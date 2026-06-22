ブリオーニ、2027年春夏メンズコレクションをミラノで祝福
株式会社ブリオーニジャパン
William Abadie
Matt Bomer
Cesar Domboy
Matt Friend
Alessio Lapice
Alessio Lapice, Lapo Elkann, Andrea Tenerani
ブリオーニは6月20日、2027年春夏メンズコレクションの発表を祝し、ミラノのPalazzo del Senato（パラッツォ・デル・セナート）にてプライベートディナーを開催しました。数世紀にわたるミラノのヘリテージと文化の記憶を守り続けてきた歴史的建造物を会場に、特別なひとときを共に過ごしました。
ミラノファッションウィーク期間中に開催されたディナーは、洗練された時代を超える空気に包まれながら、ブリオーニにとって特別な瞬間となりました。
来場著名人：
William Abadie, Matt Bomer, Cesar Domboy, Lapo Elkann, Matt Friend, Alessio Lapice, Zilu Zhai
William Abadie
Matt Bomer
Cesar Domboy
Matt Friend
Alessio Lapice
Alessio Lapice, Lapo Elkann, Andrea Tenerani