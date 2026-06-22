久世福商店から酷暑時代の新提案。ごはんと水だけで完成する「冷やしだし茶漬け」新発売。

株式会社サンクゼール

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株式会社サンクゼール（本社：長野県飯綱町）が展開する「久世福商店」は、2026年６月22日（月）より、全国の店舗と公式オンラインショップにて、新商品「冷やしだし茶漬け しらすと鯛だし」「冷やしだし茶漬け 鶏飯風」を発売いたしました。本商品は、ごはんにのせて冷たい水をかけるだけで、おだしの旨みが広がる冷たいだし茶漬けを楽しめる、フリーズドライ商品です。

猛暑日が続く近年、「食欲がわかない」「火を使いたくない」といったニーズが高まる中、手軽さと本格的なおいしさを両立する“酷暑時代の新定番”として提案いたします。

「冷やしだし茶漬け」の商品特徴

冷やしだし茶漬け しらすと鯛だし（イメージ）冷やしだし茶漬け 鶏飯風（イメージ）１．冷たい水をかけるだけで完成するフリーズドライ

本商品は、お湯ではなく“冷たい水”をかけるだけでおいしく食べることができます。水をかけた瞬間に具材がふんわり広がり、待ち時間もありません。冷水での復元は、久世福商店にとっては、協力会社とともに挑戦した初の取組みです。

２．久世福商店らしい「だし」の旨み

アミノ酸などの添加物に頼らず、だし本来の旨みを引き出しました。冷たい状態でも感じられる、上品で奥行きのある味わいに仕上げています。

３．国産原料にこだわった具だくさん仕様

フリーズドライの満足感を重視し、大きめの具材をたっぷり使用。

■ しらすと鯛だし：しらす、みつば、焼きのり

■ 鶏飯風 ：鶏肉、ねぎ、乾燥しいたけ

４．暑い日の“ちょうどいいごはん”

火を使うことなく、ごはんにのせて水をかけるだけで完成する手軽さは、忙しい朝やランチ、食欲が落ちがちな日にも最適です。さらに、そうめんや冷ややっこへのアレンジもおすすめ。

長引く酷暑と食の変化

冷やしだし茶漬け しらすと鯛だし （イメージ）

近年の日本の夏は、35度を超える酷暑日が増加し、長期化しています。こうした環境の中で「簡単に食事を済ませたい」「でもおいしさは妥協したくない」というニーズが顕著になっています。

本商品のアイディアは、猛暑に悩まされた昨夏の終わりに生まれました。開発には約半年を費やし、試作を重ね、納得のいく味わいと品質を実現しました。

開発担当者コメント

バイヤーの菅原

冷たくても、おだしのおいしさをしっかり感じられる一杯にこだわりました。暑くて食欲がない日でもさらっと食べられて、なおかつ満足感のある味わいを目指しました。また、自分の家族にも安心して食べてもらえるよう、素材にもこだわりました。

この商品が、火を使わない新しい食卓の選択肢として、多くの方のお役に立てたら嬉しいです。

商品情報

商品開発秘話を読む :https://kuzefuku.com/?p=107902

商品名：冷やしだし茶漬け しらすと鯛だし

種類別：フリーズドライ

内容量：1食入り・4食入り

賞味期限：360日

価格 ：1食 260円（税込） 4食 998円（税込）

発売日：2026年６月22日（月）

販売場所：全国の久世福商店 店舗／公式オンラインショップ

商品詳細はこちら(https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fsh03076)

商品名：冷やしだし茶漬け 鶏飯風

種類別：フリーズドライ

内容量：1食入り・4食入り

賞味期限：360日

価格 ：1食 260円（税込） 4食 998円（税込）

発売日：2026年６月22日（月）

販売場所：全国の久世福商店 店舗／公式オンラインショップ

商品詳細はこちら(https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fsh03077)

久世福商店

日本のうまいものセレクトショップ「久世福商店」は、だしや調味料、ごはんのお供、お菓子などを販売するブランドです。久世福商店のバイヤーが全国をめぐり、そこで出会った誇り高き作り手たちと、うまいもの。その一つ一つに私たちが新たな価値を加えた唯一無二のうまいものを取り揃えます。私たちは作り手とお客様の懸け橋となり、みなさまの食卓に”うまい”をお届けします。

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