新製品：簡単操作、安心運用 UV照射装置『FUV-300』発売のお知らせ
新栄電子計測器株式会社
『FUV-300』は、UV硬化接着剤の硬化工程向けに開発されたUV照射装置です。
照射時間は1～3600秒まで設定可能で、用途に応じた柔軟な運用に対応します。
- 安全装置を標準搭載FUV-300は、安全性を重視した設計を採用しています。・電磁ロック機構付き扉・非常停止スイッチ・漏電ブレーカー
これらの安全装置により、作業者の安全確保と安心運用を支援します。
有効照射範囲は300mm×300mm。
- 樹脂部品の接着硬化
- 試作・研究用途でのUV照射
製品本体
新栄電子計測器株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：久保田 和磨）は、簡単操作と安全性を両立したUV照射装置『FUV-300』を発売いたしました。
『FUV-300』は、UV硬化接着剤の硬化工程向けに開発されたUV照射装置です。
スタートボタンとタイマー設定によるシンプルな操作性を採用し、作業者の習熟度に依存しにくい安定したUV照射作業を実現します。
また、安全性にも配慮し、電磁ロック機構付き扉、非常停止スイッチ、漏電ブレーカーを搭載。UV照射工程における安全確保と作業品質向上をサポートします。
「簡単操作」と「安全性」を両立- ボタン操作中心のシンプル設計操作は、タイマー設定後にスタートボタンを押すだけ。複雑な設定を必要とせず、誰でも簡単にUV照射作業を行えます。
照射時間は1～3600秒まで設定可能で、用途に応じた柔軟な運用に対応します。
- 安全装置を標準搭載FUV-300は、安全性を重視した設計を採用しています。・電磁ロック機構付き扉・非常停止スイッチ・漏電ブレーカー
これらの安全装置により、作業者の安全確保と安心運用を支援します。
■ 広範囲を均一照射
有効照射範囲は300mm×300mm。
広い照射エリアにより、大型ワークや複数ワークの同時照射にも対応可能です。
また、365nm LED光源を採用し、UV硬化接着剤の安定した硬化を実現します。
■ 主な用途- 電子部品・精密部品の固定
- 樹脂部品の接着硬化
- 試作・研究用途でのUV照射
■ 主な仕様[表: https://prtimes.jp/data/corp/174312/table/7_1_8c7979c0a0dd21469949ca2c272b5f51.jpg?v=202606220551 ]
■ 製品イメージ
製品本体
■お問い合わせ先
新栄電子計測器株式会社
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2636
TEL：0466-88-3030
MAIL：ss_info@shin-ei.ne.jp
■関連URL
新栄電子計測器ホームページ
https://shin-ei.ne.jp/
UV照射装置 FUV-300
https://shin-ei.ne.jp/research/fuv300/