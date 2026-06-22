TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』POP UP SHOPの事後通販スタート！
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年6月22日(月)よりTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』POP UP SHOPの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。
新宿マルイ アネックス 6Fにて開催しておりましたTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4734
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年6月22日(月)18:00～7月6日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年9月上旬～下旬以降順次発送
【製品情報】
ホログラムカンバッジ(ランダム)
STAR ver.
価格：660円（税込）
セット：4,620円（税込）
種類数：全7種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
コレクションカード(ランダム)
STAR ver.
価格：550円（税込）
種類数：全13種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
お名前バッジ(ランダム) STAR ver.
価格：880円（税込）
セット：5,280円（税込）
種類数：全6種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ラメキーホルダー STAR ver.
価格：各990円（税込）
種類数：全6種
デカアクリルスタンド STAR ver.
価格：各2,200円（税込）
種類数：全6種
ラメミニアクリルアート STAR ver.
価格：3,300円（税込）
種類数：全1種
硬質カードケース(ブロマイドセット) STAR ver.
価格：各1,650円（税込）
種類数：全6種
クリアポーチ STAR ver.
価格：各1,980円（税込）
種類数：全6種
スカーフ STAR ver.
価格：3,190円（税込）
種類数：全1種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4734
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年6月22日(月)18:00～7月6日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年9月上旬～下旬以降順次発送
【権利表記】
(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売