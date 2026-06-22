障がい者雇用「戦力化できない」企業の課題に新解決策　スキル可視化イベント「STARS」を外部企業向けに展開開始―法定雇用率2.7%時代に求められる配置と育成の最適化に向けて―

株式会社マイナビパートナーズ

株式会社マイナビパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：藤本 雄）は、障がいのある人材の実務スキルを可視化することが目的の「STARS」を、8月1日から外部企業向けソリューションとして無償で提供いたします。申し込みは7月1日より開始です。

2026年7月には法定雇用率が2.7％へ引き上げられ、企業における障がい者雇用は量的拡大が進んでいます。一方で、「適切な業務がない」「戦力化が難しい」といった課題は依然として多くの企業において解決されておらず、雇用が必ずしも生産性向上や事業成果につながっていない実態が存在しています。当社はこれまで、社内の実践を通じて培ったスキル可視化の知見をもとに、障がいのある人材の能力を定量的に把握し、「できること」に基づく配置・育成・業務設計を可能にしてきました。本イベントは、そうした実績を基盤に、企業における人材活用の高度化と生産性向上を支援するものです。

また、本イベントの理解を深めていただくための説明会も6月24日、6月26日に実施いたします。ご興味のある方は、ぜひお気軽にお申し込みください。

【STARS概要】

「STARS」は複数の実務領域において、スピード・正確性・品質を横断的に評価し、スキルを定量化・可視化するイベントです。2025年に開始し、社内向けにはタイピング、プログラミング、デザイン、軽作業などの競技を実施しています。最新回では252名が参加し、延べ335件の競技エントリーを記録。個々の能力を客観的データとして把握することで、人材配置や育成に活用してきました。外部企業向けイベントでは、自社業務に応じた競技を選択可能で、1種目、参加人数1名から導入いただけます。

【企業導入メリット】

1．配置最適化（ミスマッチの削減）

スキルを定量的に把握することで、能力に基づいた業務設計・配置が可能となります。

2．生産性向上・戦力化

強みを活かした配置により、業務品質の安定化と生産性向上を実現します。

3．人材育成の高度化

データに基づき成長課題を可視化し、自律的なスキル向上とキャリア形成を促進します。

4．アンコンシャスバイアスの解消

主観的な評価から、客観データに基づく評価への転換を実現します。

【提供内容】

・競技プログラム一式（ルール・模範回答・結果記入シート）

・スキル可視化診断結果

・分析レポート（他社比較等を含む）

【申し込み～レポート受け取りまでの流れ】

１．7月1日～7月30日に申し込みフォーム(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=yuwxHpAv7EqzGUmDx0db398hNzNUE4ZDvtLtdhXQjcxUNTZERTg4MTVFNVRLWU83UVdaSVpBWkw4QiQlQCNjPTEu&route=shorturl)からお申し込みください。

※7月1日～お申込みが可能です。

２．競技実施

8月1日～8月31日の間に競技を実施していただきます。

３．レポート受け取り

結果を回収後、各競技の参加者と比較した分析結果や、平均値などを含むデータを当社から参加企業様へご提供します。

【外部向けイベント内容】

PC（タイピング、関数、プログラミング）・軽作業（資材カウント、帳合）

【説明会の開催】

参加をご検討中の方や詳細を知りたい方は、ぜひ説明会にご参加ください。

1回目：6月24日 13:00 ～ 14:00

2回目：6月26日 13:00 ～ 14:00

説明会のお申込はこちら(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=yuwxHpAv7EqzGUmDx0db398hNzNUE4ZDvtLtdhXQjcxUNTVVVUVaV1EzVjU1TjdCOU9LUjBBQTNQMSQlQCNjPTEu&route=shorturl)

背景

2026年7月には法定雇用率が2.7％へ引き上げられ、企業における障がい者雇用は量的拡大が進んでいます。一方で、厚生労働省の調査では、障がい者雇用の課題として「会社内に適当な仕事があるか」が70％以上の企業で挙げられており、雇用が必ずしも戦力化につながっていない実態が明らかになっています。また、業務が単純作業に偏りやすく、個々の能力や強みが十分に活かされていない状況も指摘されています。こうした背景から、個々のスキルを客観的に把握し、活用する仕組みの構築が企業にとって重要なテーマとなっています。

＜担当者コメント＞

オフィスセンター事業本部 事業本部長 吉野 正利

当社は、親会社である株式会社マイナビおよびグループ会社からの動画制作やライティング、デザイン制作といった約2,200種類の業務受託を通じて、多様な業務における障がいのある社員の戦力化を推進してきました。その実践から生まれた取り組みである「STARS」は、社員の実務力向上を図り、個々の成長を促すことで、戦力化を推進するものです。PC作業や軽作業といった実務に直結するスキルを、実践的に発揮できる機会を提供するとともに、その結果を可視化することで、社員一人ひとりの現在地を把握し、強みと課題を明確にすることを可能にしています。

これにより、個人の成長を組織全体の成果へとつなげ、生産性の向上にも寄与することを目指しています。当社はこれまで、障がい者雇用における業務設計や人材育成の知見を活かしながら、社員一人ひとりの特性や強みに応じたスキル発揮と成長機会の創出に取り組んできました。「STARS」は、こうした実践の蓄積をもとに、障がいの有無にかかわらず個人の力を引き出し、組織全体の価値向上へとつなげる当社独自の取り組みです。

前回の開催について

前回開催の様子

2025年6月には、PC・軽作業・クリエイティブ・ヘルスケアの4分野で計12競技を実施し、約180名の社員が参加、延べ282名が競技に出場しました。予選から決勝まで、全24日間にわたる競技を通じて、各分野の最優秀者が決定されました。

競技期間中は、喜びや悔しさが入り混じる中で、日々の業務におけるスピードや質を改めて見つめ直す貴重な機会となりました。その結果、日常業務で培われたスキルが、確かな成果として発揮されました。

株式会社マイナビパートナーズについて

マイナビグループの障がい者雇用促進を目的とした特例子会社です。事業内容は、マイナビグループの事務業務代行、社員向けヘルスケアルームの運営のほか、障がいのある方向けの人材紹介業、法人向けコンサルティング（障がい者採用・定着のための企画提案）事業、そして障害者手帳を保有する若手人材の育成事業を行っています。今後も障がいのある人材が能力を発揮できる機会を一つでも多く創出していきます。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社マイナビパートナーズ

広報担当：中川 大滉

E-MAIL：mpt-pr@mynavi.jp

TEL：03-6267-4174（代表）