ハニカム×エンボス構造が濃密な泡を生み出し、きめ細かい泡が毛穴まで届きやすく、汚れスッキリ！洗顔ミトン

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「キメ肌職人 泡美トン」1,408円（税込）、「キメ肌職人 メンズ泡美トン」1,408円（税込）を6月22日(月)より発売開始しました。

・ハニカム×エンボス構造でしっかり泡立ち、毛穴に入りやすい

六角形のハニカム構造が空気を取り込み、少量の洗顔料でもふんわり泡立ち。

さらに細かな凹凸が空気を含ませながら、きめ細かく弾力のある泡へ導きます。

※洗顔料の種類により、使用感には個人差があります。

・やさしい力でも毛穴汚れを落としやすい

きめ細かい泡が毛穴汚れを包み込んで浮かせるため、ゴシゴシこすらなくてもやさしい力で洗浄できます。

・洗顔だけじゃなく気になる箇所にも

洗顔はもちろん、首やデコルテ、肘やひざなどザラつきが気になる部分のお手入れにも活躍します。

・安心・安全の日本製。敏感肌にもやさしい素材

安心の日本製。柔らかいエラストマー素材で肌あたりがやさしく、肌を傷つけにくい。敏感肌の方にもオススメです。

・吊り上げて、清潔に保管

フックに掛けられ、乾かしやすいので、とっても衛生的♪

また、何度も繰り返し使えてECO♪

「キメ肌職人 泡美トン」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：スチレン系熱可塑性エラストマー

価格：1,408円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など

「キメ肌職人 メンズ泡美トン」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：スチレン系熱可塑性エラストマー

価格：1,408円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など