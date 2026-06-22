DMM GAMES『テクロノス』にて、「コモモ」が新登場！さらに、公式Discordサーバーでは「大喜利キャンペーン」が開催中！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）にて、コモモが新登場、あわせて、公式Discordサーバーにて「大喜利キャンペーン」を開催中であることをお知らせいたします。
▼「コモモ」ピックアップガチャ開催！
本日より、「コモモ」のピックアップガチャを開催します！
開催期間中は、新キャラの出現率がアップします。
【ピックアップ対象】
・バトル[元気印の小さき翼竜] コモモ（★3／日属性）
・アシスト[おにーちゃんにもあげるね！] コモモ（★3／花属性）
【開催期間】
2026年6月22日（月） 12:00 ～ 2026年7月6日（月） 11:59まで
※開催期間は予告なく変更する場合がございます。
※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください。
▼サイドストーリーイベント「ブライド・アンド・シーク！」開催中！
「ブライド・アンド・シーク！」が開催中です！
本イベントでは、ストーリーを楽しめるほか、イベントボスを討伐してゲーム内アイテムを獲得できます。
【イベント名】
ブライド・アンド・シーク！
【開催期間】
2026年6月15日（月） 12:00 ～ 2026年6月29日（月） 9:59まで
【あらすじ】
さらわれた大切な相手を救うため、火山へと走るカティアたち花嫁組。
しかし、彼女たちの前に立ち塞がったのは「真の花嫁」以外は通れない炎の壁だった！
壁を越えるためには過酷な花嫁修行をこなさなければならない。
愛する者たちの窮地に、前代未聞の試練が幕を開ける！
同行するコモモと共に、乙女たちは果たして、将来を共にしたい相手を
救うことができるのか――！？
※詳細は、ゲーム内イベントTOP画面をご確認ください。
▼ウェディング大喜利キャンペーン開催中！
公式Discordサーバーにて
「ウェディング大喜利キャンペーン」を開催中です！
ウェディングにまつわるお題を前半後半に分けて出題！
好きなお題を選んで回答を投稿しましょう！
・キャンペーン参加はこちら
https://discordapp.com/channels/1374553537211666432/1513607673906462780
▼公式Discord連動CP第5弾開催中！
ウェディングイベントの開催を記念して公式Discord連動CP第5弾が開催中！
今回は、花嫁衣装が見たいキャラをみなさんから募集いたします！
テクロノス公式Discordサーバーに参加し、エントリーした方限定で、
ガチャチケットや育成アイテムなどのゲーム内アイテムが獲得できますので、
ぜひみなさんご参加ください！
・エントリーはこちらから
https://discordapp.com/channels/1374553537211666432/1506859035771797554
【エントリー期間】
2026年6月22日（月） 23:59まで
▼こちらからゲームをプレイ！
https://games.dmm.com/detail/techcronoss_47593268
▼公式サイト
https://techcronoss.com/
▼公式Xアカウント
https://x.com/techcronoss
▼公式Discord
https://discord.gg/BvtwTA5QRy
▼公式YouTube
https://www.youtube.com/@techcronoss
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/
▼製品概要
・タイトル：『テクロノス』
・ジャンル：クロスヒロインRPG
・プラットフォーム：PC（ブラウザ / DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）
・権利表記： (C)2026 EXNOA LLC / テクロス
・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
▼注意事項
・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。
・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。