【チワワが主役の1日】大阪・WHATAWONで「ワン上等Fes チワワオフ会」開催

株式会社antiqua詳細を見る :https://whatawon.co.jp/%f0%9f%90%b6%e2%9c%a8%e3%83%af%e3%83%b3%e4%b8%8a%e7%ad%89fes%e3%80%80%e3%83%81%e3%83%af%e3%83%af%e3%82%aa%e3%83%95%e4%bc%9a%e2%9c%a8%f0%9f%90%b6/

チワワ好き、全員集合！

「こんなにたくさんのチワワが集まるなんて…！」

そんな感動の声が思わずこぼれる、チワワ好きのための夢のイベント。

『ワン上等Fes チワワオフ会』が、2026年6月28日（日）に大阪・岸和田にある滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」で開催されます。

会場に足を踏み入れた瞬間、目の前に広がるのは――

チワワ、チワワ、チワワ。

小さなしっぽをふりながら歩く子。

キュートなお洋服でおめかしした子。

元気いっぱいにお友達へごあいさつする子。

どこを見てもチワワだらけ。

まるでチワワの世界に迷い込んだような、幸せすぎる一日があなたを待っています。

愛犬との思い出づくりはもちろん、チワワ好き同士の交流や撮影会、ゲーム大会まで楽しめる特別なイベントです。

チワワだらけの奇跡の空間へ

普段のお散歩ではなかなか出会えないほどたくさんのチワワたちが大集合。

ロングコート、スムースコート、パピーからシニアまで。

それぞれ違う個性を持ちながらも、みんなチワワ。

会場には自然と笑顔があふれます。

「何歳ですか？」

「そのお洋服かわいいですね！」

「うちの子も同じ性格なんです！」

初対面でも会話が弾むのは、みんなが同じ“チワワ愛”を持っているから。

愛犬のお友達づくりはもちろん、飼い主さん同士の新しい出会いも楽しめます。

初参加の方も、おひとり参加の方も大歓迎です。

会場中から聞こえる

「かわいいーーー！」

の大合唱。

スマホのカメラロールは、気づけばチワワでいっぱいに。

思わずSNSに投稿したくなる、ここでしか撮れない一枚を残してください。

愛犬と一緒に参加できるコンテンツが盛りだくさん！

ただ集まるだけじゃない。

愛犬と一緒に参加できる楽しい企画を多数ご用意しています。

12:00 開会式

いよいよチワワオフ会がスタート！

初参加の方でも安心して楽しめるよう、スタッフが当日の流れをご案内します。

12:05 集合写真（第1回）

イベント開始直後の大人気コンテンツ。

会場いっぱいのチワワたちが並ぶ姿は、まさに夢のような光景です。

12:15 交流タイム

チワワ好き同士だからこそ盛り上がる交流タイム。

愛犬の性格やお気に入りスポット、おすすめグッズなど、会話は尽きません。

新しいチワワ仲間との出会いをお楽しみください。

13:00 待て選手権

チワワたちの集中力と飼い主さんとの絆が試される人気企画。

最後まで待てるのは誰なのか！？

会場全体が応援ムードに包まれる白熱の時間です。

13:30 BINGO大会

何が当たるかは当日のお楽しみ！

番号が読み上げられるたびに歓声が上がる、大盛り上がりの人気企画です。

14:00 だるまさんが転んだ

飼い主さんも愛犬も一緒に参加できるレクリエーション企画。

止まる姿も、歩く姿も、全部かわいい。

会場中が笑顔でいっぱいになる癒しの時間です。

14:15 じゃんけん大会

最後まで勝ち残るのは誰だ！？

シンプルだからこそ盛り上がる定番コンテンツ。

豪華景品が飛び出すかも…？

14:45 表彰式・集合写真（第2回）・閉会式

イベントを彩ってくれたチワワたちを表彰。

最後はみんなで再び集合写真を撮影します。

たくさんのお友達と過ごした思い出を、ぜひ写真に残してください。

15:00 イベント終了

かわいいチワワたちとの出会い。

チワワ好き同士の交流。

そして愛犬との特別な時間。

きっと帰る頃には、

「また参加したい！」

そう思っていただけるはずです。

雨でも安心！屋内開催

「雨が降ったらどうしよう…」

そんな心配は不要です。

会場はWHATAWON内の屋内施設

「Floor Disco Ball」

雨の日でも予定変更の必要がなく、夏の暑さ対策としても安心。

空調の効いた快適な空間で、愛犬も飼い主さんもゆったりとイベントを楽しめます。

▼ 参加費 事前予約

1,500円（税込）／1頭

さらに、

お友達紹介で500円OFF！

1,000円（税込）／1頭 でご参加いただけます。

▼ 当日受付

2,000円（税込）／1頭

※定員に達し次第受付終了となります。



参加をご希望の方は事前予約がおすすめです！

チワワ好きによる、チワワ好きのための特別な一日

ここでしか見られない圧巻の集合写真。

愛犬と一緒に楽しめるゲームや交流企画。

そして、たくさんの「かわいい」に囲まれる幸せな時間。

6月28日（日）は、チワワだらけの夢の世界へ。

愛犬と一緒に、忘れられない思い出をつくりませんか？

WHATAWONで皆さまのご参加をお待ちしております。 🐾

▼ご予約はこちら▼

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、家族みんなが楽しめる1日をお届けします

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

駐車場：平日無料／土日祝18:00以降無料

アクセス：阪和道 岸和田和泉ICより車で約5分

バス：和泉中央駅より「岸の丘町」下車すぐ

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/(https://www.whatawon.co.jp/)

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/