ペク インファン選手 アスルクラロ沼津への期限付き移籍延長のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

アスルクラロ沼津へ期限付き移籍中のペク インファン選手が、期限付き移籍期間を延長することが決定しましたのでお知らせします。

契約期間は2027年6月30日までとなり、ペク選手は契約により期限付き移籍期間中にFC東京と対戦するすべての公式戦に出場できません。

ペク インファン選手プロフィール

□ポジション：DF

□生年月日：2005年9月15日

□出身：大韓民国

□身長/体重：180cm/68kg

□経歴

2021.3-2021 ボイン高校(大韓民国)

2023.1-2024.1 チョナンジェイル高校(大韓民国)

2024-2025 FC東京

└2024 ツエーゲン金沢※期限付き移籍

2025.6-2026 忠南牙山FC(大韓民国)

2026.2- FC東京

└2026.2-アスルクラロ沼津

□代表歴

2023 U-18韓国代表

出場記録

FC東京通算出場数：0試合 FC東京通算得点数：0点

ペク選手コメント

※出場記録はＪリーグ所属時のみ。※沼津では『2026 JFL CUP』で3試合に出場しています。

「こんにちは、ペク インファンです。

現在、アスルクラロ沼津で日々多くのことを経験し、成長を続けています。移籍期間が延長された分、ここでの経験を糧に、より一層逞しくなって戻れるよう全力を尽くします。

いつも応援してくださるFC東京のファン・サポーターのみなさんに、心から感謝を申し上げます」