J-CATとForbes JAPANが共催し、日本の新しい観光アワード「Forbes JAPAN Destinations of the Year 2026」を創設

J-CAT株式会社

J-CAT株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：飯倉 竜）とグローバルビジネス誌Forbes JAPAN（発行元：リンクタイズ株式会社、発行人：上野 研統）は共催にて、新たな日本の観光のアワードとして「Forbes JAPAN Destinations of the Year 2026」を創設しましたのでお知らせします。

本プロジェクトは、Forbes JAPAN初*となる「体験」に特化したアワードです。日本各地の伝統文化、工芸、食、アート、自然、宿泊といった、地域に深く根ざした高付加価値な体験を創り出す事業者を選出・表彰します。

公式サイト :https://forbesjapan.com/feat/destination_award/

■ プロジェクト創設の背景と目的

これまで、世界的な主要な観光のアワードにおいて、旅の目的地（デスティネーション）の象徴となってきたのは、素晴らしいホテル（宿泊）やレストラン（飲食）といった施設でした。しかし、旅先での特別な物語や文化に触れる「コト消費（体験）」の需要がかつてないほど高まっている今、これからの時代は体験そのものが旅の目的地になると確信しています。

こうした背景から、高付加価値体験の現場で培ってきたJ-CATの豊富な知見と、世界的なビジネス誌であるForbes JAPANの視点を掛け合わせ、体験に特化した新しい観光アワード「Forbes JAPAN Destinations of the Year」を立ち上げました。



審査においては、J-CATが現地調査やインタビューを行い、地域に根ざした価値やストーリーを多角的に掘り下げ、アドバイザリーボードによる選考プロセスへと繋げます。

また、本プロジェクトは単なる年次の表彰制度にとどまらず、選出された事業者同士が繋がり、知見を共有し合える持続的なコミュニティの形成を目指しています。毎年新たな担い手が加わることでこの共創の輪を全国各地へと広げ、「体験そのものがデスティネーションになる」新しい観光のあり方をリードしながら、日本の観光産業の持続的な発展に貢献してまいります。

■ プロジェクトコンセプト

日本の地域が持つポテンシャルに、世界中から熱い視線が注がれています。訪日外国人旅行者数の回復とともに観光需要は拡大する一方、日本各地への誘客や地域経済への還元、さらには文化継承のあり方が重要なテーマとなっています。

求められているのは、観光産業の「質的転換」です。数や価格を競う“消費される観光”から、地域ならではの文化、歴史、自然、暮らしを掘り起こし、新たな体験として磨き上げることで、経済と文化が循環する観光へ。その実現に向けて重要となるのが、「体験がデスティネーションになる」という考え方です。

「Destinations of the Year」は、地域の価値を体験へと昇華し、文化と経済の循環を生み出すプレイヤーに光を当てるアワードです。工芸、食、自然、伝統文化、アートなど、あらゆる領域における挑戦を可視化し、ロールモデルとして広く発信することで、志ある取り組みを全国へと広げていきます。

一つひとつの挑戦を、大きな流れへ。 本アワードを通じて観光の未来をアップデートし、地域文化が次世代へ受け継がれる持続可能な社会の実現を後押ししてまいります。

■ アドバイザリーボード（審査・選出）

本プロジェクトでは、各分野の第一線で活躍する有識者がアドバイザリーボードとして参画します。J-CATが実施した現地調査やインタビューによる多角的な調査結果に基づき、単なる順位付けではなく、それぞれの地域が持つ固有の価値に光をあてる形で、厳正な審査・選出を行います。

■ 選出・発信について

- 岡 雄大 氏（Staple代表取締役）- ジョアンナ カウェキ 氏（アラ・チャンプ・マガジン ファウンダー/チャンプ・クリエイティブ代表）- 永原 聡子 氏（Deneb 代表取締役）- 成瀬 勇輝 氏（連続起業家）- 宮田 裕章 氏（慶應義塾大学医学部 教授）- 渡邉 賢一 氏（ナラティビスト / 価値デザイナー）- 牧野 雄作（J-CAT 執行役員/President）

全国から推薦で集められた候補の中から、次世代のスタンダードを担う体験・取り組みを「Forbes JAPAN Destinations of the Year」コレクション30として選出します。さらにその中から、特に象徴的な取り組みを「部門賞」（予定）としてピックアップし、その独創的な試みを広く発信します。

審査基準- 文化の進化性 文化を現代的に再解釈し、未来へと接続する思想や取り組みがあるか。- 地域固有性 その土地ならではの資源、文脈、歴史、物語と深く結びついているか。- 循環型のビジネスモデル 事業として成立しているだけでなく、地域文化や担い手への再投資が可能な構造を有しているか。- 持続可能性（社会・地域との関係） 地域還元、人材育成、環境配慮など、長期的な視点に基づいた取り組みが行われているか。選出された取り組みへの発信内容- 「Forbes JAPAN Destination of the Year」特設サイト(https://forbesjapan.com/feat/destination_award/)にてご紹介- Forbes JAPAN 2026年10月号（8/25発売）にて本誌特集掲載

※掲載は最終的に選出された体験コンテンツおよび団体のみが対象となります。

■ Forbes JAPAN 編集長 藤吉 雅春 氏 コメント

Forbesは120年前に、ニューヨークにやってきた移民の青年が創刊しました。当時、馬車が自動車に変わり、石油と電気の時代に入った頃です。10年間で1500万人が移民として米国にわたり、新天地で職を求めた時代に、「ビジネスの成功に導く」ことを目的として始まりました。今、AIの時代に変わり、私たちForbesJAPANがナビゲイトしたいのは、ビジネスの成功だけでなく、本当の豊かさです。その豊かさとは異なる時間が流れ、物見遊山とは違う次元の人生に大きな味わいをもたらす旅です。時間、空気、食べ物、出合い、経験したことのない体験価値にであう瞬間をぜひシェアしたいと思っています。

■ J-CAT代表取締役 CEO/Founder 飯倉 竜 コメント

これまで私たちは、日本の皆さまをはじめ世界中の旅行者をお迎えする中で、日本各地の文化や物語を高付加価値な体験へと磨き上げることに力を注いでまいりました。その歩みの中で、まだ多くの人に知られていない地域にこそ、世界に誇るべき文化や物語、そして計り知れないポテンシャルが眠っていることを、現場で何度も実感してきました。

J-CATのミッションは「日本の"光"を未来に繋ぐ」こと。Forbes JAPANと共に立ち上げる本アワードは、これまでスポットライトの当たってこなかった地域や担い手にこそ光をあて、その価値を体験として国内外へ届ける取り組みです。一つひとつの挑戦が新しいデスティネーションとして輝き、国内外の人々が「次に訪れたい日本」として目指すーそんな未来を、志を共にする共創者の皆さまと共につくっていきたいと考えています。

■ J-CAT株式会社について

J-CATは、「日本の“光”を未来に繋ぐ。」をミッションに、日本各地に宿る本質を現代の感性で翻訳し、高付加価値な体験を軸に、幅広い領域で事業を展開しています。大人のための上質な体験を届ける国内向けサービス「Otonami」や、日本の魅力を特別な旅としてデザインするインバウンド向けサービス「Wabunka」をはじめ、地域や企業の価値を高めるエリアブランディングまで多角的に展開しています。

https://j-cat.co.jp/

Otonami：https://otonami.jp/

Wabunka：https://wabunka-lux.jp/

■ Forbes JAPANについて

フォーブス ジャパンは「Forbes」の日本版として2014年6月に新創刊。グローバルな視点を持つ読者たちに向け、『Forbes』US版、各国版の記事をキュレーションし、日本オリジナル記事と共に構成。毎号ライフスタイル記事を同載し、読者へオンとオフの情報を発信しています。そのWeb版forbesjapan.comではForbes.comが日々配信する多彩な記事をキュレーション。本誌記事、専門性のあるオフィシャルコラムニストによるオリジナル記事と合わせ、読み応えのあるコンテンツを毎日配信しています。

https://forbesjapan.com/

■ スポンサー希望する企業の窓口について

本プロジェクトの立ち上げに伴い、この「観光の質的転換」という志に共感し、日本各地の新たな挑戦を共に支え、盛り上げていただけるスポンサー企業様を募集しております。

地域に眠る一つひとつの小さな挑戦を大きな流れへと変え、日本の未来を共に創っていくことにご興味のある企業の皆様からのご連絡をお待ちしております。

詳細につきましては、下記窓口よりお問い合わせください。

問い合わせ先：https://j-cat.co.jp/contact

■J-CAT株式会社https://j-cat.co.jp/(https://j-cat.co.jp/)代表者：代表取締役CEO/Founder 飯倉 竜所在地：東京都港区芝公園2丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー16階事業内容：観光体験ブランド「Otonami / Wabunka」の企画・開発・運営、法人・団体向けカスタマイズ型イベントの企画・運営、行政・法人向け地域資源活用型コンサルティングおよびプロジェクト受託

■お問い合わせ

メディアからのお問い合わせ：pr-info@j-cat.co.jp

企業・法人向けお問い合わせ：https://lp.otonami.jp/b2b

体験提供をご希望の事業者さま：https://lp.otonami.jp/b2b

*Forbes JAPANの創設するアワードの中で初のジャンル