【コスメキッチン】今年も開催！Cosme Kitchen BEST COSME(コスメキッチンベストコスメ) 2026 上半期を発表

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が運営する、ナチュラル&オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」は「Cosme Kitchen BEST COSME(コスメキッチンベストコスメ) 2026上半期」を6月22日(月)18:00にMAHS GO GREEN STORE（WEB STORE）にて発表いたします。

肌や心に寄り添い、毎日の暮らしに心地よさを届けるコスメキッチンから、今年も、ナチュラル＆オーガニックコスメの頂点を決める人気企画「コスメキッチンベストコスメ2026上半期」の開催が決定。今回初の試みとして、コスメキッチンを愛用してくださっている「お客様」のお声も知りたいという想いから、【リアル愛用コスメ投票企画】も同時開催。審査員たちが選んだ名品と、コスメキッチンに通ってくださるお客様が愛する本音のコスメが融合する、2026年上半期ベストコスメ。 今を生きる私たちの“リアルな美しさ”を映し出す、特別なアワードです。

Cosme Kitchen BEST COSME 2026 上半期発表はこちら

https://www.cosmekitchen-webstore.jp/Page/LP/bestcosme_2026ss/

コスメキッチンベストコスメとは

コスメキッチンにて取り扱いのある「ナチュラル＆オーガニックアイテム」を、各業界のスペシャリストとして活躍する特別審査員4名とコスメキッチンスタッフのリアルな声をもとに審査し、全16カテゴリー3位までを大発表！さらに特別賞として“新人賞”、“サステナブル賞”、そして今回からの“お客様セレクト賞”も加わり、ベストコスメを盛り上げます。また6月24日(水)からは、日本最大級*¹のオーガニックの祭典「THE ORGANIC DAYS（ザ・オーガニックデイズ）」を開催。ベストコスメ受賞アイテムもお得に購入できます。

*¹日本発祥のオーガニックEC・各店舗において

トータルビューティーを叶えるコスメキッチンならではの16カテゴリー

・洗顔＆クレンジング部門

・化粧水部門

・美容液＆オイル部門

・乳液＆クリーム部門

・スペシャルケア部門

・ベースメイク部門

・メイクアップ部門

・シャンプー＆コンディショナー部門

・スタイリング＆ツール部門

・ボディケア（インバス）部門

・ボディケア（アウトバス）部門

・ママ＆ベビー部門

・フェムケア部門

・インナーケア部門

・フード＆ティー部門

・ライフスタイル雑貨部門

ブランドコンセプトには「肌や心に、おいしいものを。」を掲げ、外側・内側からのトータルビューティーを提案するコスメキッチンこだわりの16カテゴリーでセレクトアイテムを審査。

各賞について

・「最優秀賞」

16カテゴリーの中から、一番高得点だったものを選出

・「新人賞」

2026年1月1日～6月22日までに発売されたアイテムのなかから、最も高得点だったものを選出

・「サステナブル賞」

コスメキッチンが掲げるサステナブル賞の選定基準は、“地球への思いやり”が真摯にかたちとなっていること。世界中からコスメキッチンに集う数多くのアイテムの中から、原料、パッケージ、企業姿勢、そしてフェアトレードや動植物への配慮といった「命」へのまなざしまで、多角的な視点で審査を行い、最もサステナブルであると考えるアイテムから１つを選出いたします。限りある資源を守りながら、未来へとつながるものづくりに誠実に向き合うつくり手の皆さまへ敬意を込めて。そして、その想いに共感し、日々の選択を通じてより良い地球環境をともにつくる仲間が広がっていくことを願って。コスメキッチンのサステナブル賞は、環境や社会、すべての命へのやさしさを讃え、その価値を未来へ届けるための賞です。

・「お客様セレクト賞」

初のスペシャル企画。コスメキッチン店舗*²とWEB STOREにて、コスメキッチンアイテムの人気投票による1位を選出。「これがないと困る！」「何度もリピート中！」等、お客様の熱い想いが反映されたナンバーワンアイテム。

*²代官山本店、ららぽーとTOKYO-BAY店、調布パルコ店、アトレ吉祥寺店、ラゾーナ川崎店、ルミネ大宮店、ルミネ立川店、コクーンシティ店、アトレ松戸店、浦和パルコ店 投票期間：2026年5月26日(火)～6月1日(月)

特別審査員について

・美容ジャーナリスト 齋藤薫さん

女性誌編集者を経て独立。女性誌において多数の連載エッセイを持つ他、美容記事の企画、化粧品の開発・アドバイザー、NPO法人日本ホリスティックビューティ協会理事など幅広く活躍。『Yahoo!ニュース「個人」』でコラムを執筆中。最新刊は、「年齢革命ー閉経からが人生だ！」(文藝春秋)「だから躾がある人は美しい」(集英社文庫)

・美容家 石井美保さん

麻布十番「Riche」-リッシュ-のサロンオーナーとして、メイクレッスンや美容パーソナルコンサルティングを行い、多くの人々を美に導く。美容家として自社製品の開発・販売、大手企業の商品プロデュースのコンサルティングも行うなど、活動は多岐にわたる。著書「こすらなければ、美肌」（講談社）も美容本ランキング１位を獲得するなど大ヒット。

・ヘアメイクアップアーティスト 岡田知子さん

ファッション誌、 ビューティー誌 、TV CM、広告をメインに活動中。トレンドを程よく落とし込んだメイク技術、そして現場を和ませる明るい人柄でモデル、女優からのリクエストも多数。TRON management所属。

サステナブル賞 特別審査員

・ウェルネスデザイン研究所所長 岡村貴子さん

2004年にオーガニックコンシェルジュ協会を設立しオーガニックの魅力を発信しつつ、講座や研修の開催、本の執筆などを行う。近年は企業向けウェルネスのコンサル、世界の次世代リーダー支援などを行う。

受賞アイテムを一部ご紹介！

その他の受賞アイテムはこちらからご覧いただけます

Cosme Kitchen BEST COSME 2026 上半期発表

https://www.cosmekitchen-webstore.jp/Page/LP/bestcosme_2026ss/

ベストコスメ受賞アイテムを詰め込んだ限定キットも

受賞アイテムが入った2種類の限定キットをご用意いたしました。

ベストコスメキット スキンケア 2026上半期 \8,910（税込）



・【みんなでみらいを】洗顔クレンジングパウダーS 70g

・【to/one】ドリーム フローラ エッセンス ウォーター 155mL

・【F ORGANICS】ディープモイスチャー ミルク 120mL

・【Bio-Normalizer】青パパイヤ酵素シートマスク （1枚 25mL）×3枚

・【La CASTA】エンリッチグロウ ディープマスク 150g

・【ARGITAL】デリケートハイジーンソープ トライアルサイズ 50mL

・【FEMMUE】ルミエール ヴァイタルC サンプル 1mL

・【La CASTA】アロマエステ ヘアソープ35・ヘアマスク35 サンプルセット

・【giovanni】B&C リボンディング ヘアオイル サンプル

・【giovanni】シュガー ボディスクラブ ゴールデンハニー サンプル 4.82g

※オリジナルトートバッグ付き

ベストコスメキット インナーケア 2026上半期 \4,428（税込）

・【Bio-Normalizer】青パパイヤ酵素 粒子タイプ 7包 （3g×7包）

・【Me Today】ゼスティーレモン スーパーハニー50g

・【to/one】ドリーム フローラ VC ショット（7包）

・【だいじょうぶなもの】百年はちみつグミ＜ざくろ味＞

・【働く食物繊維モロヘイヤ100%あおつぶ】あおつぶパック14包（140粒）

・【bruno snack】クリスピーシーソルトブラウニー

・【HERBORISTERIE】ボタニマル ３粒

・【Asclea】asclea（300mg×8粒×1包）

・【HERBORISTERIE】フェムカフェ スウィートベリー 2g×3包

・【HERBORISTERIE】フェムカフェ シトラスレモン 2g×3包

※オリジナルトートバッグ付き

「Cosme Kitchen BEST COSME 2026」をより楽しめる祭典！THE ORGANIC DAYS開催

THE ORGANIC DAYSとは？

「ナチュラル＆オーガニック＝難しい」ではなく、自分らしく楽しむ選択の1つとして取り入れてほしい、そんな想いから年2回、6月と11月に開催しているオーガニックの祭典。ご好評につき、第5回目となる今回の祭典も、限定のお得なキットの発売や対象アイテムが10％OFF*³、最大25％*⁴のポイントバックなど、コンテンツ盛りだくさんで開催いたします。

「Cosme Kitchen BEST COSME 2026」アイテムもお得にお試しいただける機会です。

*³ 一部対象外がございます。

*⁴ MA CARDの会員ランクによってポイント付与率は異なります。

＜THE ORGANIC DAYS 特設ページ＞

https://www.cosmekitchen-webstore.jp/Page/Lp/theorganicdays/

THE ORGANIC DAYS概要

開催期間（WEB STORE）：2026年6月24日（水）18:00 ～6月30日（火）23:59

開催期間（店舗）*⁵：2026年6月25日（木）～6月30日（火）

MASH GO GREEN STORE（WEB STORE）

https://www.cosmekitchen-webstore.jp/

*⁵ 10％OFF、ポイントバック共に一部対象外店舗もございます。詳細は各店舗SNSをご確認ください。

Cosme Kitchen（コスメキッチン）とは

肌や心に、おいしいものを。

すべては、あなたの肌や髪だけでなく、心までよろこぶものを届けるために。Cosme Kitchenは世界中の個性豊かなナチュラル＆オーガニックコスメを中心にアロマやハーブティー、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムを取り揃えるセレクトショップ。

■公式WEB STORE：https://www.cosmekitchen-webstore.jp

■公式Instagram：https://www.instagram.com/cosmekitchen/

■公式X：https://twitter.com/cosmekitchen

■公式LINE：https://lin.ee/BMpMBj7

■公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@cosmekitchen_official?_t=8o3xz0RGIWQ&_r=1(https://www.tiktok.com/@cosmekitchen_official?_t=8o3xz0RGIWQ&_r=1)