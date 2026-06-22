【アサヒ飲料×銚子丸特別企画】7月7日はカルピスの誕生日！「すしに願いを(ハート)」

株式会社銚子丸

グルメ寿司の「すし銚子丸」「すし銚子丸 雅」を運営する株式会社銚子丸（本社：千葉県千葉市）は、アサヒ飲料株式会社との特別企画として、2026年6月23日（火）から7月7日（火）までの期間「すしに願いを(ハート)」七夕キャンペーンを各店舗にて開催いたします。

本キャンペーンでは、7月7日の「カルピス(R)の誕生日」を記念し、期間限定の特別メニューの販売や店舗での短冊飾りイベント、さらには銚子丸公式「縁（えん）アプリ」と連動したプレゼントキャンペーンなど、ご家族皆様でお楽しみいただける多彩なコンテンツをご用意いたしました。



■ キャンペーン概要

キャンペーン名： アサヒ飲料×銚子丸 特別企画「すしに願いを(ハート)」キャンペーン

開催期間： 2026年6月23日（火）～ 7月7日（火）

開催店舗： 「すし銚子丸」「すし銚子丸 雅」各店（※一部店舗を除く）

■ 【期間限定】特別メニュー（店内ご提供のみ）



1. 七夕セット

天の川に見立てた“穴子”と、織姫と彦星に見立てた厳選ネタ（本まぐろ中とろ、みやび鯛）、さらに星形のたまごを散りばめた、七夕期間限定の特別なお寿司セットです。

販売期間： 2026年7月1日（水）～ 7月7日（火）

価格： 770円（税込 847円）

2. カルピス(R)を使ったオリジナルデザート

「お星さまキラキラアイス カルピス(R)風味 練乳仕立て」

カルピス(R)の爽やかな風味と練乳のコクのある甘さが絶妙に調和した、フルーツたっぷりのアイスデザートです。

販売期間： 2026年7月1日（水）～ 7月7日（火）

価格： 380円（税込 418円）

■ 【店舗イベント】銚子丸のお店で願い事の短冊を書こう！

期間中、店内に七夕の短冊を書いて飾れるスペースを設置いたします。短冊に願い事を書いていただき、劇団員（従業員）にお渡しください。また、お子様向けに「ぬりえ」のプレゼントもご用意しております。（※ぬりえはなくなり次第終了となります）

■ 【アプリ限定】豪華賞品が当たる！プレゼントキャンペーン

銚子丸公式「縁（えん）アプリ」からご応募いただくと、『カルピス(R)ギフト』

など抽選で素敵な賞品が当たります。

応募期間： 2026年6月23日（火）～ 7月7日（火）

賞品内容：

お星さまキラキラ賞（77名様）： カルピス(R)ギフト

笹の葉サラサラ賞（77名様）： 銚子丸お食事券 2,500円分

天の川で会いま賞（77名様）： 銚子丸皿型メモ帳

当選発表： 7月中旬ごろ、アプリ内通知にてお知らせいたします。

＼さらに！ご応募いただいた方全員にお得なクーポンも配布／

2026年7月5日（日）までに「縁アプリ」にご登録いただいている会員の皆様全員に、「200円値引アプリクーポン」をプレゼントいたします。

クーポン配信： 7月6日（月）朝に特別配信

クーポン利用期間： 7月6日（月）・7月7日（火）の2日間限定

◆X（旧Twitter）でも七夕キャンペーンを実施

今年の七夕は、願い事を書いて素敵な賞品をGET！



抽選で『カルピス(R)』や『銚子丸お食事券』などをプレゼントいたします。



詳細・短冊はこちらから

詳細および短冊投稿につきましては、下記よりご確認ください。

https://tanzaku.tanabata.org/choushimaru2026_77/

#銚子丸 #七夕 #プレゼント

※天候・仕入れ等の状況により、ネタの変更、一部店舗では販売内容が異なる場合、または実施していない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※「カルピス(R)」はアサヒ飲料株式会社の登録商標です。