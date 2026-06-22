DAN、TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」コラボのTシャツを発売

株式会社DAN

平成世代であるデザイナー自身がリアルタイムで影響を受けた作品とコラボレーションするDANのTシャツコレクション。

今回は「週刊少年ジャンプ」で連載中の鈴木祐斗氏による人気漫画を原作とした TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』。

今回のコラボレーションでは、Tシャツ3型とロングTシャツ1型を制作しており、主人公である坂本太郎と朝倉シン、殺し屋界の最強戦力「ORDER」の神々廻と大佛、同じく「ORDER」の篁、X(スラー)の組織メンバーの楽を採用したデザイン。



元のフルカラーデザインを網点によるモノトーンへ再構築することで、白一色でありながら繊細なグラデーションを表現。

さらに黒の部分にはあえてインクを使わず、ボディの色を活かす「ブラックマジック」と呼ばれる手法を用いたシルクスクリーンプリントを採用。

着用と洗濯を重ねることで、ヴィンテージTシャツのように味わい深く経年変化する。

現在バウンドマンの店頭と公式オンラインショップにて販売中。

公式オンラインショップ(https://boundman.com)



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株式会社DAN

dan.nakameguro@gmai.com