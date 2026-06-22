【富良野ゴルフコース】四半世紀の歩み、そして新たなステージへ　開業25周年記念イベントを開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

富良野ゴルフコース（所在地：北海道富良野市八幡丘 支配人：渡部雄司）は、2026年7月20日（月・祝）に開業25周年を迎えます。そこで、25周年記念イベントをご用意いたしました。

当ゴルフコースは2001年（平成13年）に開業し、マスターズ優勝4回を誇るアメリカゴルフ界のレジェンド、アーノルド・パーマー氏設計の36ホール、恵まれた地形と自然を存分に活かした変化に富むレイアウトで、全ゴルファーのチャレンジ精神を揺さぶります。これまでにたくさんの国内外のお客さまにご来場いただき、皆さまに親しまれ支えられてきたことで、この度25周年という節目の年を迎えることができました。

25周年を記念し、これまでのご愛顧への感謝を込めて、開業25周年記念イベントを実施いたします。本イベントでは、「富良野ゴルフコース 25Anniversaryコンペ」や「ゴルフパートナー旭川店 試打会」、「2525（ニコニコ）アニバーサリーランチセット」を同時展開いたします。

- 25周年Anniversaryコンペ富良野ゴルフコース25周年記念オリジナルボール1スリーブを、ご参加いただいたお客さまにもれなくプレゼントいたします。また、昼食については、レストランオウル店長自信作の『特別弁当』をご用意しております。この機会に是非、ご参加ください。- ゴルフパートナー旭川店 試打会近年、若年層やアマチュアゴルファーの増加に伴い、「自分に合ったクラブをじっくり選びたい」というニーズが高まっています。そこで、ゴルフパートナー 旭川店にご協力いただき、試打会を開催いたします。- 2525（ニコニコ）Anniversaryランチセット7月1日(水)～8月31日(月)の2か月間、笑顔(ニコニコ)あふれるお得なセットメニューをご提供いたします。限定ランチメニュー5品よりお選びいただき、デザートは旬の『富良野産メロン』をお召し上がりいただけます。さらにワンドリンク付き(生ビール可)で、この期間でしか味わえない富良野ならではの特別なランチをお楽しみください。

7月よりGPSカートナビを新たに導入いたします。(予定)

コースのレイアウトや残り距離、ピン位置などの情報をリアルタイムで確認でき、スムーズにプレーを楽しむことができます。幅広い機能を兼ね備え、プレーヤの安全と快適な進行を約束いたします。

25周年の歴史と伝統とともに、新富良野プリンスホテルにご宿泊いただきながら、富良野ゴルフコースで充実したゴルフライフをお楽しみください。

25周年記念イベント詳細

企画１.「25周年Anniversaryコンペ」

開催日：7月20日(月・祝)

料 金：はまなす会会員\10,000 SPC会員\11,500 一般\13,000

特 典：富良野ゴルフコース25周年記念ゴルフボール・昼食付(特別弁当)

企画２.「ゴルフパートナー旭川店 試打会」

開催日：7月20日(月・祝)

場所：ドライビングレンジ・パッティンググリーン

企画３.「2525(ニコニコ)アニバーサリーランチセット」

開催日：7月1日(水)～8月31日(月)

料金：\2,500

内容：5品よりチョイスメニュー、富良野メロンデザート、ワンドリンク付き(ビール可)

お問合せ先

TEL：0167-22-1111（富良野ゴルフコース）

富良野ゴルフコース

【営業期間】2026年4月11日（土）～11月8日(日)

【住 所】北海道富良野市八幡丘

【コ ー ス】

パーマーコース(18H) 7,171ヤード パー72

パーマーが自らの名を託し、トッププロのトーナメントを意識して設計したワンウェー方式のコース。

距離が長く起伏に富んだフェアウェー。巧みに設置されたバンカーや池の克服がスコアメイクの鍵を握ります。プレーヤーの挑戦意識をかきたてる興味のつきないコースです。

キングコース(18H) 6,659ヤード パー72

豪快なショットが楽しめる広くなだらかなコース。

フラットながらも自然の起伏を生かしたフェアウェーは微妙なアンジュレーションがあるため気が抜けません。あらゆるプレーヤーがゴルフの醍醐味を満喫できるコースです。

【アクセス】

・車でお越しの場合/ホテルから車で約20分

・電車でお越しの場合/富良野駅からタクシーで約15分

・新富良野プリンスホテル⇔富良野ゴルフコース

宿泊者限定送迎あり

※定員25名前日までの完全予約制