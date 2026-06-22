夜のバストケアも、昼のキレイも、これ1枚！やさしい着圧で整えるナイトブラ

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「K-BEAUTYナイトブラ」2,178円（税込）を6月22日(月)より発売開始しました。

・シルエットをスッキリ整える

背中のクロス着圧で引き締めてキレイな姿勢を意識！サイド部分の脇高設計で背中や脇にできやすいはみ肉や段差もスッキリ。アンダー着圧ラインでバストをしっかり支えて美しいシルエットに整えてくれます。

・流れがちなバストも寄せて引き上げる

左右一体型のパッドが横へ流れがちなバストをしっかりホールドし、美しいバストラインをキープします。

・長時間着けても快適設計

ノンフック＆ノンワイヤーでストレスフリーな着心地です。

しっかりとした着圧がありながらも、伸縮性がありピッタリフィットします。アウターに響きにくいので、デイリー使いにもピッタリ♪

・寝ている間や日常でもあらゆる動きにフィットする

伸縮性のある生地を使用しているから、日常生活はもちろん運動時から睡眠時まで一日中使って欲しいフィット感。

・選べる2色＆２サイズ展開

「K-BEAUTYナイトブラ」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：本体：ナイロン90％・ポリウレタン10％

パイピング部：ナイロン85%・ポリウレタン15％

サイズ/適応サイズ：M~L：バスト(約cm)79～94

L~LL：バスト(約cm)86～101

カラー：ブラック・ベージュ

価格：2,178円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など