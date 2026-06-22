【著者コメント到着！】クリープハイプ・尾崎世界観が毎日を綴った『尾崎世界観の書かなかったこと日記』が本日発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年6月22日（月）に『尾崎世界観の書かなかったこと日記』（著者：尾崎世界観、イラスト：ヨシタケシンスケ）を刊行いたします。

本書の発売にあたり、尾崎世界観さんからコメントが到着しました。

ロックバンド・クリープハイプのフロントマンであり、著作が2度芥川賞にノミネートされるなど作家としても注目を集めている尾崎世界観さん。そんな尾崎さんが、本とマンガのカルチャー誌『ダ・ヴィンチ』にて、2024年12月25日から2025年12月24日までの1年間を毎日記録した連載「尾崎世界観の書かなかったこと日記」。その単行本が本日発売となりました！

それぞれの日記の末尾にはその日“書かなかったこと”の比率が“％”で示されており、日記に書かれたことだけでなく、書かれなかったこと、“生活そのもの”への想像も含めて楽しめる内容となっています。

また、毎月末のページには人気絵本作家のヨシタケシンスケさんが描いた「日記読んだ日記」が掲載され、尾崎さんの日記に呼応したテキストとイラストも大きな見どころです。ぜひお手に取ってみてください！

尾崎世界観さんコメント

久しぶりに書籍が出ます。ぜひ、私の1年を買ってください。そして感想を書いていただけるとTシャツが当たるかもしれないし、老後の私の楽しみにもなります。お願いばかりで大変恐縮ですが、どうかよろしくお願いいたします。

感想投稿キャンペーンを実施します！

『尾崎世界観の書かなかったこと日記』の感想をXに投稿してくださった方の中から抽選で10名様に、特別デザインTシャツをプレゼント！

＜応募方法＞

1.「ダ・ヴィンチ編集部」X公式アカウント（@davinci_editor(https://x.com/davinci_editor)）をフォロー

2. 該当の投稿を【引用RP】し、ハッシュタグ「#書かなかったこと日記」をつけて本の感想を投稿

詳細は「ダ・ヴィンチ編集部」X公式アカウントをご確認ください。

購入者限定の特典施策も実施中！

『尾崎世界観の書かなかったこと日記』をTSUTAYAで購入いただいた方には「しおり」が、タワーレコードで購入いただいた方には「ステッカー」が特典としてついてきます。

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

▼TSUTAYA

https://tsutaya.tsite.jp/articles/book-comic-5401

▼タワーレコード

https://tower.jp/item/8026190

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

著者略歴

尾崎世界観（おざき・せかいかん）

1984年、東京都生まれ。ロックバンド「クリープハイプ」のヴォーカル、ギターを担当。2016年、初小説『祐介』を上梓し話題となる。そこから作家としても活動し、著作『母影』『転の声』はいずれも芥川賞候補に。その他の著作に、エッセイ『苦汁100％』『苦汁200％』『泣きたくなるほど嬉しい日々に』、直木賞作家の千早茜との共作小説『犬も食わない』、対談集『身のある話と、歯に詰まるワタシ』『青木世界観』、歌詞集『私語と』などがある。

ヨシタケシンスケ

1973年、神奈川県生まれ。筑波大学大学院芸術研究科総合造形コース修了。『りんごかもしれない』で、第61回産経児童出版文化賞美術賞、『つまんない つまんない』（白泉社）の英語版『The BoringBook』で、2019年ニューヨーク・タイムズ最優秀絵本賞受賞。ほか、MOE絵本屋さん大賞、キノベス・キッズ！など受賞多数。日常のさりげないひとコマを独特の角度で切り取ったスケッチ集や、児童書の挿絵、装画、イラストエッセイなど、多岐にわたり作品を発表している。

書誌情報

書名：尾崎世界観の書かなかったこと日記

著者：尾崎世界観

イラスト：ヨシタケシンスケ

ブックデザイン：寄藤文平

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

発売日：2026年6月22日（月）※電子書籍同日配信

判型：四六判並製

ページ数：296ページ

ISBN：978-4-04-660189-6

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000342)