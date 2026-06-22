日本発コンテンツの海外向け販売事業で海外売上比率47%を達成

ニュースアンドコーヒー株式会社

ニュースアンドコーヒー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：申元奎）は、日本エンタメコンテンツの海外向け販売事業において、2024年5月のサービス開始から2年間で海外売上比率47%を達成したことをお知らせいたします。同期間中、世界220カ国以上からのアクセス、40カ国以上での購入実績、24カ国への物理商品の国際配送を記録しており、日本発ECプラットフォームとしては異例の地域分散を実現しています。

※集計期間：2024年5月23日～2026年4月22日

■ 背景：日本コンテンツの海外展開における構造的課題

日本のコンテンツ産業の海外売上は2023年時点で約5.8兆円規模に達しています。一方で、その流通の多くを海外事業者が担い、日本側に十分な収益が還流しない構造が課題として指摘されています。例えばアニメ分野では、海外売上約1.5兆円のうち日本企業への還流は約856億円（約5～6%）にとどまるとされます。こうした中、日本のコンテンツを海外ファンへ直接届け、収益を国内に取り戻す民間の流通インフラの必要性が高まっています。

■ 2年間の事業実績

当社プラットフォームは、日本のクリエイター・パートナー（出版社・レーベル等18社以上）のデジタルコンテンツおよび関連物理商品を海外ユーザーに届けるECサービスとして2024年5月23日にサービスを開始しました。これは、海外展開を目指す日本の出版社・IPホルダー・クリエイターが、多言語対応・海外決済・国際配送といったインフラを自社で構築することなく、海外ファンへ直接コンテンツを届けられる流通基盤として機能しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94396/table/8_1_92af38534fe4e9b8b01bfb7c8b25489a.jpg?v=202606220651 ]

日本のECサイトにおける平均的な海外売上比率が一桁台にとどまる中、当社が海外比率47%を達成している点は、日本コンテンツに対する海外需要が東アジアにとどまらず、東南アジア、南アジア、ラテンアメリカを含む広範な地域に実在することを示す一事例と考えています。

■ ユーザー属性について

当社プラットフォームのユーザー属性（Googleアナリティクスのインタレストカテゴリデータに基づく）を分析すると、「Comics & Animation Fans」「Hardcore Gamers」「RPG Game Fans」「Entertainment News Enthusiasts」など、エンタメコンテンツへの購買意欲が高いセグメントが上位を占めています。特にComics & Animation FansおよびRPG Game Fansは、他のカテゴリと比較してユーザー1人あたりの収益単価が高く、日本発のマンガ・アニメ・ゲーム関連IPとの高い親和性が確認されています。

また、写真・ビジュアルコンテンツへの関心が高い「Shutterbugs」層も大規模に存在しており、フォトブックや写真集などビジュアル系コンテンツの需要が海外においても根強いことが示されています。

なお、Googleアナリティクスの性別データによると、当社ユーザーの約37%が女性であり、プラットフォームの外観から想起されるイメージよりも幅広い層にリーチしていることが確認されています。今後のコンテンツジャンルの拡大とあわせて、女性ユーザー層へのアプローチも強化してまいります。

■ 今後の展望

一方で、アクセスと購入の間には大きなギャップが存在することも確認されています。東南アジア・南アジアの一部地域では数万規模のアクセスがありながら、現地決済の対応範囲や価格水準などの制約により購入に至らないユーザーが多数存在すると見られ、当社はこのアクセス―購入間ギャップの解消を、今後の重要な取組み領域の一つと位置付けています。

また当社は、コンテンツ販売に加え、国内外を問わず会場に来られないファンが参加できるボーダーレス・オンラインファンイベントを運営しています。東京など都市部の会場に足を運べない地方のファンや、来日が難しい海外のファンも、居住地を問わず日本のタレント・IPの限定体験に参加・購入できる仕組みで、イベント実施月には購入転換率が通常月を大きく上回る傾向も確認されています。今後、この領域を地方・海外双方のファンに向けて一層拡大してまいります。

ニュースアンドコーヒー株式会社は、今後も日本コンテンツの海外販売に関する知見と実績の蓄積を進めるとともに、海外展開を目指す出版社・IPホルダー・タレント／プロダクション・クリエイターの皆様との協業機会を広く拡大してまいります。

本年中に関連する新たな取組みおよび体制について、順次お知らせする予定です。

■ 会社概要

ニュースアンドコーヒー株式会社について

会社名：ニュースアンドコーヒー株式会社（News & Coffee Inc.）

所在地：東京都渋谷区東2-20-14-601

代表者：代表取締役 申 元奎

設立：2020年2月

事業概要：日本エンタメコンテンツの海外販売事業（Cupick.jp）、ボーダーレス・オンラインファンイベント運営、タレントマネジメント事業、インフルエンサーマーケティング事業、コンテンツ関連サービス事業

URL：https://cupick.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

会社名：ニュースアンドコーヒー株式会社 広報担当

E-mail：contact@newsncoffee.net