タワレコメン7月度 ラインナップが決定！AKASAKI、SIENNA SPIRO、クレイジーウォウウォ!!の3組が選出

タワーレコード株式会社

タワーレコードでは、2026年7月のタワレコメンのプッシュアイテムが決定しました。

「店頭からブレイク・アイテムを作っていこう！」を合言葉に、全国のタワーレコードのバイヤーが、洋・邦・ジャンルを問わず己の耳と直感だけを信じて、世間で話題になる前のアーティストをいち早くピックアップ、全店で展開し大プッシュしていく名物企画『タワレコメン』。2006年からスタートした本企画は、毎月、バイヤー達によるガチ・プレゼンと投票でアイテムを決定、全店展開していく激推し企画です。

◆2026年7月度タワレコメン・ラインナップ ※五十音順

・AKASAKI『last YOUNG』

7月15日（水）リリース

・SIENNA SPIRO『Visitor』

7月3日（金）リリース

・クレイジーウォウウォ!!『WOW』

7月22日（水）リリース

タワーレコード オンライン「タワレコメン」URL

https://tower.jp/site/series/tower-recomen(https://tower.jp/site/series/tower-recomen)

■商品詳細

１.

アーティスト：AKASAKI

タイトル：last YOUNG

発売日：7月15日（水）

価格：通常盤 3,500円（税込）

初回限定盤 8,500円（税込）

レーベル：ЯEVOLTE

作品紹介

19歳の大学生シンガーソングライター。2024年4月にリリースした「弾きこもり」でアーティスト活動を本格始動。半年後に配信した「Bunny Girl」はSpotify Top 50およびYouTubeミュージックビデオで1位を獲得し、ストリーミング累計再生数2億回、MV再生回数8,000万回を突破する大ヒットを記録。2025年12月には、日本人ソロアーティスト史上最年少となる10代でのアジアツアー「KONNICHIWA」を全公演SOLD OUT。さらに2026年7月、10代ラストとなるLINE CUBE SHIBUYAでの単独公演もSOLD OUTを果たし、いま最も期待される次世代アーティストの一人として注目される彼による、10代で制作した全30曲を収録した人生初のアルバム作品。

タワレコメン推薦者コメント

推薦者：池袋店/小林・梅田NU茶屋町店/平林・あべのHoop店/赤間・明石店/伊藤

「Bunny Girl」で2億回再生を突破し、最年少でアジアツアーも完走したまさに怪物。毎月配信を継続する脅威のギアで駆け抜けた彼が、10代の全30曲を詰め込んだ初のアルバムをドロップ！早耳リスナー必聴、今まさに黄金期を迎えている、才能豊かな19歳に大注目！

２.

アーティスト：SIENNA SPIRO

タイトル：Visitor

発売日：7月3日（金）

価格：国内盤CD 3,300円（税込）

輸入盤CD 3,490円（税込）

輸入盤LP 5,690円（税込）

タワーレコード限定/Red Vinyl 5,690円（税込）

レーベル：ユニバーサルミュージック

作品紹介

2005年ロンドン生まれのシンガーソングライター。幼少期から親しんできたジャズやソウルを糧に育まれた感性と、その圧倒的な歌唱力が大きな話題を呼び、メジャーデビューからわずか2年でSpotifyの月間リスナー数2,800万人超を記録。今作には新曲のほか、彼女のブレイクのきっかけとなった楽曲も収録。また、本作国内盤CDは、「百万人に一人の逸材」「アデル以来の最高の歌声」と評される彼女の歌声を存分に味わえる高音質SHM-CD仕様を採用。世界を揺るがす歌姫の第一歩にふさわしい、圧倒的なクオリティーを誇る渾身の大作だ。

タワレコメン推薦者コメント

推薦者：仙台パルコ店/早瀬・あべのHoop店/西林・商品統括部/廣川

「アデル以来の最高の歌声」と評されるロンドン生まれのSSWのデビュー盤です。圧倒的歌唱力で魅了する「The Visitor」、「Die On This Hill」、掠れたボーカルも伸びやかに表現される「You Stole The Show」など高クオリティーなピアノナンバーが並ぶ一作です。

３.

アーティスト：クレイジーウォウウォ!!

タイトル：WOW

発売日：7月22日（水）

価格：4,500円（税込）

レーベル：Crazy Wowow

作品紹介

2024年5月、音楽学校で出会った同級生4人により結成された、新世代オルタナティブ・ポップロックバンド。邦楽ロックを軸に、ボーカロイド由来のメロディ感、ラップのグルーヴ、シティ・ポップの色気を軽やかに横断しながら、フロアを一気に沸かせる“痛快なダンスロック”へ昇華する。2025年全国規模のサーキットイベント出演を機にライブシーンで頭角を現し、各地で入場規制を連発。1st アルバムとなる今作は、SNS総再生回数22億回越えの大ヒット楽曲「トンツカタンタン」を含む、今まで彼らがリリースしてきたシングル6曲に加え、新曲3曲、既存曲を再録した「VIVA!!（Album Ver.）」、「少年じだーい（Album Ver.）」の11曲が収録されている。さらに、Shibuya Milkywayにて行われた「1st ONE-MAN LIVE “CRAZY”」のライブ映像を収録したDVDも同梱。

タワレコメン推薦者コメント

推薦者：渋谷店/櫻間・池袋店/小林・高崎オーパ店/金子・札幌パルコ店/中西・なんばパークス店/合谷

邦ロック、ボカロサウンド、ラップをミックスした、底抜けに明るくキャッチ―なサウンドで次世代バンドシーンの注目株に！『WOW』収録曲からだと「ヒッサツワザ」の疾走感がたまらなく気持ちいい…！