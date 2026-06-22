ブリオーニ、2027年春夏メンズコレクションをミラノで祝福

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株式会社ブリオーニジャパン

ブリオーニは6月20日、2027年春夏メンズコレクションの発表を祝し、ミラノのPalazzo del Senato（パラッツォ・デル・セナート）にてプライベートディナーを開催しました。数世紀にわたるミラノのヘリテージと文化の記憶を守り続けてきた歴史的建造物を会場に、特別なひとときを共に過ごしました。



ミラノファッションウィーク期間中に開催されたディナーは、洗練された時代を超える空気に包まれながら、ブリオーニにとって特別な瞬間となりました。





来場著名人：


William Abadie, Matt Bomer, Cesar Domboy, Lapo Elkann, Matt Friend, Alessio Lapice, Zilu Zhai



William Abadie

Matt Bomer

Cesar Domboy


Matt Friend

Alessio Lapice

Alessio Lapice, Lapo Elkann, Andrea Tenerani