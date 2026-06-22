阪神・村上頌樹選手が大阪の“顔”に！コアフォース、大阪駅前地下道・中央通路の大型電照看板をリニューアル掲出！！
‘‘コアフォース‘‘【新】電照看板 (C)阪神タイガース
■ 起用アスリート
村上頌樹(https://www.coreforce.jp/athletes/murakami/?utm_source=%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%A4%A7%E9%98%AA%E7%9C%8B%E6%9D%BF&utm_medium=%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%A4%A7%E9%98%AA%E7%9C%8B%E6%9D%BF&utm_campaign=%E5%A5%91%E7%B4%84%E9%81%B8%E6%89%8B%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8) 選手（阪神タイガース）
※新看板ビジュアルで村上選手が着用している「コアフォースループ タイガースモデル」の詳細は、こちらより(https://www.coreforce.jp/products/hanshin/?utm_source=%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%A4%A7%E9%98%AA%E7%9C%8B%E6%9D%BF&utm_medium=%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%A4%A7%E9%98%AA%E7%9C%8B%E6%9D%BF&utm_campaign=%E5%95%86%E5%93%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%EF%BC%88%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%EF%BC%89)ご覧いただけます。
■ 広告デザインのポイント
‘‘大阪駅の中心で圧倒的な存在感！鮮やかな黄色に映える、村上頌樹選手の新ビジュアル‘‘
大阪駅前地下道・中央通路という圧倒的な通行量を誇るロケーションに、鮮やかな「タイガースイエロー」を基調とした大型電照看板が登場。バックライトでまばゆく輝くデザインは、行き交う人々の目を一瞬で惹きつけ、大阪の新たなスポットとして強いインパクトを放ちます。
■ 掲出概要
掲出場所： 大阪駅前地下道・中央通路
掲出期間： 2026年6月20日（土）～ 2027年3月31日（水）
※掲出期間は予告なく変更・延長される場合がございます。
※本広告について、駅・施設係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
COREFORCE / コアフォース
ー コアフォースとは ー
健やかな生活を送るためには、体幹バランスは不可欠です。
健やかな毎日のために、スポーツの楽しみのために、そして洗練された装いのために。
コアフォースはいつでもどのようなシーンにもフィットする、さりげない高級感を兼ね備えたアクセサリーです。
〉〉取扱店舗一覧はこちら(https://www.coreforce.jp/shop-list/?utm_source=%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%A4%A7%E9%98%AA%E7%9C%8B%E6%9D%BF&utm_medium=%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%A4%A7%E9%98%AA%E7%9C%8B%E6%9D%BF&utm_campaign=%E5%8F%96%E6%89%B1%E5%BA%97%E8%88%97)
コアフォースループ シャンパンゴールド K14WG70
コアフォースネックプロ テラ50〈村上選手着用商品（画像右）〉
■ 会社概要
・社名： 株式会社ゆうき
・設立年月日： 2001年
・代表取締役社長： 小田 耕二
・住所： 〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-1-5
・公式HP： https://www.coreforce.jp
・会社HP： https://y-yuki.com/