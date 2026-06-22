SNSマンガ大賞にて最優秀作品賞のクリエイター はまゆが、エスビー食品「SPICE&HERBシーズニング」の魅力をマンガでPR！
SNSで活躍するクリエイターのライセンスプロデュースを手がけるエイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人、以下「当社」）が主催し、エスビー食品株式会社（以下「エスビー食品」）が協賛した「第7回SNSマンガ大賞」。応募作品数93点、総インプレッション数350万超を記録し大きな話題を呼んだ本コンテストにて、見事大賞（最優秀作品賞）を受賞したクリエイター「はまゆ」（@yasagureazarasi）が、受賞特典であるエスビー食品とのPRマンガ制作案件を獲得いたしました。
このたび、はまゆ氏が制作したPRマンガが完成し、エスビー食品の公式X（旧Twitter）キャンペーンにて活用されることをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353216/images/bodyimage1】
■制作したPRマンガについて
はまゆ氏のキャラクター「やさぐれアザラシ」ならではのやわらかな世界観で、エスビー食品の「SPICE＆HERBシーズニング 韓国風チーズポテト」を振りかけて楽しむフライドポテトのおいしさと手軽さを描きました。
■エスビー食品 Xキャンペーンでの活用について
本PRマンガは、エスビー食品公式X（@sbfoods_jp）にて実施中のプレゼントキャンペーンのクリエイティブとして活用されています。「SPICE&HERBシーズニングでフライドポテトを楽しもう！」をテーマに、シーズニングの手軽さと魅力を、SNSで親しまれるマンガ表現を通じてより多くの方へお届けします。
【キャンペーン概要】
実施期間：2026年6月18日（木）15:00～2026年6月30日（火）23:59
応募方法：エスビー食品公式X（@sbfoods_jp）をフォロー＆対象投稿をリポスト
賞品：抽選で20名様に「SPICE&HERBシーズニング」5種（各1個）のセットをプレゼント
実施アカウント：エスビー食品公式X（@sbfoods_jp）
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
■エスビー食品について
エスビー食品株式会社は、1923年（大正12年）に創業者・山崎峯次郎が日本で初めて国産カレー粉の製造に成功して以来、カレー、コショーやわさびをはじめとした香辛料や調味料などの製品をお届けしてきた、スパイスとハーブのリーディングカンパニーです。
エスビー食品公式サイト：https://www.sbfoods.co.jp/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 菅原
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
このたび、はまゆ氏が制作したPRマンガが完成し、エスビー食品の公式X（旧Twitter）キャンペーンにて活用されることをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353216/images/bodyimage1】
■制作したPRマンガについて
はまゆ氏のキャラクター「やさぐれアザラシ」ならではのやわらかな世界観で、エスビー食品の「SPICE＆HERBシーズニング 韓国風チーズポテト」を振りかけて楽しむフライドポテトのおいしさと手軽さを描きました。
■エスビー食品 Xキャンペーンでの活用について
本PRマンガは、エスビー食品公式X（@sbfoods_jp）にて実施中のプレゼントキャンペーンのクリエイティブとして活用されています。「SPICE&HERBシーズニングでフライドポテトを楽しもう！」をテーマに、シーズニングの手軽さと魅力を、SNSで親しまれるマンガ表現を通じてより多くの方へお届けします。
【キャンペーン概要】
実施期間：2026年6月18日（木）15:00～2026年6月30日（火）23:59
応募方法：エスビー食品公式X（@sbfoods_jp）をフォロー＆対象投稿をリポスト
賞品：抽選で20名様に「SPICE&HERBシーズニング」5種（各1個）のセットをプレゼント
実施アカウント：エスビー食品公式X（@sbfoods_jp）
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
■エスビー食品について
エスビー食品株式会社は、1923年（大正12年）に創業者・山崎峯次郎が日本で初めて国産カレー粉の製造に成功して以来、カレー、コショーやわさびをはじめとした香辛料や調味料などの製品をお届けしてきた、スパイスとハーブのリーディングカンパニーです。
エスビー食品公式サイト：https://www.sbfoods.co.jp/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 菅原
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
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