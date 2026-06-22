合同会社ファービヨンド、地域密着型の求人マップサービス「お仕事さち子さん」を先行リリース～勤務地を地図で見える化する、新しい求人プラットフォーム～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352509/images/bodyimage1】
合同会社ファービヨンド（本社：東京都新宿区、代表社員：上野淳）は、地域密着型の求人マップサービス「お仕事さち子さん」を先行リリースしたことをお知らせいたします。
近年、多くの企業や店舗が人手不足に悩む一方で、「自宅の近くで働きたい」「短時間から始めたい」「自分の生活スタイルに合った仕事を探したい」と考える方も増えています。
しかし従来の求人サイトでは、勤務地の場所や周辺環境が分かりづらく、実際に働くイメージを持ちにくいという課題がありました。
「お仕事さち子さん」は、求人情報を地図上で見える化することで、自宅周辺や希望エリアの仕事を直感的に探せる求人マップサービスです。
■ 地図で探せる求人サービス
求人情報を地図上のピンで表示し、勤務地や周辺環境を確認しながら仕事を探せます。
コンビニやスーパーのレジ、データ入力、飲食、軽作業など幅広い職種を扱い、求人票だけでは分かりにくい「場所」の情報を可視化することで、納得感のある仕事探しを実現します。
気になる企業の担当者とはアプリ内のチャットで直接やり取りでき、応募のハードルを下げています。
利用者は、「自宅近くの仕事を探したい」「通勤時間を短くしたい」「地域に密着した職場で働きたい」「パートやアルバイトを探したい」「空いた時間を有効活用したい」といったニーズに合わせて、自分に合う仕事を見つけられます。
■ 掲載は無料から始められる成果連動型
企業や店舗は、初期費用・掲載料0円で求人情報を掲載できます。
一定数までは無料で利用でき、それ以降は応募数に応じた料金が発生する成果連動型の料金体系です（詳細はサービスサイトをご確認ください）。
求人を出すだけで費用がかさむことがないため、採用コストの負担が大きい中小企業や個人経営の店舗でも、リスクを抑えて始められます。求人情報の登録もスマホから簡単に行えます。
■ 人手不足の解消と地域活性化へ
少子高齢化が進む中、地域の企業や店舗では慢性的な人手不足が続いています。
一方で、子育てが一段落した方、定年後も無理なく働きたい方、副業や短時間勤務を希望する方など、地域には多様な働き手が存在しています。
「お仕事さち子さん」は、こうした地域の人材と企業・店舗を結びつけることで、人手不足の解消と地域活性化への貢献を目指します。
■ 先行リリースについて
本サービスは現在、先行リリース版として提供しています。いち早くご利用いただける一方で、機能は開発途上にあり、利用者および掲載企業の声を反映しながら順次改善を進めてまいります。ご利用の中でお気づきの点は、お問い合わせフォームよりお寄せいただけますと幸いです。
■ 今後の展望
今後は、求人情報の拡充、企業向け採用支援機能、AIを活用した求人原稿作成支援、地域情報との連携、スマートフォン向け機能の強化などを進め、より使いやすい求人プラットフォームを目指してまいります。
■ サービス名に込めた想い
「お仕事さち子さん」という名称には、「頑張りすぎなくても、自分らしく働ける場所を見つけてほしい」という想いを込めています。
ファービヨンドは今後も「地図とテクノロジーで、世界をもっと便利に、もっと楽しく」をテーマに、地域課題の解決につながるサービス開発を進め、地域で働きたい人と企業をつなぐ新しい仕組みづくりに取り組んでまいります。
■ サービスURL
お仕事さち子さん https://oshigoto-sachiko.work/
モバイルアプリ
iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1592450139
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daijobmap.app
【会社概要】
合同会社ファービヨンド
代表社員 上野淳
所在地 東京都新宿区新宿5-4-1
Webサイト https://far-beyond.biz/
お問い合わせフォーム https://far-beyond.biz/contact-2/
配信元企業：合同会社ファービヨンド
合同会社ファービヨンド（本社：東京都新宿区、代表社員：上野淳）は、地域密着型の求人マップサービス「お仕事さち子さん」を先行リリースしたことをお知らせいたします。
近年、多くの企業や店舗が人手不足に悩む一方で、「自宅の近くで働きたい」「短時間から始めたい」「自分の生活スタイルに合った仕事を探したい」と考える方も増えています。
しかし従来の求人サイトでは、勤務地の場所や周辺環境が分かりづらく、実際に働くイメージを持ちにくいという課題がありました。
「お仕事さち子さん」は、求人情報を地図上で見える化することで、自宅周辺や希望エリアの仕事を直感的に探せる求人マップサービスです。
■ 地図で探せる求人サービス
求人情報を地図上のピンで表示し、勤務地や周辺環境を確認しながら仕事を探せます。
コンビニやスーパーのレジ、データ入力、飲食、軽作業など幅広い職種を扱い、求人票だけでは分かりにくい「場所」の情報を可視化することで、納得感のある仕事探しを実現します。
気になる企業の担当者とはアプリ内のチャットで直接やり取りでき、応募のハードルを下げています。
利用者は、「自宅近くの仕事を探したい」「通勤時間を短くしたい」「地域に密着した職場で働きたい」「パートやアルバイトを探したい」「空いた時間を有効活用したい」といったニーズに合わせて、自分に合う仕事を見つけられます。
■ 掲載は無料から始められる成果連動型
企業や店舗は、初期費用・掲載料0円で求人情報を掲載できます。
一定数までは無料で利用でき、それ以降は応募数に応じた料金が発生する成果連動型の料金体系です（詳細はサービスサイトをご確認ください）。
求人を出すだけで費用がかさむことがないため、採用コストの負担が大きい中小企業や個人経営の店舗でも、リスクを抑えて始められます。求人情報の登録もスマホから簡単に行えます。
■ 人手不足の解消と地域活性化へ
少子高齢化が進む中、地域の企業や店舗では慢性的な人手不足が続いています。
一方で、子育てが一段落した方、定年後も無理なく働きたい方、副業や短時間勤務を希望する方など、地域には多様な働き手が存在しています。
「お仕事さち子さん」は、こうした地域の人材と企業・店舗を結びつけることで、人手不足の解消と地域活性化への貢献を目指します。
■ 先行リリースについて
本サービスは現在、先行リリース版として提供しています。いち早くご利用いただける一方で、機能は開発途上にあり、利用者および掲載企業の声を反映しながら順次改善を進めてまいります。ご利用の中でお気づきの点は、お問い合わせフォームよりお寄せいただけますと幸いです。
■ 今後の展望
今後は、求人情報の拡充、企業向け採用支援機能、AIを活用した求人原稿作成支援、地域情報との連携、スマートフォン向け機能の強化などを進め、より使いやすい求人プラットフォームを目指してまいります。
■ サービス名に込めた想い
「お仕事さち子さん」という名称には、「頑張りすぎなくても、自分らしく働ける場所を見つけてほしい」という想いを込めています。
ファービヨンドは今後も「地図とテクノロジーで、世界をもっと便利に、もっと楽しく」をテーマに、地域課題の解決につながるサービス開発を進め、地域で働きたい人と企業をつなぐ新しい仕組みづくりに取り組んでまいります。
■ サービスURL
お仕事さち子さん https://oshigoto-sachiko.work/
モバイルアプリ
iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1592450139
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daijobmap.app
【会社概要】
合同会社ファービヨンド
代表社員 上野淳
所在地 東京都新宿区新宿5-4-1
Webサイト https://far-beyond.biz/
お問い合わせフォーム https://far-beyond.biz/contact-2/
配信元企業：合同会社ファービヨンド
プレスリリース詳細へ