昨今の “シェイクスピア・ブーム” を牽引してきた「横内正×シェイクスピア」。通算9作目となる『マクベス2026』を三越劇場にて上演決定！

イベント・バンキング運営組織委員会出典 T.Y.プロモーション

2016年公演「リア王」を皮切りにコロナ禍の「KingLEAR & MACBETH」「十⼆夜 Twelfth Night」を含め昨今の “シェイクスピア・ブーム” を牽引してきた「横内正×シェイクスピア」。通算9作目となる『MACBETH2026』を三越劇場にて上演決定！

横内 正 85歳が上演台本・演出を担当し、そして俳優人生最後のマクベスを演じる…

株式会社T.Y.プロモーション（本社：東京都渋谷区）は、2026年8月28日(金)～9月2日(水)の6日間、三越劇場（東京都中央区日本橋三越本店6階）にて『MACBETH2026』の全6ステージ(＋プレビュー)を上演。昨年大好評のうちに幕を閉じた『リア王』に続き、シェイクスピアシリーズ公演の『マクベス』の再演を決定！

本公演は、英国の劇作家・詩人である ウィリアム・シェイクスピア の作品「マクベス」を俳優・横内 正が主演し、上演台本・演出を担う舞台。台本訳は文化功労者であり英文学者・演劇評論家の小田島雄志氏(東京大学名誉教 授・東京芸術劇場名誉館長・日本演劇協会理事)の翻訳作品(白水社刊)を使用。

2026年6月27日(土)10時よりチケット一般販売もスタート！

※次回プレスリリースも配信予定・乞うご期待！

※主演・上演台本・演出の横内 正は2026年7月で85歳を迎えての『MACBETH2026』 ＠三越劇場

一般販売・チケット

◎一般前売開始日

2026年6月27日（土）10:00～

◎チケット席種（全席指定 / 前売・当日共 / 消費税込み）

SS席（パンフレット付き）12,000円

S席10,000円

A席7,800円

プレビュー公演7,800円（席数限定）

☆バックステージツアー

終演約20分後開始。所用時間25分程度

（8月30日（日）14:00、9月1日（火）14:00の各席種＋3000円にて販売）

※SS席・プレビュー公演はJ-Stage Naviのみ取り扱い

※プレビュー公演は客席に収録・撮影が入りますのでご了承ください。

◎チケット取扱い

J-Stage Navi ［https://j-stage-i.jp/(https://j-stage-i.jp/)］ 03-6672-2421（平日12:00～18:00）

ローソンチケット [https://l-tike.com(https://l-tike.com)] Lコード：31926 ※Webのみ取り扱い

チケットぴあ [https://t.pia.jp(https://t.pia.jp)] ※Webのみ取り扱い

三越劇場/0120-03-9354（12:00～18:00）

[https://mitsukoshi.mistore.jp/bunka/theater/index.html(https://mitsukoshi.mistore.jp/bunka/theater/index.html)]

◎お問い合せ

J-Stage Navi 03-6672-2421（平日12:00～18:00）

公演スケジュール

◎2026年8月28日(金) 18:00～ ※プレビュー公演

◎2026年8月29日(土) 13:00～

◎2026年8月29日(土) 18:00～ ※トークショーあり

◎2026年8月30日(日) 14:00～ ※バックステージツアーあり

◎2026年8月31日(月) 14:00～ ※トークショーあり

◎2026年9月1日(火) 14:00～ ※バックステージツアーあり

◎2026年9月2日(水) 13:00～ ※千穐楽

出典 T.Y.プロモーション

⚫︎受付開始・ロビー開場時間：開演１時間前 客席開場時間：開演30分前

【トークショー】

8月29日（土）18時公演終了後/8月31日（月）14時公演終了後

登壇者につきましては、新情報をお楽しみにお待ち下さい。

【バックステージツアー】

8月30日14時（日）公演終了後/9月1日（火）14時公演終了後

アンバサダー：テジュ/小山晶士

１.トークショーに関しまして

カーテンコール終了後そのままトークショーになります。



２.バックステージツアーについて

終演の20分後からバックステージツアーを行います。

ご参加の皆様には2階客席にお集まりいただきます。ナビゲーターと三越劇場様のご協力のもと劇場について歴史等を知っていただきます。その後1階花道から舞台上でお上がりいただき、舞台上での体験や記念撮影等を予定しています。所用時間25分程度を考えております。

出演者

横内 正

一色采子

松村雄基 / 大鶴義丹 / 三浦浩一 / 中丸新将

大沢逸美 / 清水よし子 / 森奈みはる / 久米田彩

テジュ 上仁 樹 橋本禎之 湯江タケユキ

笠井信輔 永井秀和 小山晶士 瀬田吉史 潮見勇輝

蒼木 龍 柚木涼汰 坂口実成夢 上倉悠奈 十勝令子 ＡＹＵ

福田零穏 鈴木桃 半谷日向璃 日野杏南 長嶋葉生

烏羽宏至 糸原和彦 鈴木征爾 朝倉 蒼 寅之助

藤田光璃 藤澤知香 東奈津実 竜崎さおり 本多天佑 岡田幸士 中村優美 牧野恵美

出典 T.Y.プロモーション

横内 正

出典 T.Y.プロモーション

横内 正 ※マクベス（主演・上演台本・演出）プロフィール

1964 年、俳優座養成所を経て俳優座に入団。「ハムレット」 (日生)フランシスコー役で初舞

台を踏む。1967 年、NHK 朝のテレビ小説「旅路」で主人公の鉄道員役を１年間、1969 年

人気時代劇「水戸⻩門」の初代格さん役を 8 年間、続いて「暴れん坊将軍」では大岡忠相役

を 19 年間つとめた。「山村美紗サスペンス」では、狩⽮警部に扮し数多く出演。俳優座退団

後「風と共に去りぬ」 (帝劇)にアシュレー役で大劇場進出。「ハムレット」「NINAGAWA マ

クベス」「ロミオとジュリエット」「にごり江」と蜷川幸雄演出作品、「ファンタスティック

ス」「マルグリット」「ディートリッヒ」等、本格ミュージカルにも。「リア王 2018」では、

上演台本、主演に加えて初演出。2021 年上演した「KingLEAR&MACBETH2021」では、

スタッフ等、コロナウイルス 感染者ゼロで初演以来初のダブル公演を実施。 2022 年「十二

夜」を演出、その他、ストレートプレイ、時代劇、音楽劇、ミュージカルと、芸幅は広い。

ドラマ・ドキュメンタリーのナレーション、「山の男のうた全集」 (CD ・全 60 曲)などの唄、

文学作品の朗読 CD 等、その活躍の場は多岐にわたり、北九州市観光大使もつとめている。

スタッフ・協力

作：W・シェイクスピア

訳：小田島雄志（白水社刊）

上演台本・演出：横内 正

美術：浅井裕子

照明：島田昌明（銀河プロジェクト）

音響：奥村典洋（ALLEX）

歌唱指導：呉 富美

アクションコーディネート：潮見勇輝

振付：加茂うらら

小道具：吉本 孝（高津小道具）・田中義彦（アトリエ・カオス）

衣裳デザイナー：菅谷みにい

衣裳：MinyMix Creati部

衣裳協力：東宝舞台衣裳部

ヘアメイク：古橋香奈子

ヘアプランナー：奥山光映

演出助手：高橋健悟

舞台監督：中島幸則・小柳津暁生

舞台協力：北村太一

宣伝写真：堂谷健悟・廣瀬 健

舞台収録・編集：松林正登（COLORS)

制作事務：庄司結花・田村七瀬

チケット管理：J-Stage Navi

台本印刷：シナリオプリント

グッズ制作プロデュース：木村泰香（株式会社和奏AGENCY）

プロジェクトマネージャー：三井所大作

メディアプロデューサー補：シマダシュンタ（Event Banking）

アソシエイトプロデューサー：神谷 光（SMILE WORKS）

アートディレクター・プロデューサー：井上順雄（株式会社リンカート＆ディジット）

メディアプロデューサー：イトーノリヒサ（イトーノリヒサOFFICE）

エグゼクティブプロデューサー：詩笛立季 / 主催・企画・製作：T.Y.プロモーション

協力プロダクション：

アートプラネット / アイエス・フィールド / アトリエ・カオス / アンセム / 石井光三オフィス / イトーノリヒサOFFICE / ヴァンセット・プロモーション / オールスターズ・カンパニー / オールラウンド / キャストパワー / ギャレエンタテインメント / 銀河プロジェクト / ケイパーク / 青年座映画放送 / 太陽かつら / 高津装飾美術 / 東宝舞台衣裳部 / パールダッシュ / ホリプロ / 松田プレゼンツ / マリアクレイス / 三越劇場 / ラキプロジェクト / ラルム / リンカート＆ディジット / 和奏AGENCY / Action Club Eagle / ALLEX / COLORS / Event Banking / GFA / GODFIELDプロモーション / JAPAN BEST TV / J-Stage Navi / MinyMix Creati部 / RMP / SMASH ENTERTAINMENT / 432HZ MUSIC JAPAN （敬称略・50音順）

会場

三越劇場

（日本橋三越本店本館6階）

〒103-8001 東京都中央区日本橋室町1-4-1

＜東京メトロ＞銀座線・半蔵門線「三越前」駅より徒歩1分 東西線「日本橋」駅(B9出口)より徒歩5分

＜都営地下鉄＞浅草線「日本橋」駅より徒歩5分

＜JR＞新日本橋駅より徒歩7分 東京駅(日本橋口)より徒歩10分

※東京駅からは「無料巡回バスメトロリンク日本橋」東京駅八重洲口のバス停(鉄鋼ビルディング)をご利用ください

公式サイト・SNS

『MACBETH2026』公式サイト https://www.ty-promotion.com/macbeth(https://www.ty-promotion.com/macbeth)

T.Y.プロモーション公式ホームページ https://www.ty-promotion.com(https://www.ty-promotion.com)

※最新情報は『MACBETH2026』公式X（旧Twitter）＆公式Instagramで随時更新！

公式X（旧Twitter）→ https://x.com/typromotion(https://x.com/typromotion)

公式Instagram → https://www.instagram.com/typromotion(https://www.instagram.com/typromotion)

プレスリリース / プロモーションに関して

お問合せ イトーノリヒサOFFICE

メディアプロデューサー イトーノリヒサ MAIL：itonorihisa.office@gmail.com