プロeスポーツチーム「FENNEL」Pokemon UNITE部門、国内最高峰の公式大会「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026」優勝。アジア王者に続き国内タイトルも獲得

株式会社Fennel

株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）が運営するプロeスポーツチーム「FENNEL」のPokemon UNITE部門は、2026年6月6日にパシフィコ横浜（神奈川県横浜市）で開催された「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026」（以下、PJCS2026）Pokemon UNITE部門において優勝したことをお知らせいたします。

FENNELは本大会を制し、日本王者の座を獲得。 2026年3月に開催された「Pokemon UNITE Asia Champions League 2026 FINALS」に続くタイトル獲得となり、アジア王者として日本王者の称号も手にしました。

本結果によりPokemon World Championships 2026への出場権を既に有する中、日本代表として改めて同大会へ臨みます。

PJCS2026について

PJCS2026は、『Pokemon UNITE』の日本一を決定する国内最高峰の公式大会です。 2026年4月から5月にかけて実施された各地域予選の結果をもとに選出された8チームが出場し、日本王者の座をかけて争いました。 また、本大会では、一度使用したポケモンを同一マッチ内で再度使用できない「オールスタードラフト」ルールが公式大会として初めて採用され、選手には高い戦略性と幅広いポケモンプールへの対応力が求められました。

FENNELは、PJCS2026日本予選において総合ランキング1位で本大会への出場権を獲得。 予選を勝ち抜いた国内トップ8チームが集結する本戦においても、持ち前のチームワークと柔軟な戦略対応を発揮し優勝を果たしました。 本優勝により、FENNELは日本王者の座を獲得するとともに、2026年シーズンにおける国内外での活躍を象徴する結果を残しました。

チームメンバー

ak1（選手）

b1（選手）

Mame（選手）

Ma・sh1o（選手）

pyi（選手）

setsunai（選手：リザーブ）

FENNEL Pokemon UNITE部門について

FENNEL Pokemon UNITE部門は、2024年に米ハワイ・ホノルルで開催された「ポケモンワールドチャンピオンシップス2024（WCS2024）」において、日本のMOBAタイトルチームとして史上初となる世界大会優勝を達成しています。前回のPUACL2026 FINALS優勝、今回のPJCS2026優勝により、Japan League日本王者・アジア大会優勝という国内外主要タイトルを獲得し、2026シーズンにおいても圧倒的な競技力を示しました。 2026年8月にサンフランシスコで開催されるWCS2026では、2024年に続く世界王座の獲得を目指します。

FENNELについて

2019年に設立。2026年現在、10タイトルにわたるeスポーツ部門を展開。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

会社概要

会社名：株式会社Fennel

代表取締役会長：遠藤 将也

代表取締役社長：高島 稜

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ：https://fennel-esports.com

公式 X：https://x.com/FENNEL_official

公式 オンラインストア：https://fennel-store.com

FENNEL STUDIO：https://www.fennel-studio.com

公式 YouTube：https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw