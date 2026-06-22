非人間アイデンティティ（NHI）アクセス管理市場は2033年に273億3,000万米ドル規模へ（Grand View Research予測）
Grand View Researchは非人間アイデンティティ（NHI）アクセス管理市場を分析・予測した市場調査報告書「非人間アイデンティティ（NHI）アクセス管理市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年 - Non-Human Identity Access Management Market Size, Share, & Trends Analysis Report」のプレスリリースにおいて、同市場が2025年に111億4,000万米ドル規模となり、2026年から2033年までに年平均成長率（CAGR）で11.9%成長し、2033年には273億3,000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
Grand View Research（グランドビューリサーチ）「非人間アイデンティティ（NHI）アクセス管理市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年 - Non-Human Identity Access Management Market Size, Share, & Trends Analysis Report 」は非人間アイデンティティ（NHI）のアクセス管理の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
構成要素別市場展望（収益、10億米ドル、2021-2033年）
● ソリューション
● サービス
● プロフェッショナルサービス
● マネージドサービス
展開別市場展望（収益、10億米ドル、2021-2033年）
● オンプレミス
● クラウド
● ハイブリッド
ID別市場展望（収益、10億米ドル、2021-2033年）
● アプリケーションとサービスD
● API ID／アプリケーション間（A2A）ID
● 機械＆デバイスID
● 暗号化ID
● AIエージェントID
組織規模別市場展望（収益、10億米ドル、2021-2033年）
● 大企業
● 中小企業（SME）
最終用途別市場展望（収益、10億米ドル、2021年-2033年）
● BFSI
● IT＆ITeS
● 小売業＆eコマース
● 医療
● 政府＆公共部門
● 製造業
● その他
地域別市場展望（収益、10億米ドル、2021-2033年）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● 日本
● 韓国
● オーストラリア
● ラテンアメリカ
● ブラジル
中東＆アフリカ
● アラブ首長国連邦（UAE）
● サウジアラビア
● 南アフリカ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353236/images/bodyimage1】
レポート概要
非人間アイデンティティ（NHI）市場：コンポーネント別、展開形態別（オンプレミス、クラウド、ハイブリッド）、IDタイプ別、組織規模別、エンドユーザー別、地域、セグメント別予測による市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年
Non-Human Identity Access Management Market Size, Share, & Trends Analysis Report By Component, By Deployment (On-Premises, Cloud, Hybrid), By Identity Type, By Organization Size, By End Use, By Region, and Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/gvr-non-human-identity-access-management/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
Grand View Research正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/
セマビズはGrand View Researchの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
※弊社ウェブサイト未掲載のレポートもお取り扱い可能です。お気軽にお問合せください。
Grand View Research出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/grand-view-research-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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調査対象セグメント
構成要素別市場展望（収益、10億米ドル、2021-2033年）
● ソリューション
● サービス
● プロフェッショナルサービス
● マネージドサービス
展開別市場展望（収益、10億米ドル、2021-2033年）
● オンプレミス
● クラウド
● ハイブリッド
ID別市場展望（収益、10億米ドル、2021-2033年）
● アプリケーションとサービスD
● API ID／アプリケーション間（A2A）ID
● 機械＆デバイスID
● 暗号化ID
● AIエージェントID
組織規模別市場展望（収益、10億米ドル、2021-2033年）
● 大企業
● 中小企業（SME）
最終用途別市場展望（収益、10億米ドル、2021年-2033年）
● BFSI
● IT＆ITeS
● 小売業＆eコマース
● 医療
● 政府＆公共部門
● 製造業
● その他
地域別市場展望（収益、10億米ドル、2021-2033年）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● 日本
● 韓国
● オーストラリア
● ラテンアメリカ
● ブラジル
中東＆アフリカ
● アラブ首長国連邦（UAE）
● サウジアラビア
● 南アフリカ
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非人間アイデンティティ（NHI）市場：コンポーネント別、展開形態別（オンプレミス、クラウド、ハイブリッド）、IDタイプ別、組織規模別、エンドユーザー別、地域、セグメント別予測による市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年
Non-Human Identity Access Management Market Size, Share, & Trends Analysis Report By Component, By Deployment (On-Premises, Cloud, Hybrid), By Identity Type, By Organization Size, By End Use, By Region, and Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年05月
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