『矢口高雄の世界展』が東京アウトドアショーに出展!!複製原画展示＆「釣りキチ三平」オリジナルTシャツなど三平グッズを販売！

株式会社 三栄

幕張メッセで2026年6月26日から開催される東京アウトドアショーに矢口高雄が描く、美麗イラストの中から「釣りキチ三平」を中心に「トキ」「ふるさと」「愛蝶記」「岩魚の帰る日」「鮎」など厳選した18点が複製原画として展示される。

また、東京アウトドアショー限定で貴重な複製原画の中から、釣りキチ三平オリジナルTシャツを販売（現在、製作中）&釣りキチ三平の缶バッチやアクリルスタンドなど三平グッズがブースに並ぶ。

他にも、本年の３月３１日に発売し重版出来のMOOK「矢口高雄の世界」も販売。

東京アウトドアショーに足を運んで是非、矢口高雄の世界を堪能してほしい。

【概要】

イベント名：東京アウトドアショー2026

https://2026.tokyooutdoorshow.jp

会場：幕張メッセ国際展示場 展示ホール１・２・３

開催日：2026年6月26日(金）10時～18時（ビジネスデイ） 14時～18時（一般特別公開）

27日（土）10時～18時（一般公開）

28日（日）10時～17時（一般公開）

チケット：2026年6月26日（金）特別入場券 1,500円

27日（土）・28日（日）入場券 1,000円