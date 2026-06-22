『文豪とアルケミスト』のオンラインくじ「eeoくじ」が発売中！“ヴァンパイア”をテーマにした、芥川龍之介たちのミステリアスなイラストが景品に!!

株式会社Ａ３

オンラインくじ「eeoくじ」に『文豪とアルケミスト』が登場！ 2026年6月19日(金)から、通販サイト「eeo Store online」で販売がスタートしました。

今回発売した「eeoくじ」の景品には、“ヴァンパイア”をテーマにした文豪たちのイラストを使用したアイテムが！

妖艶＆気高さあふれるビジュアルからは目が離せません……!!

そんなイラストをたっぷりと使用した豪華景品を、特典情報とあわせてご紹介します。

▼通販でのご注文はこちらから！▼

eeo Store onlineへ

https://eeo.today/store/101/title/604?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1160(https://eeo.today/store/101/title/604?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1160)

販売情報

販売期間：2026年6月19日(金)～7月6日(月)

販売価格：1回880円（税込）

お届け日：2026年8月下旬頃予定

決済方法：クレジットカード決済、キャリア決済、全額eeoポイント決済、PASELI決済

開催場所：eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/604?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1160)

美麗なイラストを使用した豪華景品が登場！

【景品一覧】

S賞：額縁入りプレミアム複製原画(L)（全1種）

A賞：マグカップ（全3種）

B賞：アクリルスタンド（全6種）

C賞：アクリルカード（全6種）

D賞：缶バッジ（全6種）

※S賞以外はすべてランダムで1種が当たります。

＜登場キャラクター＞

芥川龍之介、中原中也、宮沢賢治、谷崎潤一郎、江戸川乱歩、ラヴクラフト

「eeoくじ」購入特典はポストカード（全6種）！

『文豪とアルケミスト』の「eeoくじ」を1会計で5枚ご購入ごとに、ポストカード（全6種）をランダムで1枚プレゼントします！

Wチャンス賞も見逃せない！

アクリルジオラマ（最大10個）が当たるWチャンス賞も登場！ 期間中に「eeoくじ」を1会計で5枚以上お買い上げいただいた方の中から、抽選で当たります。Wチャンス賞の結果発表もお楽しみに！

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S賞：額縁入りプレミアム複製原画(L)（全1種）

今回の『文豪とアルケミスト』の「eeoくじ」で一番レアなS賞は、額縁入りプレミアム複製原画(L)！ およそ33cm×45cmの額縁には複製原画が収められており、大きなサイズでイラストをじっくりと堪能することができます。

なお、S賞は「eeoくじ」を1会計で50回ご購入いただくと確実に入手可能！ 詳しくは画像をチェック!!

A賞：マグカップ（全3種）

大きさおよそ縦10cm×横8cmで、およそ350mlの飲み物を注ぐことができるマグカップがA賞に登場！

表面には麗しの文豪たちがデザインされているので、仕事や勉強の合間にイラストを眺めつつ、お好きな飲み物で、ホッと一息ついてみてはいかがでしょうか？

B賞：アクリルスタンド（全6種）

およそ15cm以内のアクリルスタンドがB賞に。お部屋のラックや職場のデスク周りに飾って、芥川龍之介や中原中也たちに囲まれたドキドキな時間を過ごしてみては？

※アクリルスタンドのサイズは、キャラクターによってやや異なります。

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C賞：アクリルカード（全6種）

C賞は、大きさおよそ7cm×9cmのアクリルカード！ カバンにしまえばお出かけ先でもイラストを鑑賞できるほか、やや厚みがあるのでデスクなどに飾ることもできます。

D賞：缶バッジ（全6種）

文豪たちのお顔をクローズアップした缶バッジがD賞に登場！ 芥川龍之介たちの表情を、よりハッキリと眺めることができるデザインに仕上がっています。

背景にはバラをデザインしているので、“ヴァンパイア”らしい雰囲気も倍増！

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(C)2016 EXNOA LLC

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus