お昼休み1時間で、2100年のカラオケをつくる。名古屋発、業種を越えた共創ワークショップ「ランチタイム・コクリエイション」第2回を7/6開催

スノーフレイク・コンサルティング合同会社イベントメインビジュアル

スノーフレーク・コンサルティング合同会社（本社：愛知県名古屋市、代表：中島正博）は、株式会社エクシング（カラオケシステム「JOYSOUND」を運営）の協力のもと、業種を越えた新規事業の共創ワークショップ「第2回ランチタイム・コクリエイション｜2100年のカラオケをつくろう」を、2026年7月6日（月）にブラザーミュージアム（名古屋市瑞穂区）で開催します。参加無料・先着30名。

お昼休みのわずか1時間で、業界も会社も超えた参加者がお弁当を片手に集まり、生成AIを用いて2100年の「カラオケ」の姿を本気で妄想します。当日生まれたアイディアは、2026年12月に名古屋で開催されるテクノロジーの祭典「TechGALA」の公式サイドイベント 「TechKARA 2026」 での実装が検討されます。

背景：なぜお昼休みに、1時間で新規事業創造に挑むのか？

多くの会社が新規事業開発の重要性を認識する近年ですが、新規事業開発自体が特定部署の狭い営みになっていたり、どうしても現実的なアイディア創出を抜け出せない状況が多くみられます。しかしイノベーティブなアイディアは外部の思いもよらない意見から生み出されることが多くあります。

「ランチタイム・コクリエイション」は、昼休みの1時間という極小の時間制約と、業種・社歴・役職を超えた参加者構成、そして生成AIという三つの要素を掛け合わせ、企業の中だけでは出てこない発想を引き出す共創フォーマットです。第1回（2025年開催）は名古屋・WeWorkにてJR東海の協力のもと実施し、会社を超えた17名の新規事業担当者、経営者、一般の方が参加しました。

イベントの3つの特長

今回のテーマ：「2100年のカラオケ」

第1回イベントの様子[表1: https://prtimes.jp/data/corp/130891/table/22_1_0417452542326efebdb1e93910c78443.jpg?v=202606220651 ]

第2回のテーマは、「2100年、カラオケはどうなっている？」。

- AIアバターが、あなたの代わりに高音を歌ってくれているかも？- 嗅覚や触覚まで連動し、曲の世界に没入しているかも？- そもそも「部屋」に入らず、どこでも歌っているかも？- 「歌う」という行為自体が、別のなにかに進化しているかも？

短期の市場予測ではなく、あえて70年先まで時間軸を飛ばすことで、現在の事業フレームから自由になった発想を引き出します。

開催概要

協力企業ご担当者さまのコメント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/130891/table/22_2_d3aa0502954977478a4e7517f0722260.jpg?v=202606220651 ]

JOYSOUNDを運営する立場として、〈歌う〉という体験の未来を、業界の中だけでなく、生活者・他業種の方々と一緒に考えたいと思っています。お昼休みの1時間という気軽な場で、自由な妄想に触れられることを楽しみにしています。（株式会社エクシング 林 知浩さん）

ファシリテーター

中島 正博 / スノーフレーク・コンサルティング合同会社 代表



生成AI活用とエフェクチュエーション（起業家理論）を主軸に、名古屋圏の企業・商工会議所・自治体などで研修・ワークショップを多数実施。日本エフェクチュエーション協会 東海地区アンバサダー。