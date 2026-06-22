豊橋市の2つの観光アンバサダーがコラボ！04 Limited Sazabys×ブラックサンダーのふるさと納税限定返礼品が登場

豊橋市

豊橋市は、とよはしミュージックアンバサダーのGENさんがベース／ボーカルを担当する04 Limited Sazabysと、とよはしアンバサンダーのブラックサンダーがコラボレーションした、豊橋市ふるさと納税限定返礼品を企画しました。

本返礼品は、豊橋銘菓のブラックサンダーを、04 Limited Sazabysとのオリジナルパッケージでお届けする特別仕様です。さらに、食べた後も思い出を残せる二次利用可能な化粧箱を組み合わせ、豊橋で開催された「HOMESICK」の熱や、GENさんのふるさと豊橋への想いを形にしました。

いただいた寄附金は、豊橋での音楽事業、ライブ誘致、市内回遊企画など、音楽を通じた豊橋の魅力発信に活用していく予定です。

豊橋市の観光アンバサダー2者がコラボ

今回の返礼品は、豊橋市の魅力を発信する2者の観光アンバサダーが連携する特別企画です。

04 Limited SazabysのGENさんは、豊橋市出身で大人気ロックバンドのベース／ボーカルを務め、毎年モリコロパークで、2日間で2万4千人以上を集客するYON FESを主催しています。2023年に豊橋観光アンバサダー「とよはしミュージックアンバサダー」に就任し、今年4月4日には豊橋で野外フリーライブ「HOMESICK」を開催するなど、音楽を通じて豊橋の魅力を発信しています。

ブラックサンダーは、豊橋で誕生し、長年にわたり豊橋市民に親しまれてきた日本を代表するお菓子です。2025年には豊橋観光アンバサダー「とよはしアンバサンダー」に就任し、昨冬には市との連携イベント「豊橋ブラックサンダーまみれ」を開催するなど観光振興においても市と連携を深めています。

音楽で豊橋を盛り上げる04 Limited Sazabysと、豊橋銘菓として全国に知られるブラックサンダー。 今回の返礼品は、豊橋で“音”と“味”が重なる、ふるさと納税限定のコラボレーションです。

返礼品は、オリジナルパッケージのブラックサンダー

返礼品は、04 Limited Sazabysとブラックサンダーが連携したオリジナルパッケージ仕様です。

内容は、ブラックサンダー20本と、二次利用可能な04 Limited Sazabysオリジナルデザインの化粧箱を組み合わせた特別BOX。デザインには、04 Limited SazabysのCDジャケットなどを手掛けるデザイナーによるオリジナルイラストを使用しています。 化粧箱は、食べ終わった後も缶バッジ、ステッカー、ラバーバンド、写真などをしまえる仕様を想定しており、返礼品として受け取った後も、フェスやライブの記憶を手元に残せます。

豊橋で鳴った音を、豊橋の味で持ち帰る。 そんな想いを込めた、豊橋市ふるさと納税限定の返礼品です。

寄附金は、豊橋での音楽事業に活用予定

本返礼品を通じていただいた寄附金は、豊橋での音楽事業、ライブ・音楽イベントの誘致、市内回遊企画、駅やまちなかを活用した音楽企画、音楽を通じた豊橋の魅力発信に活用していく予定です。

一日限りのライブで終わらせるのではなく、音楽をきっかけに豊橋を訪れ、歩き、楽しみ、また来たくなる。 今回の返礼品は、その循環をつくるための新たな取り組みです。

HOMESICKから続く、04 Limited Sazabysと豊橋の連携

2026年4月4日、豊橋市では04 Limited Sazabysによる野外フリーライブ「HOMESICK」が開催されました。このライブをきっかけに、豊橋市内では04 Limited Sazabysと連携した企画が広がっています。豊橋市役所13階には特設ブースを設置し、HOMESICKの映像や、豊橋市役所屋上で撮影された「magnet」の映像を放映中。豊橋駅ではGENさんの音声メッセージによる豊橋の魅力発信を行い、豊橋鉄道渥美線・大清水駅では、駅構内フラッグや限定放送のリニューアルも実施されています。

今回のふるさと納税返礼品は、こうした一連の取り組みをさらに発展させ、豊橋市を応援する新たな参加方法として企画したものです。

返礼品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/25583/table/959_1_063d4897d4e6ffb8fa6e7130667f241c.jpg?v=202606220651 ]

※内容・デザインは変更となる場合があります。

※豊橋市在住の方は返礼品の贈呈の対象外です。

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ブラックサンダー

・有楽製菓株式会社

■商品概要

ブラックサンダーは1994年に誕生したチョコレートバーです。食感の異なる2種のココアクッキーとプレーンビスケットが生み出す「圧倒的ザクザク感！」が特長のロングセラー商品です。

■会社概要

社名：有楽製菓株式会社（YURAKU CONFECTIONERY CO.,LTD.）

本社所在地：東京都小平市小川町1-94

代表者：河合 辰信

創業：1955年3月

URL：https://www.yurakuseika.co.jp/

事業内容：「夢のある安くておいしいお菓子を創造する企業」を目指し、安心安全な菓子作りによって世界中の人々の活き活きとしたライフスタイルに貢献いたします。基幹ブランドである「ブラックサンダー」は、1994年に誕生したロングセラーブランドです。

【ブラックサンダーの情報はこちらから！】

X（旧Twitter） https://x.com/Black_Thunder_

Instagram https://www.instagram.com/black_thunder_0906/

ブラックサンダー黒い秘密基地（コミュニティサイト） https://blackthunder.yurakuseika.co.jp/

04 Limited Sazabys （フォーリミテッドサザビーズ）

2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。

GEN（B, Vo）、HIROKAZ（G）、RYU-TA（G, Cho）、KOUHEI（Dr, Cho）

Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。

2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。2016年からは毎年、地元・愛知県の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）にて、バンド主催の野外ロックフェス“YON FES”を主催している。

HP：https://www.04limitedsazabys.com

X（旧Twitter）：https://twitter.com/04LS_nagoya

Instagram：https://www.instagram.com/04limitedsazabys_official/

YouTube：https://www.youtube.com/user/04LimitedSazabys

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