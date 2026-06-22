【横浜エクセレンス】永野威旺 選手 期限付移籍期間終了のお知らせ

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただきありがとうございます。



この度、長崎ヴェルカより期限付移籍にて横浜エクセレンスへ加入していた永野威旺選手の期限付移籍期間が終了することになりましたのでお知らせいたします。

なお、永野威旺選手は、長崎ヴェルカへ復帰することが決定しておりますので、併せてお知らせいたします。

永野威旺 Io Nagano

【番号】10

【ポジション】PG/SG

【身長・体重】178cm・70kg

【生年月日】2002年7月7日

【出身地】長崎県

【経歴】

名古屋学院大学

2023-24 新潟アルビレックスBB(特別指定選手)

2024-25 長崎ヴェルカ(特別指定選手)

2025-26 横浜エクセレンス(※期限付移籍)

2026- 長崎ヴェルカ

コメント

まずは、今シーズンたくさんのご支援とご声援をありがとうございました。

この度、長崎ヴェルカに戻ることとなりました。



シーズンを通して戦っていく中で、「このチームで勝ちたい」「このメンバーで勝ちたい」という思いが日に日に強くなっていったことを覚えています。

このルーキーシーズンで、さまざまなエクセレンスの記録や、皆様の記憶に残る場面に関わることができたことを嬉しく思います。



桑原オーナー、桜井社長、石田GM、河合HC、チームメイト、スタッフの皆様、そして関わってくださった全ての皆様、私をこのクラブの一員として迎え入れてくださり、本当にありがとうございました。

横浜エクセレンスで共に戦えたことを誇りに思います。



1シーズンという短い期間でしたが、本当にありがとうございました。

またどこかでお会いできることを楽しみにしています！

またどこかでお会いしましょう。

クラブ コメント

永野威旺選手の期限付移籍期間が終了となりました。



持ち前の得点能力を存分に活かし、日本人エースとして素晴らしい活躍をしてくれました。緩急を使い分けたドライブ・アシスト、そして正確なシュートで彼が幾度となく勝利を手繰り寄せ、彼がボールを持つと何か起こしてくれる、そんな期待感を観ている人に持たせてくれる選手でした。



貴重な機会を頂けた長崎ヴェルカに、そして多大な貢献をしてくれた永野選手に感謝しています。更なる成長と飛躍をし、リーグを代表する選手に成長をしていくことを願っています。



どうぞ引き続き、永野選手の応援をよろしくお願い致します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-IUwdzRgxAM ]

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※外部リンクとなります。

株式会社横浜エクセレンス

横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。

かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。



プロバスケットボールクラブとして試合運営などはもちろん、イベントの参加やバスケットボール教室の実施など年間250回を超える地域活動を行うなど、ホームタウン活動にも力を入れています。



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