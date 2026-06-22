「鳥羽みなとまつり」鳥羽駅屋上花火観覧券を発売！
近鉄は、２０２６年７月２４日（金）に開催される「鳥羽みなとまつり」をより快適にお楽しみいただけるよう、鳥羽駅の駅舎屋上に花火観覧席を設け発売します。
毎年多くのお客さまでにぎわう「鳥羽みなとまつり」の花火を、普段は立ち入れない駅舎屋上に花火観覧席を設置することで、お客さまに快適な観覧環境を提供し、ご家族やご友人との特別な夏の思い出づくりの場として、ご利用いただきたいと考えています。
花火観覧券は、インターネットの専用サイトにて１２０席限定で発売し、ご希望の観覧席を選択して購入いただけます。
また、迫力ある花火をゆったりとお楽しみいただけるだけでなく、花火観覧後は駅構内へスムーズに移動でき、混雑を避けてお帰りいただけます。
鳥羽の夜空を彩る最高の花火を、一夜限りの特等席でぜひご観覧いただければと考えています。
詳細は別紙のとおりです。
【別 紙】
１．名 称：「鳥羽みなとまつり」鳥羽駅屋上花火観覧券
２．実施日：２０２６年７月２４日（金）
※雨天等順延の場合、７月２５日（土）
３．発売期間：２０２６年６月２５日（木）１０：００～
２０２６年７月２４日（金）１９：００
※売り切れ次第終了
４．発売額：
５．発売箇所：専用チケットサイト
https://cloud-pass.jp/get/toba-hanabi
※「近鉄電車利用チケット発売サービス」による発売のみ
６．「鳥羽みなとまつり」花火大会開催概要
（１）タイトル 第７１回 鳥羽みなとまつり花火大会
（２）会 場 鳥羽マリンターミナル周辺
（３）主 催 鳥羽みなとまつり実行委員会
（４）開 催 日 ７月２４日（金）
※雨天等順延時は、７月２５日（土）
（５）花火打上 ２０：００～２０：４５（予定）
（以 上）