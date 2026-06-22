DMM GAMES『テクロノス』にて、「コモモ」が新登場！さらに、公式Discordサーバーでは「大喜利キャンペーン」が開催中！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）にて、コモモが新登場、あわせて、公式Discordサーバーにて「大喜利キャンペーン」を開催中であることをお知らせいたします。

▼「コモモ」ピックアップガチャ開催！

本日より、「コモモ」のピックアップガチャを開催します！

開催期間中は、新キャラの出現率がアップします。

【ピックアップ対象】

・バトル[元気印の小さき翼竜] コモモ（★3／日属性）

・アシスト[おにーちゃんにもあげるね！] コモモ（★3／花属性）

【開催期間】

2026年6月22日（月） 12:00 ～ 2026年7月6日（月） 11:59まで

※開催期間は予告なく変更する場合がございます。

※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください。

▼サイドストーリーイベント「ブライド・アンド・シーク！」開催中！

「ブライド・アンド・シーク！」が開催中です！

本イベントでは、ストーリーを楽しめるほか、イベントボスを討伐してゲーム内アイテムを獲得できます。

【イベント名】

ブライド・アンド・シーク！

【開催期間】

2026年6月15日（月） 12:00 ～ 2026年6月29日（月） 9:59まで

【あらすじ】

さらわれた大切な相手を救うため、火山へと走るカティアたち花嫁組。

しかし、彼女たちの前に立ち塞がったのは「真の花嫁」以外は通れない炎の壁だった！

壁を越えるためには過酷な花嫁修行をこなさなければならない。

愛する者たちの窮地に、前代未聞の試練が幕を開ける！

同行するコモモと共に、乙女たちは果たして、将来を共にしたい相手を

救うことができるのか――！？

※詳細は、ゲーム内イベントTOP画面をご確認ください。

▼ウェディング大喜利キャンペーン開催中！

公式Discordサーバーにて

「ウェディング大喜利キャンペーン」を開催中です！

ウェディングにまつわるお題を前半後半に分けて出題！

好きなお題を選んで回答を投稿しましょう！

・キャンペーン参加はこちら

https://discordapp.com/channels/1374553537211666432/1513607673906462780

▼公式Discord連動CP第5弾開催中！

ウェディングイベントの開催を記念して公式Discord連動CP第5弾が開催中！

今回は、花嫁衣装が見たいキャラをみなさんから募集いたします！

テクロノス公式Discordサーバーに参加し、エントリーした方限定で、

ガチャチケットや育成アイテムなどのゲーム内アイテムが獲得できますので、

ぜひみなさんご参加ください！

・エントリーはこちらから

https://discordapp.com/channels/1374553537211666432/1506859035771797554

【エントリー期間】

2026年6月22日（月） 23:59まで

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/techcronoss_47593268

▼公式サイト

https://techcronoss.com/

▼公式Xアカウント

https://x.com/techcronoss

▼公式Discord

https://discord.gg/BvtwTA5QRy

▼公式YouTube

https://www.youtube.com/@techcronoss

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

▼製品概要

・タイトル：『テクロノス』

・ジャンル：クロスヒロインRPG

・プラットフォーム：PC（ブラウザ / DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）

・権利表記： (C)2026 EXNOA LLC / テクロス

・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

▼注意事項

・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。

・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。