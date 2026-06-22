愛知県で今年も開催！【３日間合計 ３０時間の猛特訓】中３受験生対象「短期集中講座」～高密度の集中特訓で“自分の限界”に挑む３日間～
佐鳴予備校（株式会社さなる 本社：東京都新宿区）は、今年も、高校受験を控えた中学３年生を対象に、お盆時期を利用した「短期集中講座」を開講します。８月10日・11日・12日、3日間で合計30時間、愛知県各地の校舎にて来春の高校入試に向けて受験生を徹底的に鍛え上げます。愛知県全域で4,700余名の生徒たちが県内54箇所の校舎に集結し、揃いの「オリジナルTシャツ」で気合いを入れ、自分自身を限界まで鍛える猛特訓に挑みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353226/images/bodyimage1】
◆詳細
【日時】 2026年8月10日（月）11日（火・祝）12日（水）
《校舎》午前9時30分～午後5時30分
《自宅（オンライン）》午後7時30分～9時30分 ※3日間共通
【場所】 愛知県全域の校舎のうち54校舎
※初日8月10日（月）9：30～「開会式」を行います。
生徒は揃いのオリジナルTシャツを着て集い、教師からの訓示のあと、参加者全員でシュプレヒコールを行います。
【対象】 中学3年生
※座席に限りがあるため先着申込制です。
・3日間で合計30時間、授業＋確認テスト＋単語テスト等を実施します。（スケジュール参照）
・生徒と教師は「オリジナルTシャツ」を着用します。
【スケジュール】愛知県共通
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353226/images/bodyimage2】
◆短期集中講座のポイント
「無限の可能性を引き出す貴重な３日間」
お盆という貴重な時間を利用して実施される集中特訓。本格的に受験勉強を始めるこの時期は、志望校合格に向けての強い意志を固めるとともに、学力はもちろんのこと、長時間の勉強にも耐えられる「心」を培う必要があります。3日間 “朝から夜まで勉強”というハードな日々を経験することにより、生徒たちは「自分はこんなに勉強できるんだ」という自信を得ることができます。また、同じ志望校を目指すライバルたちから刺激を受けられるのも、集団形式の特訓のメリット。この経験は、秋以降の受験勉強に生きてくることでしょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353226/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社さなる
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353226/images/bodyimage1】
◆詳細
【日時】 2026年8月10日（月）11日（火・祝）12日（水）
《校舎》午前9時30分～午後5時30分
《自宅（オンライン）》午後7時30分～9時30分 ※3日間共通
【場所】 愛知県全域の校舎のうち54校舎
※初日8月10日（月）9：30～「開会式」を行います。
生徒は揃いのオリジナルTシャツを着て集い、教師からの訓示のあと、参加者全員でシュプレヒコールを行います。
【対象】 中学3年生
※座席に限りがあるため先着申込制です。
・3日間で合計30時間、授業＋確認テスト＋単語テスト等を実施します。（スケジュール参照）
・生徒と教師は「オリジナルTシャツ」を着用します。
【スケジュール】愛知県共通
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353226/images/bodyimage2】
◆短期集中講座のポイント
「無限の可能性を引き出す貴重な３日間」
お盆という貴重な時間を利用して実施される集中特訓。本格的に受験勉強を始めるこの時期は、志望校合格に向けての強い意志を固めるとともに、学力はもちろんのこと、長時間の勉強にも耐えられる「心」を培う必要があります。3日間 “朝から夜まで勉強”というハードな日々を経験することにより、生徒たちは「自分はこんなに勉強できるんだ」という自信を得ることができます。また、同じ志望校を目指すライバルたちから刺激を受けられるのも、集団形式の特訓のメリット。この経験は、秋以降の受験勉強に生きてくることでしょう。
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