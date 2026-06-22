新製品：高い照度均一性と時間安定性を実現 大型白色LED光源装置『WLS-1000』発売のお知らせ

新栄電子計測器株式会社

新栄電子計測器株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：久保田 和磨）は、太陽電池モジュールの性能評価向け大型白色LED光源装置『WLS-1000』を発売いたしました。

『WLS-1000』は、太陽電池モジュールの性能評価を目的とした白色LED方式の疑似太陽光源装置です。高い照度均一性と時間安定性を両立し、研究開発から評価試験まで、信頼性の高い測定環境を提供します。

■ 高均一・高安定な照射性能

WLS-1000は、照射面からL=30cmにおいて1SUN相当の照射環境を実現。

場所ムラ・時間変動ともに±5％以内に抑え、高精度な評価試験をサポートします。

また、白色LEDを採用することで、安定した光出力と長時間運用に対応。

研究用途から量産前評価まで、幅広い用途で活用可能です。

■ 大型照射エリアに対応

有効照射面積は約1000mm×2000mm。

大型太陽電池モジュールの評価にも対応可能な広い照射エリアを備えています。

さらに、お客様の用途に合わせた外形・寸法のカスタマイズにも対応し、設置環境や評価条件に応じた柔軟なシステム構成を実現します。

■ 光量調整機能を搭載

0.1SUN～1.0SUNまで、0.1SUN単位で光量調整が可能。

さまざまな試験条件や評価環境に対応できます。

■ 主な特長

■ 製品イメージ

■お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174312/table/8_1_896ae53828d36e46384480db21b0d8ee.jpg?v=202606220551 ]本体内部発光スペクトルシステムイメージ

新栄電子計測器株式会社

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2636

TEL：0466-88-3030

MAIL：ss_info@shin-ei.ne.jp

■関連URL

新栄電子計測器ホームページ

https://shin-ei.ne.jp/

大型白色LED光源装置 WLS-1000

https://shin-ei.ne.jp/solar/maintenance/wls1000/

ペロブスカイト太陽電池対応 太陽光モジュール性能評価装置 IVCTシリーズ

https://shin-ei.ne.jp/solar/maintenance/ivct-series/