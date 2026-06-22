【緊急開催】とまらない物価高の今こそ、家計を全力応援！ファミリーレストラン「ジョイフル」「キッズメニュー半額キャンペーン」を4日間限定で実施！

株式会社ジョイフル

ファミリーレストランチェーン「ジョイフル」を展開する株式会社ジョイフル（本社：大分県大分市 代表取締役社長：穴見くるみ）は、「ジョイフル公式アプリ」の会員様限定で該当のキッズメニューを半額でご利用いただける「キッズ半額キャンペーン」を4日間限定で実施いたします。

長引く物価高騰の影響により、子育て世帯における家計の負担は日々大きくなっています。ジョイフルでは、そのような状況下でも「ご家族でのお食事の時間を気兼ねなく、笑顔で楽しんでいただきたい」という想いから、子育て世帯全力応援企画を立ち上げました。過去の開催時にも毎回大反響をいただいている本キャンペーン。今回は、人気のキッズメニュー5品が、期間中であれば何度でも半額になる、大変お得なアプリ限定クーポンを配信いたします。

【キャンペーン詳細】

＜開催期間＞

2026年6月26日(金）15時～6月29日（月）15時

＜クーポンの取得方法＞

ジョイフルの対象店舗で、期間中何度でもご利用可能なキッズメニュー半額クーポンを、

「ジョイフル公式アプリ」の会員様限定で配布いたします。

期間中は、新たに「ジョイフル公式アプリ」を、インストールして頂いた方にもクーポンの配布を行います。

※以下の店舗ではキャンペーンを実施しておりません。予めご了承ください。

＜鹿児島県＞ 奄美長浜店、奄美龍郷店、徳之島店、奄美空港店、奄美入舟店、種子島西之表店

＜クーポン利用条件＞

クーポン１回のご掲示で、対象商品を何個でもご注文可能です。

※キッズメニューのご注文は小学生以下のお子様限定となります

※クーポンの使用は、同一伝票にて半額対象商品以外に、単品299円（税込328円）以上の商品をご注文の方に限ります。

＜対象商品（5品）＞

★キッズハンバーグプレート（おもちゃ付）／569円（税込625円）→ 半額！ 285円（税込313円）

*テイクアウトも可能です。599円（税込646円）→半額！ 300円（税込323円）

【アレルゲン：卵・乳・小麦】 ※ハンバーグのソースはケチャップに変更可能です

★キッズカレープレート（おもちゃ付）／499円（税込548円）→ 半額！ 250円（税込275円）

*テイクアウトも可能です。539円（税込582円）→半額！ 270円（税込291円）

【低アレルゲン対応】

★キッズうどんプレート（おもちゃ付）／499円（税込548円）→ 半額！ 250円（税込275円）

【アレルゲン：小麦】

★キッズドリアプレート（おもちゃ付）／669円（税込735円）→ 半額！ 335円（税込368円）

*テイクアウトも可能です。699円（税込754円）→半額！ 350円（税込377円）

【低アレルゲン対応】

★キッズミートスパゲティプレート（おもちゃ付）／569円（税込625円）→ 半額！ 285円（税込313円）

【アレルゲン：乳・小麦】

【ジョイフル公式アプリのダウンロードはこちらから】

https://www.joyfull.co.jp/joyfull-mobile/

※写真は全てイメージです。

※店内飲食とテイクアウトでは、盛り付けなど商品内容が異なる場合がございます。

※主要材料(米等)の原産地情報は、弊社ホームページよりご確認ください。

※メニューの付け合わせの野菜等は変更になる場合がございます。

※食器は変更になる場合がございます。

※調理器具、食器類、揚げ油は同一のものを使用しており、本来メニューに含まれないアレルギー物質が意図せず混入する場合がございます。

※一部店舗では販売商品、販売時間、販売価格が異なります。

※22時～翌日5時までの間にご利用されるお客様には、深夜料金として10％加算させていただきます。

★ジョイフルは2026年5月20日に創業50周年を迎えました

Thank Full!! ありがとうがいっぱいの50周年の始まりです。

創業50年を迎えたジョイフルにどうぞご期待ください。

＜会社概要＞

・会社名 ： 株式会社ジョイフル

・本社所在地 ： 〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ： 穴見 くるみ

・事業内容 ： ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等

ジョイフルは創業以来、「地域で一番安価で、一番身近なレストラン」を目標にかかげ、「お値打ち商品の提供」、「お客様視点にたったサービスの実践」に取り組み続けてまいりました。これからも皆様に愛され続けるお店となるよう挑戦を続けてまいります。