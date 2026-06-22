N organic、夏ダメージ*¹と闘う美容乳液「N organic Basic バランシング エッセンスミルク」が、美容3誌の2026年上半期ベストコスメを含む多数のアワードを受賞

株式会社シロク

株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する「N organic（エヌオーガニック）」は、2026年3月に発売となった、“肌の炎上”に立ち向かう闘う美容乳液「N organic Basic バランシング エッセンスミルク（販売名：NB エッセンス ミルク EX / 医薬部外品）」が、美容3誌「VOCE」「美的」「MAQUIA」の2026年上半期ベストコスメを含む多数のアワードを受賞したことをお知らせいたします。

「N organic」は、“ありのままでいたいから、ありのままに手をかける” というブランドコンセプトのもと、肌だけでなく心も満たすことで、誰もがありのままの自分をもっと好きになることを目指すスキンケアブランドです。

“予防美容”をテーマに掲げる「Basic」シリーズより発売の本製品は、「その肌は炎上を知らない。」というキャッチコピーのもと、繰り返す肌荒れやニキビ、シミなど、肌のゆらぎや不調の原因となる小さなダメージ*¹に立ち向かい、“炎上”させないために闘う薬用美容乳液です。

この度の受賞を記念して、本製品を含む「Basic」シリーズのベストコスメ受賞アイテムを4種類セットにしたトライアルセットを期間限定で発売いたします。また、初めてご購入いただく方限定で、本製品をお得にお試しいただける定期便初回限定セットもご用意しております。



■肌荒れケア×美白*²ケアを叶えるW有効成分配合の薬用美容乳液「N organic Basic バランシング エッセンスミルク（販売名：NB エッセンス ミルク EX / 医薬部外品）」

CICAの10.9*³倍もの有用成分を含む伊豆大島産「赤CICA*⁴」

「赤CICA*⁴」は、CICAで知られるツボクサの一種で、茎が赤く変化した特徴をもち、伊豆大島に自生している植物です。一年を通して強い日差しが降り注ぎ、乾燥した火山土壌といった過酷な環境下で育つ「赤CICA*⁴」には、通常のCICAと比較して有用成分が10.9倍*³も豊富に含まれていることが確認されており、“肌の炎上”に立ち向かうキー成分として配合しています。

それに加えて、Basicシリーズ共通の「黄柏エキス*⁵」と、肌荒れ防止有効成分「グリチルリチン酸ジカリウム*⁶」を合わせた複合成分「トリプルファイトCP（コンプレックス）」で、夏の強い紫外線により揺らぎやすいお肌を力強く守ります。

美白有効成分・ビタミンC誘導体*⁷×透明感をサポートするホワイトラベンダーエキス*⁸

水溶性のビタミンC誘導体*⁷（L-アスコルビン酸2-グルコシド）を有効成分として配合。メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。さらに、透明感をサポートする成分として秋田県美郷町のホワイトラベンダーエキス*⁸も配合。紫のラベンダーよりもポリフェノールを多く含み、明るくすこやかな肌印象へ導きます。

■N organic Basic ベストコスメ受賞記念 お試しセット

この度ベストコスメを受賞した「N organic Basic バランシング エッセンスミルク（販売名：NB エッセンス ミルク EX / 医薬部外品）」を含む、「Basic」シリーズの人気アイテムを4種お試しいただけるトライアルセットです。

橙エキス*⁹と黄柏エキス*⁵のコンビネーションでバリア機能を高め、肌に潤いを届けるローション、時間差浸透処方で壊れやすいビタミンCの効果をしっかり肌に届けるビタミンC美容液、そして、2025年3月の発売以来ベストコスメ21冠*¹⁰を受賞した花粉一掃クレンジングジェルを、ミニサイズでセットにしました。「Basic」シリーズの人気アイテムをお手頃な価格でお試しいただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57605/table/194_1_f18bd4e40c79e9ac2fbfb2d9769e54ee.jpg?v=202606220551 ]

※おひとり様につき1セットのご購入とさせていただきます。

■N organic Basic エッセンスミルク ベストコスメ受賞記念スターターセット

「N organic Basic バランシング エッセンスミルク（販売名：NB エッセンス ミルク EX / 医薬部外品）」を定期便にて初めてご購入いただく方限定のお得なセットをご用意しました。定価から15％OFFでお買い求めいただける定期便価格にて、ベストコスメ21冠*¹⁰を受賞した大人気の花粉一掃クレンジング「N organic Basic スージング クレンジングジェル」のミニサイズがセットで付いてきます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57605/table/194_2_9b60fb1c63b74ae9cab1157db94944e7.jpg?v=202606220551 ]





*¹ 乾燥による

*² メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

*³ 独自技術によって採取・抽出した伊豆大島産ツボクサエキス(保湿成分)と、自社従来の採取・抽出方法による国内他産地ツボクサエキスのアシアチン酸とマデカシン酸の総量比較

*⁴ ツボクサエキス（整肌エキス）

*⁵ オウバクエキス（保湿成分）

*⁶ 肌あれ・ニキビを防ぐ

*⁷ L-アスコルビン酸2-グルコシド（メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ）

*⁸ ラベンダーエキス-１（整肌成分）

*⁹ ビターオレンジ果皮エキス（保湿成分）

*¹⁰ 2025年ベストコスメ含む各種アワードで21冠 2025年12月末日時点



■「N organic」について

「N organic（エヌオーガニック）」は、“ありのままでいたいから、ありのままに手をかける” というブランドコンセプトのもと、肌だけでなく心も満たすことで、誰もがありのままの自分をもっと好きになることを目指すスキンケアブランドです。

肌を満たすために、厳選した植物の力とサイエンスの融合で確かな効能を、心を満たすために、安らぐ香りで深呼吸する時間や、心地の良いテクスチャーを提供します。

2017年のブランド誕生から今日まで、350万人以上*¹のお客様に支えられ、現在では4つのスキンケアシリーズに加え、ヘアケア・ライフスタイルアイテムも展開しています。

潤いと健やかさを巡らせ予防的美容を叶えるファーストエイジングケア*²「N organic Basic 」、年齢肌に不足しがちな潤いやハリを補う本格エイジングケア*²「N organic Vie」、濁り*³のない肌を目指す美白*⁴エイジングケア*²「N organic Bright」、贅を尽くした成分と処方で美しさを全方位磨き上げるラグジュアリーエイジングケア*²「N organic Plenum」。そして、大人の髪にスキンケア発想で応えるヘアケアシリーズと、暮らしの中で自分と向き合う時間を豊かにするHOMEシリーズ。



使っていて心地よく、すぐに変化を実感できる。だから、お手入れの時間が楽しみになる。

そんな風に、日常に溶け込みそっと背中を押してくれるようなアイテムを絶えず生み出し続けることで、ブランドコンセプトを体現していきます。



*¹ 2025年9月30日時点

*² 年齢に応じた潤いを与えるケア

*³ 乾燥による

*⁴ メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ



●「N organic」公式サイト ：https://sirok.jp/norganic

●「N organic」公式Instagram：https://www.instagram.com/norganic_official/

●「N organic」公式X ：https://x.com/Norganic_JP

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