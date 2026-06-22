『ウマ娘 プリティーダービー 5th アニバーサリーブック』発売延期と誌面限定販売の商品絵柄公開のお知らせ

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年6月30日（火）に発売を予定していた 『ウマ娘 プリティーダービー 5th アニバーサリーブック（通常版）』『ウマ娘 プリティーダービー 5th アニバーサリーブック Twinkle MEMORY（特装版）』につきまして、制作上の都合により発売日を変更させていただくこととなりました。

当アイテムをご予約、お買い上げいただきました読者の皆様、ならびに関係各位にはご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

なお、変更後の発売日は以下のとおりです。

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▼『ウマ娘 プリティーダービー 5th アニバーサリーブック（通常版）』

【変更前】2026年6月30日（火）

【変更後】2026年9月8日（火）

▼『ウマ娘 プリティーダービー 5th アニバーサリーブック Twinkle MEMORY（特装版）』

【変更前】2026年7月下旬以降、順次発送

【変更後】2026年9月下旬以降、順次発送

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＜書籍内容紹介＞

無我夢中で走りきったいままでの「物語」と「熱量」がこの1冊に！



2021年のアプリローンチから5周年。

累計2,500万ダウンロードを突破し、世界のゲームアワードでも高い評価を受け続ける『ウマ娘 プリティーダービー』の軌跡を1冊に凝縮したアニバーサリーブックがここに誕生！

ゲーム、アニメ、マンガ、イベント──広がり続けるウマ娘の世界。

その“過去・現在”、そしてこれからのワクワクを予感させる永久保存版です。



新規描き下ろしイラストを使用したスペシャル表紙をはじめ、ウマ娘誕生の歩みをたどる年表や、5周年で新たに登場したウマ娘たちの紹介、全48曲のライブシアター楽曲レビューなど、多彩な企画を収録！

さらに、ゲームを支えたクリエイター陣へのインタビューや、35Pを超えるキャスト対談、実況役を演じる明坂聡美さんによるナンバリングイベントの魅力紹介など、それぞれの視点から5年間の軌跡に迫ります。

各界から寄せられたお祝いコメントも掲載し、これまで紡がれてきた想いを感じられる特別な1冊です！

＜書誌情報＞

１.

書名：ウマ娘 プリティーダービー 5th アニバーサリーブック

著者：KADOKAWAアーティスト編集部

監修：株式会社Cygames

定価：3,300円（本体3,000円＋税）

発売日：2026年9月8日（火）

判型：A4判

ページ数：96P

【通常版付録】

・ビッグ両面ピンナップポスター

・スマホステッカー

・書籍購入者限定受注通販！「オリジナルデザインTシャツ&パーカー応募券」付き

発行：株式会社KADOKAWA

(C)Cygames, Inc.

＜KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞

https://www.kadokawa.co.jp/product/322603000457/

２.

書名：ウマ娘 プリティーダービー 5th アニバーサリーブック Twinkle MEMORY

著者：KADOKAWAアーティスト編集部

監修：株式会社Cygames

定価：13,200円（本体12,800円＋税）

発売日：2026年9月下旬以降、順次発送

特装版は、１.アニバーサリーブックに豪華付録を同梱し、スペシャル収納ボックスに入れてお届けします。

【特装版付録】

・ビッグ両面ピンナップポスター

・スマホステッカー

・書籍購入者限定受注通販！「オリジナルデザインTシャツ&パーカー応募券」付き

・A4アクリルスタンド＋スマホスタンド＋アクリルキーホルダーセット

・ブロックシールセット

・オリジナル収納ボックス

発行：株式会社KADOKAWA

(C)Cygames, Inc.

＜カドストオフィシャル書誌詳細ページ＞

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604003810/?srsltid=AfmBOorxWV7_qxAtDPX9raCzwVVGUTlDg8S-KkkGDY_k9jfHG8w9nsmR

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【誌面限定販売のご案内】

書籍の発売を記念して、限定アパレル「オリジナルデザインTシャツ&パーカー」セットを制作いたしました。書籍購入者限定、完全受注生産の本アイテムは、存在感抜群のパーカーとTシャツのセットで5周年のお祝いムードを全身で味わっていただけるアイテムになっております。このたび商品絵柄が完成しましたので公開いたします。

※書籍（通常版・特装版）の購入者のみ、誌面封入の応募チラシよりご購入いただけます

【商品概要】

オリジナルデザインTシャツ&パーカーセット

13,200円（10%税込）

◯Tシャツ

サイズ L・XL 2展開（ユニセックス）

L W550×H730mm

XL W580×H770mm

素材：綿100％

◯パーカー

サイズ L・XL 2展開（ユニセックス）

L W580×H710mm

XL W610×H740mm

素材：綿100％

フード付きウマ耳パーツ＋フロントジップ仕様

※Tシャツ、パーカーそれぞれ2種類のサイズからお選びいただけます