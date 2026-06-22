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ヤマハスポーツバイク専門店YSP新規出店情報
〜埼玉県上尾市に「YSP上尾」6月27日グランドオープン〜
ヤマハ発動機販売株式会社は、多様化するお客さまの期待に応えるべく、ヤマハスポーツバイク※専門店「YSP（YAMAHA MOTORCYCLE SPORTS PLAZA）」のネットワーク拡大を進めております。この度、新たに「YSP上尾」が2026年6月27日（土）埼玉県上尾市にグランドオープンいたします。
※126cc以上のモーターサイクル
YSP上尾からお客様へのメッセージ：
私たちは、単にバイクを販売するだけでなく、お客さまの「乗ってみたい」「出かけてみたい」という想いを形にするお手伝いをしたいと考えています。
初めてバイクに乗られる方も、長年バイクを楽しまれている方も、気軽にご相談いただける身近な存在でありたいと思っています。
また、走行会やツーリングなどのイベントも積極的に開催し、お客さま同士のつながりや、新たなバイクの楽しみ方をご提案してまいります。
ヤマハの魅力とバイクの楽しさを、一人でも多くのお客さまにお届けできるよう、スタッフ一同、心を込めてサポートいたします。
私たちと一緒に、バイクのある豊かな生活を楽しみましょう。皆様との新しい出会いを、スタッフ一同楽しみにしております。ぜひお気軽にYSP上尾へお立ち寄りください。
【YSPについて】
「YSP」は、ヤマハブランドのエバンジェリスト（伝道者）として、お客さまの「見たい・試したい・優れた技術で修理して欲しい」という期待に高いレベルで応えることを基本に、常に最高のヤマハブランド体験と高品位なトータルサービスを提供し、進化を続けています。
ショールームは、ヤマハスポーツバイクの全カテゴリーのモデルを展示し、スタッフが各モデルの魅力について分かりやすく説明することで、購入モデル選択のお手伝いをさせていただいております。また充実した設備を備えた整備工場を有し、ヤマハスポーツバイクを熟知したメカニックが高い技術力でお客さまの愛車を整備いたします。さらにYSP独自のサポートメニューを用意し、購入検討時から購入後の楽しみに至るまで、お客さまのバイクライフをトータルでバックアップしています。
YSP（YAMAHA MOTOCYCLE SPORTS PLAZA）の詳細は以下サイトをご確認ください。
https://ysp-shop.com/
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ発動機販売株式会社 MC営業部 販路企画課
関連リンク
YSP上尾
https://ageo.ysp-shop.com/
YSP（YAMAHA MOTOCYCLE SPORTS PLAZA）
https://ysp-shop.com/
ヤマハ発動機販売株式会社は、多様化するお客さまの期待に応えるべく、ヤマハスポーツバイク※専門店「YSP（YAMAHA MOTORCYCLE SPORTS PLAZA）」のネットワーク拡大を進めております。この度、新たに「YSP上尾」が2026年6月27日（土）埼玉県上尾市にグランドオープンいたします。
※126cc以上のモーターサイクル
私たちは、単にバイクを販売するだけでなく、お客さまの「乗ってみたい」「出かけてみたい」という想いを形にするお手伝いをしたいと考えています。
初めてバイクに乗られる方も、長年バイクを楽しまれている方も、気軽にご相談いただける身近な存在でありたいと思っています。
また、走行会やツーリングなどのイベントも積極的に開催し、お客さま同士のつながりや、新たなバイクの楽しみ方をご提案してまいります。
ヤマハの魅力とバイクの楽しさを、一人でも多くのお客さまにお届けできるよう、スタッフ一同、心を込めてサポートいたします。
私たちと一緒に、バイクのある豊かな生活を楽しみましょう。皆様との新しい出会いを、スタッフ一同楽しみにしております。ぜひお気軽にYSP上尾へお立ち寄りください。
【YSPについて】
「YSP」は、ヤマハブランドのエバンジェリスト（伝道者）として、お客さまの「見たい・試したい・優れた技術で修理して欲しい」という期待に高いレベルで応えることを基本に、常に最高のヤマハブランド体験と高品位なトータルサービスを提供し、進化を続けています。
ショールームは、ヤマハスポーツバイクの全カテゴリーのモデルを展示し、スタッフが各モデルの魅力について分かりやすく説明することで、購入モデル選択のお手伝いをさせていただいております。また充実した設備を備えた整備工場を有し、ヤマハスポーツバイクを熟知したメカニックが高い技術力でお客さまの愛車を整備いたします。さらにYSP独自のサポートメニューを用意し、購入検討時から購入後の楽しみに至るまで、お客さまのバイクライフをトータルでバックアップしています。
YSP（YAMAHA MOTOCYCLE SPORTS PLAZA）の詳細は以下サイトをご確認ください。
https://ysp-shop.com/
本件に関するお問合わせ先
ヤマハ発動機販売株式会社 MC営業部 販路企画課
関連リンク
YSP上尾
https://ageo.ysp-shop.com/
YSP（YAMAHA MOTOCYCLE SPORTS PLAZA）
https://ysp-shop.com/