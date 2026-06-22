スーパーデリバリーと専修大学商学部、産学連携プログラムを展開　エシカル食品を題材にメーカー講義と商品評価を実施

株式会社ラクーンホールディングス

株式会社ラクーンコマース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：和久井岳）が運営する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」と専修大学（所在地：東京都千代田区、学長：馬塲杉夫）商学部は、神原理教授が担当する授業「商品評価」において、エシカルな食品を手掛けるメーカー担当者から商品戦略を聞き、その風味や食感を学生自らが評価する「商品評価」を行う産学連携プログラムを実施します。

■背景

近年、Z世代を中心にエシカル消費への関心が高まるなか、商品の背景にあるストーリーや社会的価値への理解が求められています。一方で、食品分野においては、味や品質といった感覚的な価値と、環境配慮やストーリーといったエシカルな価値をどのように結びつけて捉えるか、実践的に学ぶ機会は限られています。

専修大学商学部の授業ではこれまで社会課題とビジネスの関係を扱ってきましたが、より具体的に「商品そのもの」を通じて価値理解を深める手法が求められていました。

このような背景から、本取り組みではスーパーデリバリーの出展企業でエシカル食品を手掛けるメーカーにご協力いただき、講義と試食を伴う商品評価を組み合わせ、開発背景やブランドの想いといったエシカルな側面の理解に加え、五味（甘味・塩味・酸味・苦味・旨味）を軸とした味覚分析を行うことで、食品の価値を多面的に捉える実践的な学びの機会を創出します。

■スーパーデリバリーについて

スーパーデリバリーは、国内メーカーと小売店やサービス業などの事業者が取引する卸・仕入れサイトです。アパレルや雑貨を中心に、家具、生活家電、食品など幅広いジャンルの商品が約210万点掲載されています。2021年4月からは「エシカルコレクション」という特集ページ（https://www.superdelivery.com/p/do/psl/?ts=ethicalco&vi=1(https://www.superdelivery.com/p/do/psl/?ts=ethicalco&vi=1)）を開設し、フェアトレード商品、支援・寄付につながる商品、環境への配慮商品（リサイクル、脱プラスチック）、オーガニック商品（コットン、食品、コスメ・日用品）、ヴィーガン商品など多岐にわたる商品を約32,000点取り扱っています。

■本プログラムの目的と概要

今回、専修大学の教育ニーズとラクーンコマースが有するエシカル分野の知見を融合し、メーカー連携による実践型授業を実施します。本プログラムでは、企業講義と試食を伴う商品評価を組み合わせた体験型学習を通じて、学生がエシカル商品の価値をより立体的に理解する機会を提供します。

■プログラムのポイント

講義と評価を実施することで、インプットとアウトプットを連動させた実践的な学習を実現します。授業は2026年6月22日に行います。

1. メーカー講義

株式会社東京バル 取締役 筒井玲子氏が登壇し、経営者の目線で講義を実施

・企業概要と基本戦略

・ブランド「THIS IS SALAD」のストーリー

・商品戦略（ターゲット、味、価格、バリエーション、生産背景）

2. 商品評価授業

神原理教授による商品評価の授業を実施、東京バルの「THIS IS SALAD」シリーズを実際に試食して学生が行います。

・試食による評価

・五味（甘味・塩味・酸味・苦味・旨味）の分析

・評価シートによる回答

■これまでのスーパーデリバリーの産学連携の取り組み

https://blog.superdelivery.com/aboutsd/143365.html

https://blog.superdelivery.com/aboutsd/122917.html

https://blog.superdelivery.com/aboutsd/126575.html

■これまでの専修大学の産学連携の取り組み

https://www.senshu-u.ac.jp/news/nid00027379.html

https://www.senshu-u.ac.jp/news/nid00027316.html

今回の連携を通じてラクーンコマースと専修大学は、次世代を担う学生がエシカル商品の背景やブランドの想いを理解するとともに、メーカー講義と商品評価を通じて食品価値を体系的に学ぶ機会を創出します。さらに、五味を軸とした分析により“おいしさ”と社会的価値の関係を捉え、持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

■参照

スーパーデリバリー https://www.superdelivery.com(https://www.superdelivery.com)

メーカーと小売店やサービス業などの事業者が取引する卸・仕入れサイトです。商品掲載数は200万点超。メーカーにとっては、地域を超えた50万店舗への販路拡大ツールとして効果を発揮し、小売店にとっては3,000社を超える出展企業とインターネットを通して取引でき、仕入先を大幅に拡大することが可能です。またコストや手間、リスク等を解消し効率的な取引を実現します。第1回日本サービス大賞にて地方創生大臣賞を受賞。（数字は全て2026年4月末時点）

■株式会社ラクーンコマース https://www.raccoon.ne.jp/commerce(https://www.raccoon.ne.jp/commerce)

代表者：代表取締役社長 和久井 岳

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目14番14号

設立：2018年11月

資本金：300,000千円

株主：株式会社ラクーンホールディングス100％

（東京証券取引所プライム市場上場 証券コード3031）



サービスに関するお問合せ先

セラーマネージメント部

https://www.superdelivery.com/fumi/r/dealerformInquiry/input

本件に関するお問合せ先

株式会社ラクーンホールディングス

広報担当 大久保

E-mail：pr@raccoon.ne.jp

■学校法人専修大学 https://www.senshu-u.ac.jp/(https://www.senshu-u.ac.jp/)

学長：馬塲杉夫

所在地：神田キャンパス（東京都千代田区神田神保町3-8）

生田キャンパス（神奈川県川崎市多摩区東三田2-1-1）

設立：1880年9月

本件に関するお問合せ先

専修大学 理事長室 広報課

担当 小林

TEL：03-3265-5819

FAX：03-3265-0779

E-mail：koho@acc.senshu-u.ac.jp