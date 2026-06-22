万博レガシーイベント「Resona EXPO Re:Future」の開催について

株式会社りそなホールディングス

りそなグループのりそな銀行(社長 千田 一弘)は、2026年8月21日(金)から23日(日)までの3日間、大阪南港ATCホールにて、万博レガシーイベント「Resona EXPO Re:Future」を開催します。また、本イベントの入場チケットを2026年7月1日(水)から販売開始します。

背景・目的

2025年に開催された大阪・関西万博の成果や価値を未来につなぐ「万博レガシー」の実現に向けた取り組みの一環として、本イベントを開催します。万博では、未来社会に向けた多様な先進技術や文化、サービスが披露され、多くの来場者に感動を与えました。当社は、万博のメインバンクを務めた立場として、これらの成果を一過性のものにとどめることなく、社会実装や新たなビジネス創出につなげていくことが重要であると考えています。

本イベントでは、万博で披露された技術・文化・サービスのさらなる認知度向上および社会実装の促進に取り組むとともに、多くの来場者に万博の感動をあらためて体感いただくことで、地域の活性化に寄与することを目指します。

人間洗濯機やアンドロイド、空飛ぶクルマなど万博で話題を呼んだコンテンツが再集結します

万博で注目を集めた展示や体験の再現に加え、さらに進化した最新技術の披露やサービスの提供を行います。また国内外のパビリオンの飲食や物販のほか、万博で活躍したプロデューサーによるステージイベントなど多彩なコンテンツを展開します。

最大2万4千人が万博の感動を再び体感いただけます

本イベントでは、実際に「見る・触れる・体験する」ことを重視し、万博を訪れた方はもちろん、来場できなかった方を含め、幅広い世代にお楽しみいただける内容としています。

開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/100027/table/7_1_cfd2154b2c72db37160278354b2a4560.jpg?v=202606220651 ]PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d100027-7-9426dddc5ecf1b9ee11f8a2be16ee700.pdf