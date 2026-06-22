【16巻発売記念】累計部数170万部突破・任侠コメディー『組長娘と世話係』広島県・BOOK GALLERY KOBUNKANで複製原画展を開催！つきや先生のサイン会を広島・池袋の2か所で開催！

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株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、コミックELMO『組長娘と世話係 16』（漫画：つきや）を2026年7月10日（金）に発売いたします。


発売を記念し、つきや先生のサイン会を広島県・東京都池袋の2か所で開催いたします！



さらに広島県・BOOK GALLERY KOBUNKAN 店内ギャラリースペースで、複製原画展を開催！


店内では、『組長娘と世話係』に加え、『賭けからはじまる最後の初恋』、『なつめとなつめ』など人気作品も発売いたします！




『組長娘と世話係』複製原画展情報

会　　場：BOOK GALLERY KOBUNKAN　店内ギャラリースペース


会　　期：2026年7月14日（火）～7月20日（月・祝）


住　　所：〒732-0822　広島市南区松原町2-37　ミナモア3階WEST


営業時間：10：00～20：00


※入場料無料




サイン会情報

１.BOOK GALLERY KOBUNKAN様


開催日：2026年7月19日（日）


開催場所：広島駅ビルミナモア3階WEST「BOOK GALLERY KOBUNKAN」店内ギャラリースペース
【第一部】14：00～


【第二部】15：00～
〇申込方法　7月10日（金）発売『組長娘と世話係16巻』をご予約・ご購入のお客様へ参加券をお渡しいたします。


※BOOK GALLERY KOBUNKANサイン会に関する問い合わせ先


BOOK GALLERY KOBUNKAN　電話番号　082-506-3288


詳細はBOOK GALLERY KOBUNKAN公式サイトをご確認下さい。


https://kobunkan.com/%e3%80%90%e5%8f%97%e4%bb%98%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%80%917-19%ef%bc%88%e6%97%a5%ef%bc%89%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%8e%e7%b5%84%e9%95%b7%e5%a8%98%e3%81%a8%e4%b8%96%e8%a9%b1%e4%bf%8216%e5%b7%bb%e3%80%8f/




２.アニメイト池袋本店


開催日：2026年7月26日(日)


開催場所：animate hall WHITE (アニメイト池袋本店 南館9F)


【1部】開場12:30　開演13:00


【2部】開場14:30　開演15:00


○申込期間　2026年6月5日(金) ～ 2026年7月6日(月)


○当選通知　2026年7月中旬頃予定


〇申込方法　応募シリアルによる抽選


詳細はアニメイト公式サイトをご確認下さい。


https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115620




コミックELMO『組長娘と世話係 16』書籍情報





『組長娘と世話係 16』


漫画：つきや


発売日：2026年7月10日



累計170万部突破!!テレビアニメ化もした任侠コメディー!!


おはぎのダイエットをしたり、鷹松の大親分の姐さんが突然現れたり、雅也の古い知り合いが襲ってきたり……。


なごやか＆激動＆シリアスの第16巻!!


※「コミックELMO」掲載、第132話～138話を収録しています。



[表: https://prtimes.jp/data/corp/48095/table/2753_1_48bcc38e5e4904b9ebf152dc09647a97.jpg?v=202606220651 ]


組長娘と世話係 16　ステッカー＆ミニクリアファイルセット付限定版

＜セット内容＞


(1) 書籍『組長娘と世話係 16』 　


(2) 特典・ステッカー


※台紙サイズ：H105mm×W145mm予定　


※台紙の中にくりぬけるステッカー（霧島・八重花・組長・おはぎ)が入ります。


(3) 特典・ミニクリアファイル(2種)


※サイズ：H200mm×W140mm予定　




特典・ステッカー


特典・ミニクリアファイル

特典・ミニクリアファイル



シリーズ好評発売中！























コミックELMO


笑って、ときめいて、ホロッと泣けるコミックが大集結！あなたの推しがきっと見つかる――




「コミックELMO」は、マイクロマガジン社発の女性向けコミックレーベルです。
『組長娘と世話係』や、『なつめとなつめ』『＃神奈川に住んでるエルフ』など、 笑って、ときめいて、ホロッと泣けるコミックが大集結！


コミックELMOの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』でお読みいただけます。



コミックELMO公式サイト：https://comicelmo.jp/
コミックELMO編集部X：https://x.com/COMIC_ELMO
(https://x.com/COMIC_ELMO)Instagram：https://www.instagram.com/comic_elmo/
TikTok：https://www.tiktok.com/@comic_elmo


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