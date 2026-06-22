近鉄は、２０２６年７月２４日（金）に開催される「鳥羽みなとまつり」をより快適にお楽しみいただけるよう、鳥羽駅の駅舎屋上に花火観覧席を設け発売します。

毎年多くのお客さまでにぎわう「鳥羽みなとまつり」の花火を、普段は立ち入れない駅舎屋上に花火観覧席を設置することで、お客さまに快適な観覧環境を提供し、ご家族やご友人との特別な夏の思い出づくりの場として、ご利用いただきたいと考えています。

花火観覧券は、インターネットの専用サイトにて１２０席限定で発売し、ご希望の観覧席を選択して購入いただけます。

また、迫力ある花火をゆったりとお楽しみいただけるだけでなく、花火観覧後は駅構内へスムーズに移動でき、混雑を避けてお帰りいただけます。

鳥羽の夜空を彩る最高の花火を、一夜限りの特等席でぜひご観覧いただければと考えています。

詳細は別紙のとおりです。





【別 紙】

１．名 称：「鳥羽みなとまつり」鳥羽駅屋上花火観覧券





２．実施日：２０２６年７月２４日（金）

※雨天等順延の場合、７月２５日（土）





３．発売期間：２０２６年６月２５日（木）１０：００～

２０２６年７月２４日（金）１９：００

※売り切れ次第終了





４．発売額：





５．発売箇所：専用チケットサイト

https://cloud-pass.jp/get/toba-hanabi

※「近鉄電車利用チケット発売サービス」による発売のみ

６．「鳥羽みなとまつり」花火大会開催概要

（１）タイトル 第７１回 鳥羽みなとまつり花火大会

（２）会 場 鳥羽マリンターミナル周辺

（３）主 催 鳥羽みなとまつり実行委員会

（４）開 催 日 ７月２４日（金）

※雨天等順延時は、７月２５日（土）

（５）花火打上 ２０：００～２０：４５（予定）

（以 上）