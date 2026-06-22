【追加最新情報あり】『Couture on Ice　羽生結弦×伊藤聡美 写真集』2026年7月24日（金）出版記念展を開催

株式会社トゥーヴァージンズ

株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）より2026 年 7 月 24 日（金）に、フィギュアスケーター羽生結弦選手の美麗写真集『Couture on Ice 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』を発売いたします。

このたび、写真集の刊行を記念して、東京タワーフットタウン 3階 TOWER GALLERYにて衣装＆写真展を開催します。

展示会詳細

期 間：2026 年 7 月 24 日（金）～ 8 月 30 日（日）

時 間：10:00～20:00 （各回 35分：入れ替え制）

会 場：東京タワーフットタウン 3階 TOWER GALLERY(https://www.tokyotower.co.jp/foottown/qrhhjfkliv.html)

入場料：鑑賞チケット 1,000円（事前予約制）

主 催：株式会社トゥーヴァージンズ

特別協力：株式会社 TOKYO TOWER

「東京タワーで、会いましょう。」計画／株式会社TTA

展示内容

書籍・出版記念展特設ページ :https://otonaristore.com/shops/Couture_on_Ice

展示する衣装は、デザイナーの伊藤聡美氏が羽生結弦選手のためだけに創作したフィギュアスケートの衣装、すなわち“氷上のオートクチュール”。

写真集に収録するためにゼロから生み出し、羽生選手が実際に身にまとった世界にひとつだけのコスチュームです。

合わせて、フォトグラファーの矢口亨氏による写真を展示。写真集に収録するためアイスリンクを貸し切り、撮りおろしたカットや貴重な写真集未収録カット、メイキングカット等をご覧いただけます。

唯一無二のスケーターであり、氷上のアーティストである羽生選手の存在に感性を刺激され、生み出された圧巻のアートワークをぜひご高覧ください。

＜展示衣装＞ Sakura ／ Moonlight Sonata ／ Knight of the White Peacock ／ Energy

＜アクセサリー＞ ヘッドピース（Fire Bird）

公式Xでも最新情報を発信いたしますので、ぜひフォローしてお待ちください。

『Couture on Ice 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』出版記念 衣装＆写真展公式X：@CoutureOnIce_tv(https://x.com/CoutureOnIce_tv)

記念展オフィシャルグッズ販売

オンラインショップ【OTONARI】での事前予約販売のほか、東京タワーフットタウン 2階 TTA STOREにて、写真集および記念展オフィシャルグッズを販売いたします。衣装&写真展に入場しない場合でも、TTA STOREにてご購入いただけます。

また、東京タワー限定でお買い求めいただけるグッズもご用意しております。

※衣装&写真展を開催する東京タワーフットタウン 3階 TOWER GALLERYでは販売しません。

TTA STORE

場 所：東京タワーフットタウン 2階 TTA STORE(https://www.tokyotower.co.jp/foottown/11l5ft0nzsn.html)

営 業：11:00～19:30

※各グッズには限りがございます。現地では売り切れの場合もございますので、6 月 24 日（水）10時より先行発売を開始する、オンラインショップ【OTONARI】にて事前にお買い求めいただくことをおすすめしております。

写真集『Couture on Ice 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』

定価：本体価格 25,000円 ＋ 税（税込 27,500円）

＜セット内容＞

- 写真集『Couture on Ice』- 刺繍レース＆写真セット（オリジナル額装ホルダー入り）- メイキング集『Making of Couture on Ice』- コンセプト＆インタビュー集『Concept & Interview of Couture on Ice』- スペシャル動画（メイキング＆展示案内）- Couture on Ice オリジナルファイル記念展オフィシャルグッズ- 生地リボン＆ストーン付きトートバッグ（2種：Moonlight Sonata/Sakura）／ 価格：各 5,800円＋税（税込6,380円）- 刺繍レース＆写真セット（オリジナル額装ホルダー入り 2種：Knight of the White Peacock / Fire Bird）／ 価格：各16,000 円＋税（税込 17,600 円）- Couture on Ice ポラロイド写真＆ポストカードセット（3種：Knight of the White Peacock /Sakura/ Moonlight Sonata）／ 価格：各 2,200 円＋税（税込 2,420 円）- Couture on Iceオリジナルファイル（1種）／ 価格：1,600 円＋税（税込 1,760 円）＊写真集の特典と同じ商品です。- メイキング集『Making of Couture on Ice』／ 価格：2,200 円＋税（税込2,400 円）＊写真集の特典と同じ商品です。

詳細につきましては、下記プレスリリースをご確認ください。

プレスリリース：【オフィシャルグッズラインナップ】『Couture on Ice 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』出版記念グッズを販売(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000054993.html)

東京タワー限定・Couture on Iceポストカードポストカード3種（ランダム販売）展望チケットとセット販売

東京タワー現地だけでご購入いただけるオリジナルポストカード（3種類・ランダム販売）をご用意。メインデッキの展望チケットとセット販売になります。

※TTA STORE（東京タワーフットタウン2F）にて販売いたします。

※通常のチケット購入場所とは異なりますのでご注意ください。

※ポストカード単体での販売はございません。

種類：3種（Heaven and Earth / Energy / Fire Bird）※ランダム販売

価格：各1,727円+税（税込1,900円）※メインデッキの展望チケット代を含む

サイズ：縦 14.8cm×横 10cm

展望デッキにて特別上映が決定！

club333/クラブ・トリプルスリー

期間中、club333/クラブ・トリプルスリー(https://www.tokyotower.co.jp/maindeck/di9d7rzkdb.html)（メインデッキ1階）にある260インチ大型モニターでは、『Couture on Ice 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』に収録している撮りおろし写真や、TOWER GALLERYで展示している衣装の写真等を堪能できるスライドショーを上映します。

※club333/クラブ・トリプルスリー入場には、別途メインデッキ入場チケットが必要です。衣装&写真展のチケットでは入場できませんので、ご注意ください。

※東京タワーのオリジナルコンテンツ等と共に、30分程度に1回、繰り返し上映します。

※club333のモニターは、別イベントの開催等でご覧いただけない場合がございます。

その際は、メインデッキ2階のサービスモニター（31インチ）でも繰り返し上映しておりますので、こちらでご覧ください。

チケット購入方法

事前予約・日時指定（完全入れ替え制）

2026 年 6 月 24 日（水）10:00より、イベントチケットサイトPeatixにて開始いたします。

書籍情報

『Couture on Ice（クチュール・オン・アイス） 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』

クレジット：羽生結弦（スケーター）、伊藤聡美（衣装）、矢口亨（撮影）

定価：本体価格 25,000円 ＋ 税（税込 27,500円）

仕様：A4 変形（縦 302mm×横 230mm×幅14mm）／144 頁オールカラー／上製

セット内容：

- 写真集『Couture on Ice』- 刺繍レース＆写真セット（オリジナル額装ホルダー入り）- メイキング集『Making of Couture on Ice』- コンセプト＆質問集『Concept & Interview of Couture on Ice』- スペシャル動画（メイキング＆展示案内）- Couture on Ice オリジナルファイル

発売日：2026 年 7 月 24 日（金）

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

プロフィール

スケーター：羽生 結弦（はにゅう ゆづる）

フィギュアスケーター。

GP ファイナル 4 連覇、2014 年ソチ五輪・18 年平昌五輪の金メダリスト。プロ転向後は単独アイスショーを制作総指揮・出演。唯一無二のスケートと存在感で、世界中で絶大な人気を誇る。

衣装：伊藤 聡美（いとう さとみ）

衣装デザイナー。

羽生結弦選手の衣装を 10 年以上にわたり手がけるほか、浅田真央さんのアイスショーやイリア・マリニン選手など国内外トップスケーターの衣装製作を担当。2026 年には国際スケート連盟主催の最優秀コスチューム賞を受賞。近年はウェディングドレスの製作にも活動の幅を広げ、すべて一点ものにこだわる。鮮やかなグラデーションと精巧なディテールを特徴としたデザインで着る人の世界観を表現している。

写真：矢口 亨（やぐち とおる）

フォトグラファー。

山形県生まれ。上智大学文学部新聞学科卒業後、報知新聞社のフォトグラファーとして2010 年サッカー南アフリカ W 杯、12 年ロンドン五輪、21 年東京五輪、22 年北京五輪などの世界大会を取材。フィギュアスケートは 19～20 年シーズンから担当。23 年 2 月にフリーとして独立し、スポーツとポートレートの両分野で、被写体の人となりや魅力を引き出す写真を手掛け、羽生結弦選手の写真集など多数の作品を発表している。

ヘアメイク：北 一騎（きた いちき）

ヘアメイクアーティスト。

北海道出身。Permanent 所属。2001 年よりヘアメイクアーティストとして活動を開始。広告・CM・映画など幅広いフィールドで経験を積む。山下智久、新田真剣佑、木梨憲武、小林聡美、菅野美穂、紫吹淳をはじめ、多数の俳優・女優のヘアメイクを担当。20 年からは「美・食・住」をテーマに、介護施設・福祉施設・子ども食堂などで「美」を諦めないプロジェクトを始動。訪問美容「小さな美容室」を主宰し、現在も活動を続けている。

会社情報

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/(https://www.twovirgins.jp/?utm_source=PRTIMES)

トゥーヴァージンズ公式オンラインストア「OTONARI(https://otonaristore.com/?utm_source=PRTIMES)」では、書籍や関連グッズを販売中！

トゥーヴァージンズ公式X：@twovirginspb(https://x.com/twovirginspb)

トゥーヴァージンズ公式Instagram：@two_virgins(https://www.instagram.com/two_virgins/)

『Couture on Ice 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』出版記念 衣装＆写真展公式X：@CoutureOnIce_tv(https://x.com/CoutureOnIce_tv)

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/(https://twovirgins-group.com/?utm_source=PRTIMES)