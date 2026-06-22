会計士.job 登録会員数6,500名突破のお知らせ

ブリッジコンサルティンググループ株式会社

ブリッジコンサルティンググループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：宮崎良一、東証グロース： 証券コード 9225、以下「当社」）は当社が運営する公認会計士に特化したプロフェッショナル人材データベース 「会計士.job」の登録会員数が6,500名を突破したことをお知らせいたします。

引き続き、弊社のグループ・ビジョンである「幸せの懸け橋に～人と企業を成長へ導く存在であり続ける～」の実現に向けて、全てのお客様に対し、全身全霊、誠意を持って邁進してまいります。

会計士.jobについて

「会計士.job」には、様々な経験と知見を有している公認会計士等(※)が現時点で 6,500名超登録しております。 6,500名超というリソースにより、より細かいニーズに的確に対応したサービスが可能となり、ご依頼からサービス提供までのセットアップ期間が短く、リソースを効率よく活用していくため適切な価格でのサービス提供が可能となります。

会計士.job :https://cpa-workstyle.com/

ブリッジコンサルティンググループ株式会社について

ブリッジコンサルティンググループは、「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」をコーポレートミッションとした、公認会計士等に特化したプロシェアリング事業を展開するコンサルティング会社です。

主なサービスとして、IPO,M&A,Financeによる企業成長/事業承継支援、内部監査/内部統制によるリスクマネジメント支援、スキルシェアを中心とした財務報告支援、CxO人材を中心とした人材獲得支援によって、上場会社、上場準備会社、中堅企業、スタートアップ企業をご支援しています。その他、公認会計士に特化したワーキングプラットフォーム『会計士.job』の運営にも取り組んでいます。

コーポレートサイト：http://bridge-group.co.jp/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/88_1_ecc1ed3d119ac9254bb2bd5a5db588c7.jpg?v=202606220651 ]

※公認会計士資格合格者、USCPA等を含む

ブリッジコンサルティンググループ株式会社

【本件に関するお問い合わせ】

ブリッジコンサルティンググループ株式会社 広報担当

取材・メディア掲載に関するご依頼も、下記フォームより承っております。

https://bridge-group.co.jp/contact/