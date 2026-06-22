DMM GAMES『テクロノス』にて、「コモモ」が新登場！さらに、公式Discordサーバーでは「大喜利キャンペーン」が開催中！

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合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）にて、コモモが新登場、あわせて、公式Discordサーバーにて「大喜利キャンペーン」を開催中であることをお知らせいたします。



▼「コモモ」ピックアップガチャ開催！








本日より、「コモモ」のピックアップガチャを開催します！


開催期間中は、新キャラの出現率がアップします。



【ピックアップ対象】


・バトル[元気印の小さき翼竜] コモモ（★3／日属性）


・アシスト[おにーちゃんにもあげるね！] コモモ（★3／花属性）



【開催期間】


2026年6月22日（月） 12:00 ～ 2026年7月6日（月） 11:59まで




※開催期間は予告なく変更する場合がございます。


※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください。



▼サイドストーリーイベント「ブライド・アンド・シーク！」開催中！




「ブライド・アンド・シーク！」が開催中です！


本イベントでは、ストーリーを楽しめるほか、イベントボスを討伐してゲーム内アイテムを獲得できます。



【イベント名】


ブライド・アンド・シーク！



【開催期間】


2026年6月15日（月） 12:00 ～ 2026年6月29日（月） 9:59まで



【あらすじ】


さらわれた大切な相手を救うため、火山へと走るカティアたち花嫁組。


しかし、彼女たちの前に立ち塞がったのは「真の花嫁」以外は通れない炎の壁だった！


壁を越えるためには過酷な花嫁修行をこなさなければならない。


愛する者たちの窮地に、前代未聞の試練が幕を開ける！


同行するコモモと共に、乙女たちは果たして、将来を共にしたい相手を


救うことができるのか――！？



※詳細は、ゲーム内イベントTOP画面をご確認ください。



▼ウェディング大喜利キャンペーン開催中！




公式Discordサーバーにて


「ウェディング大喜利キャンペーン」を開催中です！



ウェディングにまつわるお題を前半後半に分けて出題！


好きなお題を選んで回答を投稿しましょう！



・キャンペーン参加はこちら


https://discordapp.com/channels/1374553537211666432/1513607673906462780



▼公式Discord連動CP第5弾開催中！




ウェディングイベントの開催を記念して公式Discord連動CP第5弾が開催中！


今回は、花嫁衣装が見たいキャラをみなさんから募集いたします！



テクロノス公式Discordサーバーに参加し、エントリーした方限定で、


ガチャチケットや育成アイテムなどのゲーム内アイテムが獲得できますので、


ぜひみなさんご参加ください！



・エントリーはこちらから


https://discordapp.com/channels/1374553537211666432/1506859035771797554



【エントリー期間】


2026年6月22日（月） 23:59まで




▼こちらからゲームをプレイ！


https://games.dmm.com/detail/techcronoss_47593268



▼公式サイト


https://techcronoss.com/



▼公式Xアカウント


https://x.com/techcronoss



▼公式Discord


https://discord.gg/BvtwTA5QRy



▼公式YouTube


https://www.youtube.com/@techcronoss



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/



▼製品概要


・タイトル：『テクロノス』


・ジャンル：クロスヒロインRPG


・プラットフォーム：PC（ブラウザ / DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）


・権利表記： (C)2026 EXNOA LLC / テクロス


・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）



▼注意事項


・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。


・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。