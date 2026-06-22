【16巻発売記念】累計部数170万部突破・任侠コメディー『組長娘と世話係』広島県・BOOK GALLERY KOBUNKANで複製原画展を開催！つきや先生のサイン会を広島・池袋の2か所で開催！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、コミックELMO『組長娘と世話係 16』（漫画：つきや）を2026年7月10日（金）に発売いたします。

発売を記念し、つきや先生のサイン会を広島県・東京都池袋の2か所で開催いたします！

さらに広島県・BOOK GALLERY KOBUNKAN 店内ギャラリースペースで、複製原画展を開催！

店内では、『組長娘と世話係』に加え、『賭けからはじまる最後の初恋』、『なつめとなつめ』など人気作品も発売いたします！

『組長娘と世話係』複製原画展情報

会 場：BOOK GALLERY KOBUNKAN 店内ギャラリースペース

会 期：2026年7月14日（火）～7月20日（月・祝）

住 所：〒732-0822 広島市南区松原町2-37 ミナモア3階WEST

営業時間：10：00～20：00

※入場料無料

サイン会情報

１.BOOK GALLERY KOBUNKAN様

開催日：2026年7月19日（日）

開催場所：広島駅ビルミナモア3階WEST「BOOK GALLERY KOBUNKAN」店内ギャラリースペース

【第一部】14：00～

【第二部】15：00～

〇申込方法 7月10日（金）発売『組長娘と世話係16巻』をご予約・ご購入のお客様へ参加券をお渡しいたします。

※BOOK GALLERY KOBUNKANサイン会に関する問い合わせ先

BOOK GALLERY KOBUNKAN 電話番号 082-506-3288

詳細はBOOK GALLERY KOBUNKAN公式サイトをご確認下さい。

https://kobunkan.com/%e3%80%90%e5%8f%97%e4%bb%98%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%80%917-19%ef%bc%88%e6%97%a5%ef%bc%89%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%8e%e7%b5%84%e9%95%b7%e5%a8%98%e3%81%a8%e4%b8%96%e8%a9%b1%e4%bf%8216%e5%b7%bb%e3%80%8f/

２.アニメイト池袋本店

開催日：2026年7月26日(日)

開催場所：animate hall WHITE (アニメイト池袋本店 南館9F)

【1部】開場12:30 開演13:00

【2部】開場14:30 開演15:00

○申込期間 2026年6月5日(金) ～ 2026年7月6日(月)

○当選通知 2026年7月中旬頃予定

〇申込方法 応募シリアルによる抽選

詳細はアニメイト公式サイトをご確認下さい。

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115620

コミックELMO『組長娘と世話係 16』書籍情報

『組長娘と世話係 16』

漫画：つきや

発売日：2026年7月10日

累計170万部突破!!テレビアニメ化もした任侠コメディー!!

おはぎのダイエットをしたり、鷹松の大親分の姐さんが突然現れたり、雅也の古い知り合いが襲ってきたり……。

なごやか＆激動＆シリアスの第16巻!!

※「コミックELMO」掲載、第132話～138話を収録しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48095/table/2753_1_48bcc38e5e4904b9ebf152dc09647a97.jpg?v=202606220651 ]

組長娘と世話係 16 ステッカー＆ミニクリアファイルセット付限定版

＜セット内容＞

(1) 書籍『組長娘と世話係 16』

(2) 特典・ステッカー

※台紙サイズ：H105mm×W145mm予定

※台紙の中にくりぬけるステッカー（霧島・八重花・組長・おはぎ)が入ります。

(3) 特典・ミニクリアファイル(2種)

※サイズ：H200mm×W140mm予定

特典・ステッカー特典・ミニクリアファイル特典・ミニクリアファイル

シリーズ好評発売中！

コミックELMO

笑って、ときめいて、ホロッと泣けるコミックが大集結！あなたの推しがきっと見つかる――

「コミックELMO」は、マイクロマガジン社発の女性向けコミックレーベルです。

『組長娘と世話係』や、『なつめとなつめ』『＃神奈川に住んでるエルフ』など、 笑って、ときめいて、ホロッと泣けるコミックが大集結！

コミックELMOの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』でお読みいただけます。

コミックELMO公式サイト：https://comicelmo.jp/

コミックELMO編集部X：https://x.com/COMIC_ELMO

(https://x.com/COMIC_ELMO)Instagram：https://www.instagram.com/comic_elmo/

TikTok：https://www.tiktok.com/@comic_elmo

マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

公式YouTubeチャンネルでは、様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！