサー、シンガー。

人気ゲーム「プロジェクトセカイ」への楽曲提供から様々なアーティストへの楽曲提供、サウンドプロデュースをおこなう他、3人組の音楽ユニット Dios としても活動し話題を集める。

■追加キャスト情報

先日発表したメインキャストに加え、このたび新たな出演キャスト情報を解禁いたします。あわせて、各キャストから寄せられたコメントとプロフィールも公開いたします。

■シャルル役：青木 瑠璃子さん

＜青木 瑠璃子（あおき るりこ）さんプロフィール＞

埼玉県出身、3月24日生まれ。アスレーべン所属。

主な出演作品は、「レッツゴー怪奇組」メチャ子役、「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」マミヤ役、「女神のカフェテラス」幕澤桜花役、「BEYBLADE X」冥殿メイコ役、「アイドルマスターシンデレラガールズ」多田李衣菜役、「ウマ娘 プリティーダービー」エアグルーヴ役など。

■サシャバル伯爵夫人役：日笠 陽子さん

＜日笠 陽子（ひかさ ようこ）さんプロフィール＞

神奈川県出身、7月16日生まれ。i.nari 所属。

第十九回声優アワード 助演声優賞を受賞。

主な出演作品は、『けいおん！』秋山澪役、『キングダム』羌瘣役、『SHAMAN KING/SHAMAN KING FLOWERS』麻倉葉・麻倉花役、『呪術廻戦』庵歌姫役など、数多くの作品に出演。

幅広い役柄を演じ分け、活躍の場を広げている。

■ニナ役：市ノ瀬 加那さん

＜市ノ瀬 加那（いちのせ かな）さんプロフィール＞

北海道出身、12月20日生まれ。シグマ・セブン所属。

第 15 回声優アワード新人女優賞、第 18 回声優アワード主演声優賞を受賞。

主な出演作として「機動戦士ガンダム 水星の魔女」（スレッタ・マーキュリー役）、「葬送のフリーレン」（フェルン役）、「メイドさんは食べるだけ」（橘スズメ役）などがある。

■トーマス役：千葉 翔也さん

＜千葉 翔也（ちば しょうや）さんプロフィール＞

東京都出身、8月29日生まれ。

主な出演作は、アニメ「青のオーケストラ」(青野一)、「アオのハコ」(猪股大喜)、「ようこそ実力至上主義の教室へ」(綾小路清隆)、「氷の城壁」(雨宮湊)、「多聞くん今どっち!?」(坂口桜利)、「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」(エル)など多数。

■ティザーPV 第２弾 情報

本日、ティザーPV第1弾では明かされなかった世界観の全貌が追加された「フルバージョン」の第2弾を公開いたしました。

『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした』の世界により深く没入できる映像を、ぜひお楽しみください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Q3zyZrf3uyY ]

■新作アニメPVの一気観番組「つづきみ」にてティザーPV公開

新作アニメのPVを一挙配信する生放送番組「つづきみ」にて、本作のティザーPV（フルバージョン）を公開いたします。

「つづきみ」URL：https://www.tudukimi.com/(https://www.tudukimi.com/)

【「つづきみ」の番組概要】

・番組タイトル：第40回「僕たちは新作アニメのプロモーション映像を3時間かけて一気観したらどのくらいつづきをみたくなるのだろうか？」(略称：「つづきみ」)

・収録/配信日：2026年6月23日(火) 17:30～21:30（予定）

・収録会場：アニメイトシアター（池袋）

・配信プラットフォーム：ニコニコ生放送、バンダイチャンネルなどで番組生配信予定です。

※番組配信後、ABEMA、Locipoなどにてアーカイブ配信を実施いたします。（ニコニコ生放送はタイムシフト配信を予定）

■TVアニメ情報

tvk（テレビ神奈川）他にて7月7日（火）より放送開始いたします。

【放送情報】

・tvk（テレビ神奈川）

2026年7月7日(火)21:55～22:00

※放送日時は変更になる場合がございます。

【配信情報】

＜最速先行配信＞

・dアニメストア／アニメタイムズ

2026年7月7日(火)22:00～

＜一般配信＞

・TVer／Prime Video／AnimeFesta 他

2026年7月11日(土)12時00分～ ※順次配信予定



※配信日時は予告なく変更する場合がございます。詳細は各配信サービスにてご確認ください。

【スタッフ】

・原作：やきいもほくほく

・漫画：黒川くさび

・監督：森下裕介

・音響監督：小栗良之

・音響効果：倉橋裕宗（オトナリウム）

・音響制作：ASLEBEN

・制作統括：高橋和也

・アニメーション制作：Imagica Infos ／ Imageworks Studio

・制作協力：株式会社ステインラボ

・タイトルロゴデザイン：木下佑紀乃+ベイブリッジ・スタジオ

・製作：「身代わり令嬢」製作委員会

【キャスト】

・カトリーナ役：伊藤美来

・クラレンス役：阿座上洋平

【公式アカウント情報】

・アニメ公式サイト：https://animationid.com/migawari/

・公式X：身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした【公式】(https://x.com/migawari_offcl)（@migawari_offcl(https://x.com/migawari_offcl)）

・推奨ハッシュタグ：#身代わり令嬢

■原作『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした』について

原作はファンギルドの異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」にて好評連載中の人気作品です。

紙コミックスは第3巻まで発売中で、全国の書店にてお買い求めいただけます。

『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした』

漫画：黒川くさび／原作：やきいもほくほく

純粋無垢な身代わり令嬢が、氷の王子と愛を育むラブファンタジー！

私は身代わりでここに来たとバレてはいけないーー

…母を亡くしたカトリーナは、伯爵家で義妹と義母に虐げられ使用人扱いを受けていた。

ある日、夜会でトラブルを起こした義妹は、罰として北の辺境領での行儀見習いを命じられてしまう。

我が子可愛さから伯爵家は身代わりにカトリーナを差し出し、理不尽にも辺境領を治める呪われた王子のもとへ向かうことに…

震えながら辺境領に辿り着いたカトリーナだったが、冷酷無慈悲だと聞いていた王子から思いも寄らぬ好待遇を受けてーー？

本体価格：720円(税抜)

紙コミックスの続話は、電子コミックでいちはやくお楽しみいただけます。

各電子書店にて好評連載中！

・コミックシーモア

https://www.cmoa.jp/title/294489/

・めちゃコミック

https://mechacomic.jp/books/191892

・LINEマンガ

https://manga.line.me/product/periodic?id=S149224

・ピッコマ

https://piccoma.com/web/product/167391

■異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」について

今ここで巡り合う、異世界の“恋”と“冒険”に。

「comicスピラ」は、魅力的なキャラクターたちが織り成す異世界ファンタジーを取り揃えたレーベルです。現実に疲れた時の逃避先になれるような、読み終わった後に少し前向きになれる作品を提供していきます。

紙コミックスの新刊は毎月17日ごろ発売予定です。

「スピラ」公式HP：https://spira.jp/

「スピラ」編集部公式X（旧Twitter）：@FG_spira(https://x.com/FG_spira)

「novelスピラ」も好評発売中！

姉妹レーベル「novel スピラ」も好評発売中です！

■本件に関するお問い合わせ

株式会社ファンギルド 広報担当

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1 ビッグス新宿ビル5階

TEL：050-3823-2233 FAX：03-3226-8190

E-mail：press@funguild.jp

URL：https://funguild.jp/

ファンギルドでは一緒に働く仲間（GUILD）を募集中！

詳しくはこちらから▼

求人情報：https://public.n-ats.hrmos.co/funguild/jobs

公式X：https://x.com/funguild_press